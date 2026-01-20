Μητσοτάκης σε Τασούλα: Φέρνω νέα ταραγμένων θαλασσών - Να αποφύγουμε τα χειρότερα στις σχέσεις ΕΕ- ΗΠΑ

Στις παγκόσμιες γεωπολιτικές εξελίξεις, που αναδύθηκαν από τις πρώτες ημέρες της νέας χρονιάς, αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην τακτική συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα.

«Σας φέρνω νέα ταραγμένων θαλασσών» είπε ο πρωθυπουργός και συνέχισε: «Το 2026 μπήκε με πρωτοφανείς διεθνείς γεωπολιτικές και γεωοικονομικές προκλήσεις. Αμφισβητούνται βασικές σταθερές στις οποίες οικοδομήθηκε η μεταπολεμική ειρήνη και ευημερία».

Ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε «να πρυτανεύσει η λογική και ο διάλογος, για να αποφύγουμε τα χειρότερα στις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ».

Σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει στρατηγικές σχέσεις με τις ΗΠΑ, αλλά είναι και μέλος της ΕΕ, «έχουμε αγωνιστεί για την υπεράσπιση του Διεθνούς Δικαίου» είπε.

Σε αυτό το περιβάλλον βάζουμε πρώτο το συμφέρον της πατρίδας, εθνική προτεραιότητα είναι η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και η αποτρεπτική μας ικανότητα, τόνισε.

Πηγή: skai.gr

