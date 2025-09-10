Πώς αντέδρασε η Νατοϊκή «ομπρέλα» στα ρωσικά drones που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας

Μαχητικά αεροσκάφη χωρών-μελών του ΝΑΤΟ κατέρριψαν για πρώτη φορά ρωσικά drones πάνω από την Πολωνία, σηματοδοτώντας την πρώτη εμπλοκή της Συμμαχίας εναντίον ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε έδαφος κράτους-μέλους από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Το περιστατικό, το οποίο σύμφωνα με τις πολωνικές αρχές αφορούσε 19 παραβιάσεις του εναέριου χώρου της χώρας, οδήγησε στο κλείσιμο μεγάλων αεροδρομίων της Πολωνίας για πρώτη φορά από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία.

«Αντιμετωπίζουμε πιθανότατα μία μεγάλης κλίμακας πρόκληση», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, έπειτα από την έκτακτη υπουργική συνεδρίαση την Τετάρτη.

Ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη έχουν επανειλημμένα δοκιμάσει την ετοιμότητα του ΝΑΤΟ πετώντας κοντά ή ακόμη και μέσα στον εναέριο χώρο μελών της Συμμαχίας. Οι χώρες του ΝΑΤΟ εναλλάσσονται στην αποστολή της αεροπορικής αστυνόμευσης κατά μήκος των συνόρων της Συμμαχίας. Αυτές οι αναχαιτίσεις, το γνωστό παιχνίδι γάτας-ποντικιού, έχουν ενταθεί από τη ρωσική εισβολή του 2022, ωστόσο περιορίζονταν κυρίως στα σύνορα.

Οι παραβιάσεις με drones το βράδυ της Τρίτης εκτείνονταν πιο δυτικά απ’ ό,τι έχει καταγραφεί έως τώρα κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ολλανδικά και πολωνικά πολεμικά αεροσκάφη συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάρριψης των μη επανδρωμένων αεροσκαφών -μερικά από τα οποία εισήλθαν μέσω Λευκορωσίας- εξελίξεις που ο Τουσκ χαρακτήρισε πρωτοφανείς. Καταρρίφθηκαν περίπου τρία έως τέσσερα, πρόσθεσε ο Πολωνός πρωθυπουργός.

«Χαίρομαι που τα ολλανδικά F-35 μπόρεσαν να παρέχουν υποστήριξη. Η Ολλανδία στέκεται ώμο με ώμο με τον σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ, την Πολωνία», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας Ντικ Σχοφ στην πλατφόρμα Χ.

Παράλληλα, τα γερμανικά αντιαεροπορικά συστήματα Patriot που είναι ανεπτυγμένα στην Πολωνία τέθηκαν επίσης σε επιφυλακή, ενώ απογειώθηκαν ένα ιταλικό αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης και ένα ιπτάμενο τάνκερ, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της στρατιωτικής διοίκησης του ΝΑΤΟ, συνταγματάρχη Μάρτιν Λ. Ο’Ντόνελ.

Λευκορωσία: Προειδοποιήσαμε για πιθανή είσοδο drones λόγω ουκρανικής ηλεκτρονικής παρεμβολής

Μετά το περιστατικό με τις παραβιάσεις στον πολωνικό εναέριο χώρο, η Λευκορωσία ανακοίνωσε ότι είχε προειδοποιήσει τη Βαρσοβία για την πιθανότητα εισόδου drones στην Πολωνία, ως αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής παρεμβολής (jamming) που χρησιμοποιεί η Ουκρανία για να αποκρούσει τις τελευταίες ρωσικές επιθέσεις.

«Αυτό βοήθησε την πολωνική πλευρά να αντιδράσει γρήγορα στην παρουσία drones», δήλωσε ο Πάβελ Μουραβέικο, επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων της Λευκορωσίας, προσθέτοντας ότι και η ίδια η Λευκορωσία κατέρριψε drones που μπήκαν στον εναέριο χώρο της εξαιτίας της παρεμβολής.

Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, ειδικοί επισημαίνουν ότι οι εικόνες που δημοσιεύθηκαν από τα πολωνικά κρατικά μέσα δείχνουν μικρού μεγέθους αεροσκάφη, πιθανότατα ρωσικά αναγνωριστικά drones ή δολώματα, γνωστά ως τύπου Gerbera. Ο Ουκρανός ειδικός στην ηλεκτρονική άμυνα Σερχίι Μπεσκρέστνοφ δήλωσε ότι η χρήση Gerbera, τα οποία μπορούν να φέρουν κάμερα για αναγνώριση, δείχνει πως η Ρωσία δοκίμαζε την ετοιμότητα του ΝΑΤΟ, αναγκάζοντας την Πολωνία και τους συμμάχους της να ενεργοποιήσουν αντιαεροπορικά συστήματα, ώστε η Μόσχα να αξιολογήσει την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα της αντίδρασης.

