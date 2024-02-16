Ισραήλ: Ο ΟΗΕ καθυστερεί τις παραδόσεις βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας

Το Ισραήλ κατηγόρησε χθες Πέμπτη τον ΟΗΕ ότι καθυστερεί τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στους αμάχους στη Λωρίδα της Γάζας και τον κάλεσε να «αυξήσει» τις επιχειρήσεις του για αυτή.

Τα φορτία 500 οχημάτων με ανθρωπιστική βοήθεια δεν έχουν μεταφερθεί στον παλαιστινιακό θύλακα, παραμένουν στο πέρασμα Κερέμ Σαλόμ για ημέρες, ανέφερε το όργανο του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας που είναι αρμόδιο για τις πολιτικές υποθέσεις στα κατεχόμενα και τη Λωρίδα της Γάζας, το COGAT, μέσω X (του πρώην Twitter).

Συνόδευσε την ανάρτηση με φωτογραφίες των ποσοτήτων βοήθειας αφού επιθεωρήθηκαν από τον ισραηλινό στρατό και παραμένουν σε ανοικτό χώρο στην παλαιστινιακή πλευρά της συνοριακής διέλευσης εν αναμονή της παραλαβής και της διανομής τους.

Οργανώσεις αρωγής κατηγορούν τον στρατό του Ισραήλ πως εμποδίζει τη διανομή βοήθειας την ώρα που οι άμαχοι στη Λωρίδα της Γάζας κινδυνεύουν να υποστούν λιμό. Η ισραηλινή κυβέρνηση το διαψεύδει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

