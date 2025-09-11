Με μεγάλη θλίψη υποδέχθηκε η πολιτική ηγεσία του Ισραήλ την είδηση της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ - «τραμπιστή» ακτιβιστή, ινφλουένσερ και συντηρικού πολιτικού σχολιαστή - στις ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στη Γιούτα.

Ο πρωθυπουργός Μπένταζμιν Νετανιάχου αποκάλυψε ότι είχε μιλήσει με τον Κερκ πριν από δύο εβδομάδες και τον είχε προσκαλέσει στο Ισραήλ, χαρακτηρίζοντάς τον ως « φίλο του εβραϊκού κράτους, με ψυχή λιονταριού». « Δυστυχώς, αυτή η επίσκεψη δεν θα πραγματοποιηθεί», είπε.

«Ο Κερκ δολοφονήθηκε επειδή έλεγε την αλήθεια και υπερασπιζόταν την ελευθερία», ανέφερε ο Νετανιάχου σε μια ανάρτηση στο X/Twitter.

Charlie Kirk was murdered for speaking truth and defending freedom. A lion-hearted friend of Israel, he fought the lies and stood tall for Judeo-Christian civilization. I spoke to him only two weeks ago and invited him to Israel. Sadly, that visit will not take place.

We lost an…

«Πολέμησε τα ψέματα και στάθηκε όρθιος για τον ιουδαιοχριστιανικό πολιτισμό. Χάσαμε έναν απίστευτο άνθρωπο. Η απεριόριστη υπερηφάνειά του για την Αμερική και η γενναία πίστη του στην ελευθερία του λόγου θα αφήσουν ένα διαρκές αντίκτυπο. Αναπαύσου εν ειρήνη» κατέληξε ο ισραηλινός πρωθυπουργός.

Την ίδια ώρα, κυκλοφορεί ευρέως στο διαδίκτυο ένα βίντεο Ισραηλινού σταρτιώτη να βομβαρδίζει χθες το βράδυ της Γάζα, στη μνήμη του Κερκ.

After the killing of Charlie Kirk, an Israeli occupation soldier documented himself bombing Gaza for "Kirk's sake"

Σύμφωνα με την Jerusalem Post πολλοί Ισραηλινοί αξιωματούχοι εξέφρασαν επίσης τα συλλυπητήριά τους και καταδίκασαν τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ «θρήνησε» για τη δολοφονία, δηλώνοντας ότι «το Ισραήλ έχασε έναν αληθινό φίλο και έναν τεράστιο σύμμαχο. Καταδικάζω απερίφραστα αυτή την τρομερή πράξη βίας και, μαζί με όλο τον ισραηλινό λαό, στέλνω τις σκέψεις και τις προσευχές μου στη σύζυγο, τα παιδιά και όλους τους αγαπημένους του Τσάρλι».

«Η συμπαιγνία μεταξύ της παγκόσμιας Αριστεράς και του ριζοσπαστικού Ισλάμ είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την ανθρωπότητα σήμερα», δήλωσε ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ μετά τη δολοφονία του Κερκ.

The collusion between the global Left and radical Islam is the greatest danger to humanity today.



Charlie Kirk saw the danger and warned about it. But the bullets of the despicable murderer struck him.



Thank you, Charlie, for your support of Israel and for your struggle for a…

«Ο Τσάρλι Κερκ είδε τον κίνδυνο και προειδοποίησε γι' αυτόν. Αλλά οι σφαίρες του άθλιου δολοφόνου τον χτύπησαν. Σε ευχαριστώ, Τσάρλι, για την υποστήριξή σου στο Ισραήλ και για τον αγώνα σου για έναν καλύτερο κόσμο» ανέφερε χαρακτηριστικά στο Χ.

Πηγή: skai.gr

