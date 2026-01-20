Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σπάνια επίσκεψη του Ιάπωνα αυτοκράτορα σε αγώνα σούμο – Έκπληκτοι οι θεατές (βίντεο)

Για πρώτη φορά εδώ και έξι χρόνια, η Αυτοκρατορική Οικογένεια παρευρέθηκε στους τελικούς αγώνες του τουρνουά grand sumo, στο Τόκιο, και καταχειροκροτήθηκε 

σουμο ιαπωνία

Έκπληκτοι έμειναν οι  Ιάπωνες οπαδοί του σούμο την Κυριακή, όταν είδαν την  Αυτοκρατορική Οικογένεια να μπαίνει στην αρένα Ryogoku Kokugikan στο Τόκιο, για να παρακολουθήσει έναν αγώνα – για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια. 

Ο αυτοκράτορας της Ιαπωνίας Ναρουχίτο, η αυτοκράτειρα Μασάκο και η κόρη τους, πριγκίπισσα Άικο, παρακολούθησαν τους τελικούς  αγώνες του τουρνουά grand sumo, ενώ πηγή του παλατιού δήλωσε ότι «ανυπομονούσαν για την επίσκεψή τους¬»

Όπως αναφέρει το ΝΗΚ, ο αυτοκράτορας, η αυτοκράτειρα και η πριγκίπισσα Άικο, «καταχειροκροτήθηκαν όταν εμφανίστηκαν ενώπιον του πλήθους για να πάρουν τις θέσεις τους». 

Η πριγκίπισσα Άικο ενδιαφέρεται για το σούμο από τότε που ήταν παιδί και κράτησε σημειώσεις ενώ παρακολουθούσε τους αγώνες.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ιαπωνία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark