Και οι εντός έδρας αναμετρήσεις των «αιωνίων» στη Euroleague είναι στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Ακόμη μία απαιτητική εβδομάδα με διπλή αγωνιστική στην Euroleague, με τους «αιώνιους» να παίρνουν θέσεις μάχης και τον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 να σας μεταφέρει όλη την ένταση της κορυφαίας μπασκετικής διοργάνωσης στην Ευρώπη.

Απόψε, Τρίτη (20/01), στις 19:15, τα βλέμματα στρέφονται πρώτα στο ΣΕΦ όπου ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, θέλοντας να δώσει συνέχεια στις νίκες. Τις προσπάθειες των παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα μεταφέρει ο Νίκος Ζέρβας.

Ακολουθεί, στις 21:15, η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR με την Μπασκόνια, με τους «πράσινους» να ψάχνουν αντίδραση και επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα. Στην περιγραφή από το Telekom Center ο Γιώργος Πετρίδης.

Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων, επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια μέχρι τα μεσάνυχτα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές.

Ολυμπιακός-Μακάμπι Τελ Αβίβ (19:15), Παναθηναϊκός AKTOR-Μπασκόνια (21:15).

Δύο μεγάλα παιχνίδια, ένας ραδιοφωνικός προορισμός. Ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

