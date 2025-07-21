Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ερντογάν: Θετικές για την πώληση Eurofighter στην Τουρκία η Γερμανία και η Βρετανία

«Στις συναντήσεις μου με τον Βρετανό πρωθυπουργό και τον Γερμανό καγκελάριο, διαπίστωσα ότι και αυτοί προσεγγίζουν θετικά το ζήτημα», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος

Recep Tayyip Erdogan

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Γερμανία και η Βρετανία έχουν υιοθετήσει θετική στάση αναφορικά με την πώληση μαχητικών Eurofighter στην Άγκυρα.

Ο Τούρκος πρόεδρος πρόσθεσε ότι η Άγκυρα θέλει να ολοκληρώσει το συντομότερο δυνατό τη συμφωνία για την αγορά των Eurofighter, σύμφωνα με το Reuters.

H Τουρκία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την αγορά των μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon, τα οποία κατασκευάζει κοινοπραξία Γερμανίας, Βρετανίας, Ιταλίας και Ισπανίας, εκπροσωπούμενη από τις εταιρείες Airbus, BAE Systems και Leonardo.

«Οι Βρετανοί και οι Γερμανοί προσεγγίζουν θετικά το ζήτημα αυτό. Θεού θέλοντος, πιστεύω ότι θα παραλάβουμε το συντομότερο δυνατό τα αεροσκάφη μας», είπε ο Ερντογάν σε δημοσιογράφους κατά την πτήση επιστροφής στην Τουρκία από τα Kατεχόμενα της Κύπρου.

«Στις συναντήσεις μου με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, διαπίστωσα ότι και αυτοί προσεγγίζουν θετικά το ζήτημα και ελπίζω να προχωρήσουμε σε αυτό το βήμα», ανέφερε, σύμφωνα με το κείμενο των δηλώσεών του που δημοσιεύθηκε σήμερα Δευτέρα, όπως μεταδίδει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τουρκία Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Βρετανία Γερμανία Eurofighter
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark