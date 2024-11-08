Θετικά βλέπει η συντριπτική πλειοψηφία των Γερμανών τη διάλυση του κυβερνητικού συνασπισμού, για την οποία η ευθύνη καταλογίζεται κυρίως στους Ελεύθερους Δημοκράτες (FDP). Η πλειοψηφία τάσσεται επίσης υπέρ ταχύτερων διαδικασιών προκήρυξης εκλογών, απορρίπτοντας το χρονοδιάγραμμα που ανακοίνωσε ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς για κάλπες εντός του Μαρτίου.

Σύμφωνα με την δημοσκόπηση «DeutschlandTrend» του Ινστιτούτου Infratest dimap για λογαριασμό του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, το 59% κρίνει θετικά την διάλυση του κυβερνητικού συνασπισμού, ενώ αντίθετη άποψη εκφράζει το 39%. Στο «Πολιτικό Βαρόμετρο» ωστόσο του δεύτερου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ZDF, υπέρ της διεξαγωγής πρόωρων εκλογών τοποθετείται το 84%, με μόλις 13% να εκφράζει αντίθετη γνώμη. Σχετικά με τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, το 30% συμφωνεί με την πρόταση του Όλαφ Σολτς για τον Μάρτιο, ενώ το 54% προτιμά να διεξαχθούν συντομότερα. Παρόμοια είναι η εικόνα στο ίδιο ερώτημα και στην έρευνα του ARD, με το 65% να ζητά εκλογές το συντομότερο και το 33% τον Μάρτιο.

Η ευθύνη για τη διάλυση του κυβερνητικού συνασπισμού καταλογίζεται στη δημοσκόπηση του ARD κατά 40% στο FDP, κατά 26% στους Πράσινους και κατά 19% στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD). Στην ίδια ερώτηση για το ZDF, το 31% θεωρεί υπεύθυνο το FDP, το 15% τους Πράσινους και το 10% το SPD. Από τις τελευταίες εξελίξεις πάντως φαίνεται ότι η κοινή γνώμη δεν βλέπει να ευνοείται ιδιαίτερα ούτε ο καγκελάριος ούτε ο αρχηγός του FDP Κρίστιαν Λίντνερ. Στην έρευνα του ZDF, το 58% θεωρεί ότι δεν βγαίνει κερδισμένος ο Όλαφ Σολτς, ενώ 32% εκτιμά το αντίθετο και μόλις το 16% πιστεύει ότι από τις εξελίξεις βγαίνει κερδισμένο το FDP, με το 74% να έχει αντίθετη γνώμη.

Στο ερώτημα της πρόθεσης ψήφου για το ARD, η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) διατηρεί το ευρύ προβάδισμά της, με 32%, χωρίς μεταβολή από την προηγούμενη μέτρηση. Στην δεύτερη θέση βρίσκεται σταθερά η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) με 18% (+1) και ακολουθούν το SPD που παραμένει στο 16%, οι Πράσινοι στο 12% (+1), η Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) στο 6% χωρίς μεταβολή και το FDP ακριβώς στο όριο εισόδου στην βουλή με 5% (+1). Η εικόνα δεν είναι πολύ διαφορετική και στην δημοσκόπηση του ZDF: CDU/CSU 33% (+2), AfD 18%, SPD 16%, Πράσινοι 12% (+1), BSW 6% (-2), FDP 3%.

Η δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση και τον καγκελάριο παραμένει, με το 64% να δηλώνει ότι ο Όλαφ Σολτς «δεν κάνει καλά την δουλειά του» και το 32% να πιστεύει το αντίθετο. Ο δείκτης ικανοποίησης από την κυβέρνηση έχει φθάσει πλέον στο -1. Στο ερώτημα στου ARD σχετικά με το εάν ο Όλαφ Σολτς πρέπει να είναι εκ νέου υποψήφιος του SPD για την καγκελαρία, το 45% των υποστηρικτών του κόμματος τον θεωρεί καλό υποψήφιο, ενώ το 47% διατυπώνει την αντίθετη γνώμη.

Με αφορμή την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ, στο Πολιτικό Βαρόμετρο του ZDF το 65% εκτιμά ότι οι ΗΠΑ δεν θα συνεχίσουν να εγγυώνται την ασφάλεια της Ευρώπης, με το 30% να πιστεύει το αντίθετο. Επιπλέον, το 77% θεωρεί τον κ. Τραμπ «κίνδυνο για τη δημοκρατία» στη χώρα του και το 67% πιστεύει ότι υπό την ηγεσία του θα επιδεινωθούν οι σχέσεις Γερμανίας - ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

