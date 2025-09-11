Welt: Τα ρωσικά drones στόχευαν βάση του ΝΑΤΟ στην Πολωνία

Μια ήμερα μετά την παραβίασή του πολωνικού εναερίου χώρου από ρωσικά drones που σήμανε συναγερμό στο ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τουσκ στέλνει μήνυμα στους συμμάχους της βορειοατλαντικής συμμαχίας, από αεροπορική βαση στο LASK της Πολωνίας.

«Θα κάνουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε ότι οι συμμαχικές μας δεσμεύσεις, οι οποίες είναι τόσο σημαντικές από την οπτική μας γωνία σήμερα, θα τηρηθούν από τους συμμάχους μας, έτσι ώστε εμείς, ως χώρα, κι εσείς, ως Πολωνοί πιλότοι, να μην είμαστε ποτέ μόνοι, είτε εν καιρώ ειρήνης, είτε εν καιρώ πολέμου», δήλωσε ο ίδιος χαρακτηριστικά.

Εντωμεταξύ, σε ένα δημοσίευμα - βόμβα η γερμανική εφημερίδα Die Welt, επικαλούμενη ανώτατο αξιωματούχο του NATO και απόρρητα έγγραφα, αποκαλύπτει πως κατ'εκτίμηση 5 από τα 19 ρωσικά drones στόχευαν σε βάση του ΝΑΤΟ, βαθιά μέσα στο πολωνικό έδαφος.

Πάρα τις διαβεβαιώσεις της Μόσχας πως δεν ήταν σκόπιμη ενέργεια αλλά λάθος, η γερμανική εφημερίδα ουσιαστικά ανατρέπει αυτό το σενάριο, αναφέροντας μάλιστα πως 3 από τα συγκεκριμένα drones καταρρίφθηκαν από ολλανδικά F-35 και τα άλλα 2 με άλλους τρόπους που δεν κατονομάζονται.

Το δημοσίευμα σημειώνει πως το ΝΑΤΟ φαίνεται πως από τη συγκεκριμένη βάση παραδίδει στρατιωτικά εφόδια προς την Ουκρανία.

Από την πλευρά του ο Γερμανός Καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, ανέφερε: «Μόλις είχα μια μακρά τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πολωνό πρωθυπουργό. Μου έδωσε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις χθεσινοβραδινές επιθέσεις. Συμμερίζομαι την εκτίμησή του ότι πρόκειται για μια πολύ σοβαρή απειλή για την ειρήνη σε ολόκληρη την Ευρώπη».

Έκκληση Ζελένσκι για μια κοινή ευρωπαϊκή ασπίδα

Την ίδια ώρα, συνομιλώντας τηλεφωνικά τόσο με την Ούρσουλα φον ντερ λαϊεν, όσο και με τον Ντόναλντ Τουσκ αλλά και τον Μαρκ Ρούτε, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάνει έκκληση για μια κοινή ευρωπαϊκή ασπίδα.

«Αυτή η πράξη δεν ήταν ούτε ατύχημα, ούτε λάθος, αλλά μια σκόπιμη κίνηση. Η Ουκρανία προτείνει την προστασία του εναέριου χώρου με έναν συντονισμένο, καλά μελετημένο, κοινό τρόπο. Έχουμε παρουσιάσει στους εταίρους μας πώς μπορεί να γίνει αυτό. Οι λεπτομέρειες είναι σαφείς, πώς να αποτραπεί η επέκταση του πολέμου και πώς να σταματήσουν τα βήματα κλιμάκωσης της Ρωσίας», σημείωσε ενδεικτικά.

