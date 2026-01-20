Νέα συνάντηση Τσιάρα με αγρότες, μετά το ραντεβού στο Μαξίμου

Σε συνέχεια της χθεσινής συνάντησης των εκπροσώπων των αγροτών με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, σήμερα, στις 11:00, θα πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση με τον Κώστα Τσιάρα, στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η συνάντηση, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, εντάσσεται στο πλαίσιο της συνέχισης του διαλόγου με τους εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου.

Χτες, ο κ. Τσιάρας, μετά το τέλος της συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίμου, αναφέρθηκε στο εποικοδομητικό κλίμα που επικράτησε και στο ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να εξεταστούν περαιτέρω βελτιώσεις στα μέτρα που αφορούν το αγροτικό ρεύμα και το αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία.

Ανέφερε, επίσης, ότι «συμφωνήθηκε να υπάρχει συμμετοχή και των εκπροσώπων των μπλόκων με τους οποίους έγινε η συνάντηση με τον πρωθυπουργό στις επιμέρους επιτροπές, οι οποίες δημιουργούνται προκειμένου να δώσουν λύσεις και απαντήσεις στα συγκεκριμένα ζητήματα, αλλά βεβαίως και από την άλλη πλευρά, μέσα από μία πλέον σοβαρή προσέγγιση όλων των ζητημάτων που αφορούν στο μέλλον του πρωτογενούς τομέα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.