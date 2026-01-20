Φιλοκουρδικά κόμματα και κινήματα στην Τουρκία οργανώνουν διαδηλώσει εναντίον της αιματηρής επίθεσης που διεξάγει το τελευταίο διάστημα η Δαμασκός εναντίον των Κούρδων στη βορειοανατολική Συρία, ενώ το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) ορκίσθηκε ότι «δεν θα εγκαταλείψει ποτέ» τους Κούρδους της Συρίας.

Χθες, Δευτέρα, παρά το ψύχος και το χιόνι, περίπου 600 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο Ντιγιάρμπακιρ (νοτιοανατολική Τουρκία) πριν διαλυθούν βίαια από την αστυνομία.

Το φιλοκουρδικό κόμμα DEM, τρίτη δύναμη στο τουρκικό κοινοβούλιο, έχει καλέσει σε συγκέντρωση σήμερα στην πόλη Νουσαϊμπίν, η οποία βρίσκεται στα τουρκοσυριακά σύνορα.

Πλήρη κατάρρευση» των διαπραγματεύσεων με τη Δαμασκό

«Να ξέρετε ότι δεν θα σας εγκαταλείψουμε ποτέ. Όποιο κι αν είναι το τίμημα, δεν θα σας αφήσουμε ποτέ μόνους. Στη διαδικασία αυτή, εμείς, ολόκληρος ο κουρδικός λαός και το κίνημα, θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο», δήλωσε σήμερα απευθυνόμενος στους Κούρδους της Συρίας ο Μουράτ Καραγιλάν, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της οργάνωσης.

Ο Καραγιλάν κατηγορεί τις αρχές της Δαμασκού, την Τουρκία και την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ότι υποστηρίζουν τη συριακή επίθεση «στο πλαίσιο μιας διεθνούς συμφωνίας».

«Το Νταές (σ.σ.: το αραβικό ακρωνύμιο του Ισλαμικού Κράτους) διαδραματίζει προεξάρχοντα ρόλο μεταξύ των επιτιθέμενων. Αυτή η απόφαση των διεθνών δυνάμεων, η στάση τους που έγκειται στο να επιτρέπουν αυτές τις επιθέσεις, θα παραμείνει ένα ανεξίτηλο στίγμα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία και τα άλλα κράτη μέλη του διεθνούς συνασπισμού» που είχαν κινητοποιηθεί εναντίον των τζιχαντιστών, κατήγγειλε.

Την ίδια ώρα, άλλος Κούρδος αξιωματούχος δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των Κούρδων της Συρίας και της κεντρικής εξουσίας για την εφαρμογή της συμφωνίας, που έχει στόχο την ενσωμάτωση των πολιτικών και στρατιωτικών θεσμών τους στους κόλπους του κράτους, «κατέρρευσαν πλήρως».

«Οι διαπραγματεύσεις που έλαβαν χώρα χθες στη Δαμασκό» ανάμεσα στον κούρδο ηγέτη Μαζλούμ Άμπντι και τον πρόεδρο Άχμαντ αλ-Σαράα «κατέρρευσαν πλήρως. Η μόνη απαίτηση (των συριακών αρχών) είναι η άνευ όρων παράδοση», δήλωσε ο Αμπντέλ Καρίμ Όμαρ, αντιπρόσωπος της αυτόνομης κουρδικής διοίκησης στη Δαμασκό, ο οποίος κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να επέμβει.

Οργή στην Άγκυρα για τις φιλοκουρδικές διαδηλώσεις

Στενή σύμμαχος της νέας συριακής ηγεσίας που ανέτρεψε το Δεκέμβριο 2024 τον Μπασάρ αλ-Άσαντ, η τουρκική κυβέρνηση διεξάγει εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο μια απόπειρα διευθέτησης κατόπιν διαπραγματεύσεων με τους μαχητές του PKK.

Η Τουρκία «δεν θα ανεχθεί καμιά πρόκληση» που θα μπορούσε να διαταράξει την ειρήνη στο έδαφός της, προειδοποίησε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια, αναφερόμενος στις διαδηλώσεις που οργανώνονται από τους φιλοκούρδους.

«Παρακολουθούμε από κοντά και με τη μεγαλύτερη προσοχή την πρόσφατη εξέλιξη της κατάστασης στη Συρία και όλες τις δραστηριότητες κατά μήκος των συνόρων μας (...) Θέλω να επαναλάβω ότι δεν θα ανεχθούμε καμιά απόπειρα, πρόκληση ή επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης με στόχο τη διατάραξη της ειρήνης στη χώρα μας», δήλωσε ο υπουργός στους δημοσιογράφους.

Το DEM δήλωσε σήμερα ότι η τουρκική κυβέρνηση δεν έχει άλλες «δικαιολογίες» για να καθυστερεί την ειρηνευτική διαδικασία με το PKK, καθώς μια συμφωνία ορόσημο για την ενσωμάτωση των κουρδικών δυνάμεων στις δυνάμεις της Δαμασκού έχει επιτευχθεί στη γειτονική Συρία.

Προχθές, Κυριακή, στη Συρία, οι κυρίως κουρδικές Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) συμφώνησαν να τεθούν υπό τον έλεγχο των αρχών της Δαμασκού, μια κίνηση την οποία επεδίωκε εδώ και καιρό η Άγκυρα ως απαραίτητη για τη δική της ειρηνευτική προσπάθεια με το PKK. «Εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο, η κυβέρνηση έχει παρουσιάσει την ένταξη των SDF στις δυνάμεις της Δαμασκού ως το μεγαλύτερο εμπόδιο στη διαδικασία», δήλωσε στο Ρόιτερς ο Τουντσέρ Μπακιρχάν, μέλος της ηγεσίας του κόμματος DEM, σε ένα από τα πρώτα δημόσια σχόλια εκ μέρους του κόμματος για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στη Συρία.

«Η κυβέρνηση δεν έχει πλέον άλλες δικαιολογίες. Τώρα είναι η σειρά της κυβέρνησης να κάνει συγκεκριμένα βήματα», πρόσθεσε.

Ο Μπακιρχάν προειδοποίησε την κυβέρνηση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να μην συμπεράνει πως ο περιορισμός των εδαφικών κερδών των Κούρδων στη Συρία σημαίνει ότι δεν υπάρχει ανάγκη για ειρηνευτική διαδικασία στην Τουρκία. «Αν η κυβέρνηση υπολογίζει ότι 'εξασθενήσαμε τους Κούρδους στη Συρία, έτσι δεν υπάρχει πλέον ανάγκη για μια διαδικασία στην Τουρκία', θα κάνει ένα ιστορικό λάθος», δήλωσε στη συνέντευξη.

Ο Τουντσέρ Μπακιρχάν τόνισε ότι για να σημειωθεί πρόοδος απαιτείται αναγνώριση των δικαιωμάτων των Κούρδων και στις δύο πλευρές των συνόρων.

«Αυτό που χρειάζεται να γίνει είναι σαφές: τα δικαιώματα των Κούρδων πρέπει να αναγνωρισθούν τόσο στην Τουρκία όσο και στη Συρία, πρέπει να εγκαθιδρυθούν δημοκρατικά καθεστώτα και πρέπει να υπάρξει εγγύηση των ελευθεριών», δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

