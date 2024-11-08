Παναγία των Παρισίων: Χτύπησαν για πρώτη φορά οι καμπάνες, 5 χρόνια μετά την πυρκαγιά (βίντεο)

Πέντε χρόνια μετά την πυρκαγιά στη σκεπή της Παναγίας των Παρίσιων - που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές στον εμβληματικό ναό και σοκ σε όλο τον πλανήτη - οι καμπάνες της ιστορικής εκκλησίας της γαλλικής πρωτεύουσας ήχησαν ξανά σήμερα, προκαλώντας συγκίνηση αλλά και ενθουσιασμό στους Παριζιάνους αλλά και τους τυχερούς επισκέπτες.

Λίγο πριν τις 10:30 το πρωί, τοπική ώρα, οι οκτώ καμπάνες του βόρειου κωδωνοστασίου του καθεδρικού ναού χτύπησαν, μία προς μία, ενεργοποιημένες από ειδικούς κινητήρες, αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

🇫🇷 Les huit cloches du beffroi nord de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui s'apprête à rouvrir le 7 décembre, ont retenti ce vendredi, plus de cinq ans après l'incendie qui a ravagé l'édifice, a constaté l'#AFP pic.twitter.com/GncPS4djVU — Agence France-Presse (@afpfr) November 8, 2024

Μία από τις καμπάνες στην Παναγία των Παρισίων χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων 2024, στον χώρο στίβου του Σταντ ντε Φρανς.

VIDEO: Three new bells displayed outside Notre-Dame cathedral before installation pic.twitter.com/7ssS2qikFm — AFP News Agency (@AFP) November 8, 2024

Οι καμπάνες της Νοτρ Νταμ ήχησαν σήμερα δοκιμαστικά, σχεδόν ένα μήνα πριν από την επαναλειτουργία και τα επίσημα εγκαίνια του καθεδρικού ναού, στις 7 και 8 Δεκεμβρίου.

«Δεν είναι τέλειο ακόμα, αλλά θα το κάνουμε», είπε ο Alexandre Gougeon, υπεύθυνος για την επανεγκατάσταση των καμπανών. «Αυτή η πρώτη δοκιμή ήταν επιτυχής» τόνισε.

Notre-Dame de Paris: plus qu'un mois avant la réouverture de la cathédrale pic.twitter.com/P0I6bfXXtu — BFM Paris Île-de-France (@BFMParis) November 8, 2024

Οι οκτώ καμπάνες φέρουν ονόματα προσωπικοτήτων που έχουν σημαδέψει την ζωή της Νοτρ Νταμ, όπως η μεγαλύτερη, βάρους περισσότερου των 4 τόνων «Γκαμπριέλ» , μέχρι τη μικρότερη «Ζαν-Μαρί», βάρους 800 κιλών, που βαφτίστηκε προς τιμήν του αρχιεπισκόπου του Παρισιού Ζαν-Μαρί Λυστιζέρ (1981-2005),

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.