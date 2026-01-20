Όλοι Μαζί Μπορούμε: Αγώνες δρόμου για το περιβάλλον

Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη των εγγραφών για τους αγώνες του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ!

Επιστρέφουμε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, έτοιμοι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για έναν κοινό σκοπό: την αναδάσωση και την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν σε τρεις ξεχωριστές τοποθεσίες της Αττικής και στόχος μας είναι να συγκεντρώσουμε χρήματα για την αγορά δέντρων, τα οποία θα φυτευτούν στις περιοχές που θα τρέξουμε, συμβάλλοντας στην αποκατάσταση των οικοσυστημάτων μας.

Οι ημερομηνίες των αγώνων είναι:

1 Μαρτίου στην Πάρνηθα

29 Μαρτίου στον Υμηττό

26 Απριλίου στη Λίμνη Μαραθώνα

Οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο διαδρομές, ώστε όλοι —ανεξαρτήτως ηλικίας και φυσικής κατάστασης— να έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος:

1 χλμ. για παιδιά

5 χλμ.

10 χλμ.

Το κόστος συμμετοχής είναι 10 ευρώ για τους ενήλικες, ενώ για τα παιδιά 6 έως 12 ετών, η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν ατομική χρονομέτρηση και θα παραλάβουν αναμνηστικό t-shirt του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.

Ελάτε να τρέξουμε μαζί για το μέλλον του πλανήτη μας.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/oloi-mazi-mporoume-agones-gia-to-periballon

Πηγή: skai.gr

