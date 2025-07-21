WSJ: Κοντά σε προκαταρκτική συμφωνία για Eurofighter η Τουρκία

Η Τουρκία ενδέχεται να ανακοινώσει εντός της εβδομάδας προκαταρκτική συμφωνία για την αγορά έως και 40 μαχητικών Eurofighter Typhoon, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Ειδικότερα, το δημοσίευμα αναφέρει ότι η σύμβαση, η οποία αναλυτές εκτιμούν ότι θα μπορούσε να αγγίξει τα 5,6 δισεκατομμύρια δολάρια, θα αφορά μέχρι και 40 μαχητικά αεροσκάφη, αν και ο ακριβής αριθμός και οι τεχνικές προδιαγραφές και ο επιχειρησιακός εξοπλισμός των αεροσκαφών βρίσκονται ακόμη υπό διαπραγμάτευση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Το Eurofighter κατασκευάζεται από μια κοινοπραξία τριών από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αμυντικές εταιρείες: τις BAE Systems, Airbus και Leonardo.

Η αγορά μαχητικών αεροσκαφών είναι από τις πιο ανταγωνιστικές στον τομέα της διεθνούς άμυνας, λόγω των τεράστιων δαπανών και του κύρους που συνοδεύει την ικανότητα παραγωγής και εξαγωγής αυτών των υψηλής τεχνολογίας προϊόντων, σημειώνει η WSJ.

Μετά από ένα κύμα παραγγελιών τη δεκαετία του 2000, το Eurofighter έχει επισκιαστεί τελευταία από το F-35 της Lockheed Martin, το οποίο διαθέτει τη λεγόμενη τεχνολογία stealth.

Όπως επισημαίνει το δημοσίευμα, αυτό έχει οδηγήσει τους κατασκευαστές του Eurofighter να αναζητούν εσωτερικές παραγγελίες και συμφωνίες με χώρες που δεν μπορούν να αγοράσουν το F-35.

Η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, επιδιώκει από το 2023 να αγοράσει μαχητικά Eurofighter, αλλά οι συνομιλίες είχαν βαλτώσει λόγω της απροθυμίας της Γερμανίας να εγκρίνει την άδεια εξαγωγής, εξαιτίας ανησυχιών για ορισμένα ζητήματα της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, αναφέρει η WSJ.

Η νέα γερμανική κυβέρνηση έχει αφήσει να εννοηθεί ότι είναι διατεθειμένη να προχωρήσει με τη συμφωνία, σύμφωνα με δύο πηγές. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στο Λονδίνο την περασμένη εβδομάδα ότι οι διαπραγματευτές πλησιάζουν σε μια απόφαση που θα μπορούσε να επιτρέψει την έκδοση άδειας εξαγωγής.

Οι συνομιλίες μεταξύ των κυβερνήσεων Τουρκίας και Ηνωμένου Βασιλείου βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και μια προκαταρκτική συμφωνία, που θα θέτει τις βάσεις για την τελική σύμβαση, θα μπορούσε να ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Αμυντικής Βιομηχανίας στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Το Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας στοχεύει να υπογράψει με την Τουρκία ένα σχέδιο επιθεώρησης και δοκιμών έως το τέλος του έτους, προσθέτουν οι ίδιες πηγές.

Εκπρόσωπος του βρετανικού Υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι η χώρα ηγείται των εκστρατειών εξαγωγής του Typhoon προς άλλες χώρες. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε σε αίτημα σχολιασμού. Εκπρόσωπος της Eurofighter αρνήθηκε επίσης να σχολιάσει.

Ένα πιθανό συμβόλαιο με την Τουρκία θα μπορούσε να επιταχύνει τις διαπραγματεύσεις της κοινοπραξίας Eurofighter με άλλες χώρες, όπως το Κατάρ και την Αυστρία, ώστε να κλείσουν τις δικές τους συμφωνίες, ανέφερε μία από τις πηγές στη WSJ.

Αν η Τουρκία προχωρήσει στην παραγγελία, η Eurofighter θα πρέπει να αυξήσει την παραγωγή της σε 30 Typhoon τον χρόνο, με αποτέλεσμα να ανησυχήσουν άλλοι υποψήφιοι αγοραστές για το ενδεχόμενο καθυστέρησης στην παράδοση. Αυτή τη στιγμή, η παραγωγική ικανότητα είναι 14 αεροσκάφη ετησίως, με στόχο την αύξηση σε 20.

Η Σαουδική Αραβία, σημαντικός πελάτης για τις αμυντικές βιομηχανίες και επίσης σε συνομιλίες για την αγορά Typhoon, αυτή τη στιγμή εστιάζει περισσότερο στο F-35, σύμφωνα με άλλη πηγή με γνώση του θέματος.

Μια παραγγελία από την Τουρκία θα πρόσθετε όγκο εργασίας για την κοινοπραξία Eurofighter, τη στιγμή που το συνδικάτο Unite στο Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσε νωρίτερα μέσα στον μήνα ότι οι γραμμές παραγωγής για το Typhoon στο εργοστάσιο της BAE στο Γουόρτον, στη βόρεια Αγγλία, είχαν σταματήσει.

Οι ανησυχίες για τις θέσεις εργασίας αυξήθηκαν πρόσφατα μετά την ανακοίνωση της βρετανικής κυβέρνησης, η οποία έκανε την τελευταία της παραγγελία Typhoon το 2009, ότι θα προχωρήσει στην αγορά μαχητικών F-35A της Lockheed και όχι Typhoon. Η BAE δήλωσε τότε ότι έχει εμπειρία στο να προσαρμόζεται σε διακυμάνσεις της ζήτησης.

Πηγή: skai.gr

