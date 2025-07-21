Ερντογάν: Θετικές για την πώληση Eurofighter στην Τουρκία η Γερμανία και η Βρετανία

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Γερμανία και η Βρετανία έχουν υιοθετήσει θετική στάση αναφορικά με την πώληση μαχητικών Eurofighter στην Άγκυρα.

Ο Τούρκος πρόεδρος πρόσθεσε ότι η Άγκυρα θέλει να ολοκληρώσει το συντομότερο δυνατό τη συμφωνία για την αγορά των Eurofighter, σύμφωνα με το Reuters.

H Τουρκία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την αγορά των μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon, τα οποία κατασκευάζει κοινοπραξία Γερμανίας, Βρετανίας, Ιταλίας και Ισπανίας, εκπροσωπούμενη από τις εταιρείες Airbus, BAE Systems και Leonardo.

«Οι Βρετανοί και οι Γερμανοί προσεγγίζουν θετικά το ζήτημα αυτό. Θεού θέλοντος, πιστεύω ότι θα παραλάβουμε το συντομότερο δυνατό τα αεροσκάφη μας», είπε ο Ερντογάν σε δημοσιογράφους κατά την πτήση επιστροφής στην Τουρκία από τα Kατεχόμενα της Κύπρου.

«Στις συναντήσεις μου με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, διαπίστωσα ότι και αυτοί προσεγγίζουν θετικά το ζήτημα και ελπίζω να προχωρήσουμε σε αυτό το βήμα», ανέφερε, σύμφωνα με το κείμενο των δηλώσεών του που δημοσιεύθηκε σήμερα Δευτέρα, όπως μεταδίδει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

