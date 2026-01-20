Πέρυσι, η London Black, μια μπύρα από την ανεξάρτητη ζυθοποιία Anspach & Hobday του νότιου Λονδίνου, ανακυρύχθηκε η κορυφαία του Ηνωμένου Βασιλείου στα Top 50 UK Beer Awards, σημειώνει το Bloomberg.

Οι κριτές ήταν σαφείς σχετικά με το πλαίσιο της νίκης της, δηλώνοντας: «Η αναβίωση της stout (είδος μαύρης μπύρας) και η δημοτικότητα της Guinness συνέβαλαν αναμφίβολα στην επιτυχία της».

Η θρυλική ιρλανδική μάρκα μπορεί να υπερηφανεύεται για μία από τις πιο σαγηνευτικές ιστορίες μάρκετινγκ στον κλάδο των αλκοολούχων ποτών. Από τις εικονογραφημένες διαφημίσεις της δεκαετίας του 1920 με το σλόγκαν «Guinness is good for you» (Η Guinness είναι καλή για σας) που είχαν εγκριθεί από γιατρούς, μέχρι την ασπρόμαυρη διαφήμιση της AMV BBDO του 1999 (που συχνά αναφέρεται ως μία από τις καλύτερες όλων των εποχών), η Guinness επιδιώκει από καιρό να έχει ευρεία πολιτιστική απήχηση και όχι να απευθύνεται σε περιορισμένο κοινό. Η γοητεία της ενισχύθηκε πρόσφατα από τη σειρά House of Guinness του Netflix και τις τάσεις του TikTok που προσελκύουν νεότερους καταναλωτές.

Τώρα, και άλλες μαύρες μπύρες κερδίζουν σε δημοτικότητα. Αυτή η σύγχρονη τάση συνηθίζεται να ονομάζεται «φαινόμενο Guinness».

Μετά από δεκαετίες παρακμής -και μια εξαιρετικά απότομη πτώση πωλήσεων 50 εκατομμυρίων λίτρων ετησίως από το 2008 έως το 2014 -η κατανάλωση σκούρας μπύρας στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 43% από το 2019 έως το 2024. Ταυτόχρονα, η κατανάλωση ale μειώθηκε κατά 31% και η συνολική κατανάλωση μπύρας κατά 7%, σύμφωνα με την εταιρεία δεδομένων αλκοόλ IWSR με έδρα το Λονδίνο. (Ωστόσο, η ale και η lager αντιπροσώπευαν συνολικά το 90% της κατανάλωσης μπύρας στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2024).

Η δημοφιλία της μπύρας με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, της Guinness, συνεχίζει να αυξάνεται. Η άνοδός της ήταν τόσο γρήγορη που προκάλεσε ακόμη και περιοδικές ελλείψεις, αναγκάζοντας ορισμένες παμπ να περιορίσουν τις προμήθειες. Και τώρα, εν μέσω του Dry January, οι πωλήσεις της χωρίς αλκοόλ Guinness 0.0 ξεπερνούν τις πωλήσεις της κανονικής.

Ο Lee Hammerton, διευθυντής της Hammerton Brewery στο Λονδίνο, επισημαίνει δύο λόγους για τους οποίους οι καταναλωτές στρέφονται προς τις μαύρες μπύρες. Ο πρώτος είναι η δημοφιλία στο Instagram.

Οι πιο σκούρες μπύρες και o κρεμώδης αφρός τους, λέει, «φαίνονται υπέροχα σε ένα τραπέζι μίας παμπ, κάτι που μπορεί να προσελκύσει και άλλους καταναλωτές».

Ο δεύτερος είναι η αξία. «Για μια γενιά που προσέχει τις δαπάνες της», σημειώνει ο Hammerton, «μια σκούρα μπύρα μπορεί να φαίνεται πιο πολυτελής από μια τυπική lager».

Πηγή: skai.gr

