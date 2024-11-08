Λογαριασμός
Χτύπησαν ξανά οι καμπάνες της Παναγίας των Παρισίων, για πρώτη φορά από την πυρκαγιά του 2019 – Βίντεο 

Λίγο πριν τις 10:30 το πρωί, οι καμπάνες χτύπησαν μία προς μία, προκαλώντας συγκίνηση αλλά και ενθουσιασμό στους Παριζιάνους αλλά και τους τυχερούς επισκέπτες

Παναγία των Παρισίων: Χτύπησαν για πρώτη φορά οι καμπάνες, 5 χρόνια μετά την πυρκαγιά (βίντεο)

Πέντε χρόνια μετά την πυρκαγιά στη σκεπή της Παναγίας των Παρίσιων - που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές στον εμβληματικό ναό και σοκ σε όλο τον πλανήτη -   οι καμπάνες της ιστορικής εκκλησίας της γαλλικής πρωτεύουσας ήχησαν ξανά σήμερα, προκαλώντας συγκίνηση αλλά και ενθουσιασμό στους Παριζιάνους αλλά και τους τυχερούς επισκέπτες. 

Λίγο πριν τις 10:30 το πρωί, τοπική ώρα, οι οκτώ καμπάνες του βόρειου κωδωνοστασίου του καθεδρικού ναού χτύπησαν, μία προς μία, ενεργοποιημένες από ειδικούς κινητήρες, αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Μία από τις καμπάνες στην Παναγία των Παρισίων χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων 2024, στον χώρο στίβου του Σταντ ντε Φρανς.

Οι καμπάνες της Νοτρ Νταμ ήχησαν σήμερα δοκιμαστικά, σχεδόν ένα μήνα πριν από την επαναλειτουργία και τα επίσημα εγκαίνια του καθεδρικού ναού, στις 7 και 8 Δεκεμβρίου.

«Δεν είναι τέλειο ακόμα, αλλά θα το κάνουμε», είπε ο Alexandre Gougeon, υπεύθυνος για την επανεγκατάσταση των καμπανών. «Αυτή η πρώτη δοκιμή ήταν επιτυχής» τόνισε.

Οι οκτώ καμπάνες φέρουν ονόματα προσωπικοτήτων που έχουν σημαδέψει την ζωή της Νοτρ Νταμ, όπως η μεγαλύτερη, βάρους περισσότερου των 4 τόνων «Γκαμπριέλ» , μέχρι τη μικρότερη «Ζαν-Μαρί», βάρους 800 κιλών, που βαφτίστηκε προς τιμήν του αρχιεπισκόπου του Παρισιού Ζαν-Μαρί Λυστιζέρ (1981-2005),

