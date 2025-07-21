Βασιλιάς του Βελγίου: «Ντροπή για την ανθρωπότητα» οι παραβιάσεις στη Γάζα

Ο βασιλιάς του Βελγίου Φίλιππος χαρακτήρισε «ντροπή για την ανθρωπότητα» τις παραβιάσεις στη Λωρίδα της Γάζας, στην ομιλία του με την ευκαιρία της εθνικής εορτής της χώρας του, μια ασυνήθιστη δημόσια δήλωση επί διεθνών θεμάτων από έναν μονάρχη που, κατά παράδοση, αποφεύγει να αναμιγνύεται στην πολιτική.

«Προσθέτω τη φωνή μου σε όλες εκείνες που καταγγέλλουν τις σοβαρές ανθρωπιστικές παραβιάσεις στη Γάζα, όπου αθώοι άνθρωποι πεθαίνουν από την πείνα και σκοτώνονται από βόμβες, εγκλωβισμένοι στους θύλακές τους» είπε ο Φίλιππος. «Η παρούσα κατάσταση συνεχίζεται εδώ και υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι ντροπή για όλη την ανθρωπότητα. Στηρίζουμε την έκκληση του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τον άμεσο τερματισμό αυτής της αφόρητης κρίσης», πρόσθεσε.

Είναι η πρώτη φορά που ο βασιλιάς του Βελγίου μιλά δημοσίως, σθεναρά και χωρίς περιστροφές, για μια σύρραξη. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της χώρας ήταν πιο επιφυλακτική στην κριτική της για τον πόλεμο στη Γάζα.

Ο ρόλος του βασιλιά στο Βέλγιο περιορίζεται στην παροχή συμβουλών, στήριξης και προειδοποιήσεων στην κυβέρνηση, χωρίς να λαμβάνει πολιτικές αποφάσεις.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε την επίθεσή του στη Λωρίδα της Γάζας αφού μαχητές της Χαμάς εισέβαλαν στο ισραηλινό έδαφος, τον Οκτώβριο του 2023, σκότωσαν 1.200 ανθρώπους και πήραν ομήρους άλλους 251. Έκτοτε, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν σκοτώσει περισσότερους από 59.000 ανθρώπους στη Γάζα, σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες υγείας. Μεγάλο τμήμα του θύλακα έχει ισοπεδωθεί.

Το Ισραήλ αρνείται ότι διαπράττει παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γάζα και λέει ότι οι περιορισμοί που επιβάλλει στη διανομή εφοδίων είναι αναγκαίοι, ώστε η βοήθεια να μην πέσει στα χέρια της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