Τα drones Gerbera είναι πιο ευάλωτα σε ηλεκτρονικές παρεμβολές σε σύγκριση με τα Shahed που η Ρωσία χρησιμοποιεί συνήθως για πλήγματα στην Ουκρανία. Ωστόσο, ο ίδιος τόνισε ότι είναι απίθανο τα drones να εισχώρησαν τόσο βαθιά στον πολωνικό εναέριο χώρο αποκλειστικά λόγω ουκρανικού jamming, τόσο λόγω του μεγάλου αριθμού τους όσο και επειδή τα συστήματα δορυφορικής και αδρανειακής πλοήγησης θα είχαν διορθώσει την πορεία τους.

Η εμβέλεια του ουκρανικού jamming φτάνει συνήθως έως και 15 μίλια, ενώ τμήματα drones βρέθηκαν πάνω από 100 μίλια εντός πολωνικού εδάφους. «Η απόσταση είναι πολύ μεγάλη για να οφείλεται στην ουκρανική παρεμβολή· τεχνικά δεν είναι δυνατόν», είπε χαρακτηριστικά.

Το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο, το ανώτατο όργανο εκπροσώπων του ΝΑΤΟ, ενημερώθηκε για το περιστατικό και την αντίδραση της Συμμαχίας κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης συνεδρίασης την Τετάρτη στις Βρυξέλλες. Ο Γενικός Γραμματέας Μαρκ Ρούτε βρίσκεται σε επαφή με την πολωνική ηγεσία και «το ΝΑΤΟ συμβουλεύεται στενά με την Πολωνία», ανέφερε η εκπρόσωπος της Συμμαχίας Άλισον Χαρτ στην πλατφόρμα Χ.

Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη εισέρχονται όλο και συχνότερα τις τελευταίες εβδομάδες στον πολωνικό εναέριο χώρο από την Ουκρανία, καθώς η Μόσχα εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον ουκρανικών πόλεων.

Το ΝΑΤΟ αναχαιτίζει τακτικά με τα μαχητικά του τις απειλές που προκύπτουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, με την οποία η Πολωνία μοιράζεται σύνορα μήκους άνω των 300 μιλίων. Ωστόσο, το τελευταίο περιστατικό είναι η πρώτη φορά που κράτη-μέλη της Συμμαχίας συνεργάστηκαν για να καταρρίψουν ρωσικά όπλα πάνω από έδαφος χώρας-μέλους.

Το επεισόδιο σημειώθηκε σε μια περίοδο έντασης, καθώς συνέπεσε με μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές ασκήσεις της Πολωνίας που ξεκίνησαν νωρίτερα μέσα στον μήνα.

Ανησυχία για τις ρωσικές ασκήσεις «Zapad 2025»

Η Ρωσία ετοιμάζεται να ξεκινήσει τις ετήσιες στρατηγικές ασκήσεις της στο δυτικό μέτωπο, συμπεριλαμβανομένης της Λευκορωσίας, στενού συμμάχου της Μόσχας που συνορεύει με την Πολωνία. Οι ασκήσεις, με την ονομασία Zapad 2025, έχουν προκαλέσει ανησυχία για την ασφάλεια στο ανατολικό άκρο του ΝΑΤΟ. Στο πλαίσιο αυτό, η Πολωνία προχώρησε την Τρίτη στο κλείσιμο των συνόρων της με τη Λευκορωσία.

Σύμφωνα με τοπικούς δημάρχους, τμήματα drones εντοπίστηκαν σε χωριά όπως το Mniszkow στην κεντρική Πολωνία και το Czesniki στα νοτιοανατολικά, καθώς και σε άλλες περιοχές.

Περισσότερο επλήγησαν τα ανατολικά τμήματα της Πολωνίας, μεταξύ των οποίων περιοχές γύρω από τη Βαρσοβία. Η στρατιωτική διοίκηση προειδοποίησε τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, ενώ τέσσερα αεροδρόμια έκλεισαν προσωρινά, τρία, μεταξύ των οποίων και της Βαρσοβίας, άνοιξαν ξανά το πρωί.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Πολωνία πλήττεται από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Στους πρώτους μήνες της εισβολής, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην ανατολική Πολωνία μετά από ρωσικό πυραυλικό πλήγμα, αν και μεταγενέστερη έρευνα έδειξε ότι πιθανότατα επρόκειτο για ουκρανικούς αντιαεροπορικούς πυραύλους. Μέσα στην Ουκρανία, το προξενικό τμήμα της πολωνικής πρεσβείας στο Κίεβο επλήγη από drone στις 4 Ιουλίου, χωρίς να τραυματιστεί προσωπικό, ενώ τον ίδιο μήνα χτυπήθηκε και ένα μεγάλο εργοστάσιο πολωνικών συμφερόντων.

