Στο Νταβός ο Ντμίτριεφ - Θα έχει συναντήσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους

Ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, Κιρίλ Ντμίτριεφ, δημοσίευσε στο X ότι έφτασε στο Νταβός, όπου πηγές ανέφεραν στο Reuters ότι σχεδιάζει να πραγματοποιήσει συνομιλίες με αξιωματούχους των ΗΠΑ στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.
Ο Ντμίτριεφ είναι βασική φιγούρα στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και τη διερεύνηση μελλοντικών εμπορικών ευκαιριών μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών.
Arrived to Davos.🕊️ pic.twitter.com/8pZfzriWEt— Kirill Dmitriev (@kadmitriev) January 20, 2026
