Η trade deadline πλησιάζει (5/2) και τα σενάρια για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο συνεχίζονται. Μετά τη νίκη των Μπακς στην Ατλάντα, ο Greek Freak ρωτήθηκε για το πόσο βέβαιος είναι ότι θα τελειώσει τη σεζόν στο Μιλγουόκι.

Η απάντησή του; «Δεν ξέρω, το πάω μέρα με τη μέρα», τόνισε ο 31χρονος άσος, ενώ για τις φήμες πως αρκετές ομάδες δεν προχωρούν σε ανταλλαγές περιμένοντας αν θα είναι διαθέσιμος για ανταλλαγή σχολίασε: «Δεν μπορώ να ελέγξω τι κάνουν οι άλλες ομάδες. Εγώ εστιάζω στη δουλειά μου και στο να κερδίζει η ομάδα μου».

Αναφορικά με την αντίδρασή του στον προηγούμενο αγώνα των Μπακς, όταν η ομάδα του αποδοκιμάστηκε και ο ίδιος αποδοκίμασε το κοινό, είπε: «Νιώθω υπέροχα, ίσως για κάποιον λόγο απολαμβάνω να είμαι ο κακός φέτος. Αυτό μου δίνει περισσότερο κίνητρο και με κάνει να παλεύω περισσότερο. Οτιδήποτε μπορεί να μου δώσει φλόγα, το λατρεύω».

Για την επιλογή του για δέκατη φορά σε All Star Game είπε: «Ο νεαρός εαυτός μου αν του έλεγες ότι θα είναι 10 φορές All Star δεν θα το πίστευε. Όταν ήρθα στο ΝΒΑ είχα μια συνάντηση με τους ανθρώπους των Μπακς και μου είπαν ‘κοίτα όλους αυτούς, τον Πολ Πιρς, τον Τρέισι ΜακΓκρέιντι, είναι 10 φορές All Star, μπορείς να γίνει και εσύ’. Το πήρα αυτό και το έβαλα μέσα μου. Ένας από τους στόχους μου σαν παίκτης ήταν να είμαι 10 φορές All Star. Είμαι πολύ χαρούμενος, θέλω να ευχαριστήσω όσους με βοήθησαν σε αυτή τη διαδρομή, τον Θεό που με κρατάει πεινασμένο και που με προστατεύει σε αυτό το ταξίδι. Δίναι εκπληκτικό αλλά δεν σταματάει εδώ, υπάρχουν περισσότερα και δεν μπορώ να περιμένω για το επόμενο κεφάλαιο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.