Στο Νταβός ο Ντμίτριεφ - Θα έχει συναντήσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους

Ο Ντμίτριεφ είναι βασική φιγούρα στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και τη διερεύνηση εμπορικών ευκαιριών μεταξύ Ρωσίας - ΗΠΑ

Ντμίτριεφ

Ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, Κιρίλ Ντμίτριεφ, δημοσίευσε στο X ότι έφτασε στο Νταβός, όπου πηγές ανέφεραν στο Reuters ότι σχεδιάζει να πραγματοποιήσει συνομιλίες με αξιωματούχους των ΗΠΑ στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

Ο Ντμίτριεφ είναι βασική φιγούρα στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και τη διερεύνηση μελλοντικών εμπορικών ευκαιριών μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών.

