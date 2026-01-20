Στο Νταβός ο Ντμίτριεφ - Θα έχει συναντήσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους

Ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, Κιρίλ Ντμίτριεφ, δημοσίευσε στο X ότι έφτασε στο Νταβός, όπου πηγές ανέφεραν στο Reuters ότι σχεδιάζει να πραγματοποιήσει συνομιλίες με αξιωματούχους των ΗΠΑ στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

Ο Ντμίτριεφ είναι βασική φιγούρα στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και τη διερεύνηση μελλοντικών εμπορικών ευκαιριών μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Πηγή: skai.gr

