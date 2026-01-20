Έκπληκτοι έμειναν οι Ιάπωνες οπαδοί του σούμο την Κυριακή, όταν είδαν την Αυτοκρατορική Οικογένεια να μπαίνει στην αρένα Ryogoku Kokugikan στο Τόκιο, για να παρακολουθήσει έναν αγώνα – για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια.
天皇陛下 雅子さま 愛子さま
入場です #天覧相撲 #愛子さまを皇太子に pic.twitter.com/2oovKNtdc8— yuki (@yuki4847m) January 18, 2026
Ο αυτοκράτορας της Ιαπωνίας Ναρουχίτο, η αυτοκράτειρα Μασάκο και η κόρη τους, πριγκίπισσα Άικο, παρακολούθησαν τους τελικούς αγώνες του τουρνουά grand sumo, ενώ πηγή του παλατιού δήλωσε ότι «ανυπομονούσαν για την επίσκεψή τους¬»
Όπως αναφέρει το ΝΗΚ, ο αυτοκράτορας, η αυτοκράτειρα και η πριγκίπισσα Άικο, «καταχειροκροτήθηκαν όταν εμφανίστηκαν ενώπιον του πλήθους για να πάρουν τις θέσεις τους».
Η πριγκίπισσα Άικο ενδιαφέρεται για το σούμο από τότε που ήταν παιδί και κράτησε σημειώσεις ενώ παρακολουθούσε τους αγώνες.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.