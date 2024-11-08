Η ΕΕ πρέπει να επικεντρωθεί στο να τακτοποιήσει τα δικά της, δήλωσε την Παρασκευή η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, αναφέροντας τους δασμούς, την ανταγωνιστικότητα και την άμυνα ως τα πιο πιεστικά ζητήματα που αντιμετωπίζει το μπλοκ καθώς συμβιβάζεται με την εκλογική νίκη του Ντόναλντ Τραμπ.

Η επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία αποτελεί μεγάλη πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως αναφέρει το Reuters, οι ηγέτες της συναντώνται στη Βουδαπέστη εν μέσω αβεβαιότητας καθώς αγωνίζεται να βρει ενότητα, με τις δύο από τις μεγαλύτερες δυνάμεις της, τη Γερμανία και τη Γαλλία, να είναι πολιτικά αποδυναμωμένες.

Η Μελόνι θεωρείται δυνητικά ισχυρός εταίρος του Τραμπ, δεδομένων των συντηρητικών της «διαπιστευτηρίων» και του δεξιού συνασπισμού που ηγήθηκε στην Ιταλία από το 2022.

«Μη ρωτάτε τι μπορούν να κάνουν οι ΗΠΑ για εσάς, αλλά τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη για τον εαυτό της», είπε στους δημοσιογράφους ενόψει της συνάντησης των ηγετών της ΕΕ στην ουγγρική πρωτεύουσα.

«Η Ευρώπη πρέπει να βρει μια ισορροπία... Σκέφτομαι τα θέματα της ανταγωνιστικότητας, των δασμών...», πρόσθεσε.

Η Μελόνι δήλωσε επίσης ότι θεωρεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Tesla και τον υποστηρικτή του Τραμπ, Έλον Μασκ, άτομο με «προστιθέμενη αξία» και καλό συνομιλητή. Σημειώνεται πως η ίδια είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Μασκ μετά την εκλογική νίκη του Τραμπ.

Η σύνοδος κορυφής της ΕΕ θα περιλαμβάνει συζήτηση για την ανταγωνιστικότητα, την οποία η Μελόνι χαρακτήρισε «ιδιαίτερα σημαντική» και παρουσίαση για το θέμα από τον πρώην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι.

«Γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε, το μεγάλο ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε τώρα είναι αν θέλουμε πραγματικά να δώσουμε στα κράτη μέλη τα εργαλεία για να επιτύχουν τους στόχους», είπε.

Την Πέμπτη, οι Ιταλοί υπουργοί κάλεσαν την ΕΕ να στηρίξει τα μέλη στην προσπάθειά τους να εκπληρώσουν τον στόχο του 2% του ΑΕΠ που ζητά το ΝΑΤΟ για την άμυνα.

Κατά την πρώτη του θητεία, ο Τραμπ επέμεινε ότι τα μέλη του ΝΑΤΟ πρέπει να επιτύχουν τον στόχο, αλλά η Ρώμη παραμένει μακριά από αυτόν, καθώς αντιμετωπίζει υψηλό δημόσιο χρέος που περιορίζει σοβαρά τις επιλογές δαπανών της.

Η Μελόνι είπε ότι οι δημοσιονομικοί κανόνες της ΕΕ θα πρέπει να επιτρέπουν περισσότερα περιθώρια για αμυντικές επενδύσεις.

«Πρέπει να βρεθούν νέοι πόροι για στρατηγικές επιλογές, με τις οποίες συμφωνώ, (αλλά) πρέπει επίσης να πούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα κράτη μέλη να βρουν αυτούς τους πόρους».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.