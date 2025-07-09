Βρετανία: «Βέβαιο ότι η κοινοπραξία Eurofighter στηρίζει την πώληση του μαχητικού στην Τουρκία»

Ύμνοι του Λονδίνου για τη συνεργασία με την Άγκυρα με αφορμή την προμήθεια μαχητικών Eurofighter από τη γείτονα. Οι προσπάθειες για την οριστικοποίηση της από καιρό καθυστερημένης αγοράς των αεροσκαφών Eurofighter Typhoon από την Τουρκία κερδίζουν έδαφος υποστηρίζει το πρακτορείο Anadolu, παραθέτοντας δηλώσεις Βρετανών αξιωματούχων. Οι Βρετανοί αξιωματούχοι εκφράζουν την πεποίθηση ότι και οι τέσσερις κατασκευάστριες χώρες - το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία - υποστηρίζουν πλέον τη συμφωνία.

Η Άγκυρα έχει εκφράσει εδώ και καιρό ενδιαφέρον για την απόκτηση έως και 40 μαχητικών αεροσκαφών πολλαπλών ρόλων, που παράγονται από την κοινοπραξία των τεσσάρων ευρωπαϊκών κρατών. Ωστόσο, η συμφωνία έχει καθυστερήσει λόγω των γερμανικών αντιρρήσεων.

Η Βρετανία, κορυφαίος εταίρος στο πρόγραμμα Eurofighter, είναι ο πιο ένθερμος υποστηρικτής της Τουρκίας.

Την περασμένη εβδομάδα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Ντέιβιντ Λάμι δήλωσε ότι «και οι τέσσερις εταίροι της κοινοπραξίας υποστηρίζουν αυτήν την πώληση», αποδίδοντας στις βρετανικές διπλωματικές προσπάθειες την προώθηση του διαλόγου.

Στα τέλη Ιουνίου, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε επίσης παρενέβη, προτρέποντας «τα μέλη της συμμαχίας να αποφύγουν να εμποδίσουν τις πωλήσεις αμυντικού εξοπλισμού μεταξύ των εταίρων».

«Ενθαρρύνω να μην επιβάλλονται περιορισμοί στις πωλήσεις όπλων από έναν σύμμαχο σε έναν άλλο. Αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει εντός της συμμαχίας», δήλωσε ο Ρούτε, σε αυτό που ερμηνεύτηκε ευρέως ως μήνυμα προς το Βερολίνο.

«Θετική ατμόσφαιρα στις συνομιλίες»

Ο Κέναν Πόλιο, γενικός πρόξενος της Βρετανίας στην Κωνσταντινούπολη, δήλωσε στο Anadolu ότι η διάθεση μεταξύ των χωρών-εταίρων είναι ολοένα και πιο θετική.

«Είμαστε βέβαιοι ότι και οι τέσσερις εταίροι επιθυμούν να δουν την Τουρκία να παραλαμβάνει αυτά τα Eurofighters», είπε.

Τα σχόλιά του ακολούθησαν τη δήλωση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη, όπου έκανε λόγο για «θετικές εξελίξεις» στις πρόσφατες συνομιλίες τόσο με τη Βρετανία όσο και με τη Γερμανία σχετικά με τη συμφωνία για τα Eurofighter.

Το Eurofighter, ένα αεροσκάφος πολλαπλών ρόλων με σύγχρονες δυνατότητες όπως το ραντάρ επόμενης γενιάς και βελτιωμένα χαρακτηριστικά μάχης αέρος-αέρος και αέρος-εδάφους, θα βοηθούσε στην ενίσχυση της ικανότητας αεράμυνας της Τουρκίας.

«Βαθύτερη στρατηγική ευθυγράμμιση»

Τόσο για το Λονδίνο όσο και για την Άγκυρα, η πώληση του Eurofighter αντικατοπτρίζει μια βαθύτερη στρατηγική ευθυγράμμιση, σχολιάζει το τουρκικό πρακτορείο.

Εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων στη Μέση Ανατολή και τη Μαύρη Θάλασσα, το Ηνωμένο Βασίλειο υπογράμμισε τη σημασία της Τουρκίας στη νοτιοανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ.

Σε μια νέα κυβερνητική αναθεώρηση, με τίτλο «Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας 2025», η Βρετανία τόνισε τη σημασία και τη συνεργασία της Τουρκίας στην άμυνα και την ασφάλεια, λέγοντας ότι η χώρα είναι «απαραίτητη» για τα συμφέροντα ασφαλείας του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Η Τουρκία είναι ένας τόσο βασικός εταίρος για εμάς και ένας βασικός σύμμαχος του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Πόλιο.

Καθώς αυξάνεται η πίεση για τη Γερμανία να οριστικοποιήσει τη θέση της, αξιωματούχοι στο Λονδίνο φαίνονται αποφασισμένοι να ολοκληρώσουν τη συμφωνία.

«Ας συνεχίσουμε να αξιοποιούμε αυτές τις συνομιλίες και τις συζητήσεις», δήλωσε ο Πόλιο.

«Είμαι αισιόδοξος ότι όλες οι εμπλεκόμενες χώρες αναγνωρίζουν τη σημασία της παραλαβής αυτών των Typhoon από την Τουρκία».

Η εμπορική συμφωνία Τουρκίας-Ηνωμένου Βασιλείου «θα μπορούσε να είναι ζηλευτή σε όλο τον κόσμο»

Οι συζητήσεις για το Eurofighter έρχονται καθώς η Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο κινούνται για να ενισχύσουν τους δεσμούς τους σε τομείς όπως το εμπόριο, η άμυνα και τα οικονομικά.

Το διμερές εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών έφτασε τα 31 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τον Πόλιο, με τις δύο πλευρές να εργάζονται τώρα για την επικαροποίηση της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών που έχουν.

«Έχουμε μια πολύ βαθιά σχέση με την Τουρκία, έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς μας εταίρους», είπε.

«Είναι μια πραγματικά συναρπαστική στιγμή», συνέχισε ο Βρετανός αξιωματούχος σημειώνοντας ότι ο πρώτος γύρος επίσημων διαπραγματεύσεων για την επικαιροποιημένη συμφωνία έχει ολοκληρωθεί, με τις δύο πλευρές «πραγματικά ευχαριστημένες» με την πρόοδο.

«Και οι δύο είναι πολύ ενθουσιασμένες που θα συναντηθούν ξανά για τον δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων σε εύθετο χρόνο», πρόσθεσε.

Αν και δεν έχει ακόμη προγραμματιστεί ένας δεύτερος γύρος, ο Πόλιο δήλωσε ότι είναι «πολύ αισιόδοξος ότι τα πράγματα θα κινηθούν αρκετά γρήγορα».

«Αυτή η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών θα εξετάσει τομείς όπου πιστεύουμε ότι η δραστηριότητα θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω», είπε. «Εξετάζουμε να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε μια σύγχρονη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών που θα μπορούσε να ζηλέψει όλος ο κόσμος».

Πηγή: skai.gr

