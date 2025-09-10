Λογαριασμός
Ρωσία: Δεν υπήρχαν στόχοι στην Πολωνία - Είμαστε έτοιμοι για συνομιλίες

Tο ρωσικό υπουργείο υποστήριξε ότι η εμβέλεια των drones που χρησιμοποιήθηκαν δεν ξεπερνά τα 700 χιλιόμετρα

Πολωνία_drones

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας αρνήθηκε ότι είχαν προγραμματιστεί επιθέσεις σε πολωνικό έδαφος, μετά τις καταγγελίες για παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).

Σύμφωνα με το πρακτορείο TASS, η Μόσχα επιβεβαίωσε ότι οι σημερινές επιθέσεις είχαν ως αποκλειστικό στόχο στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιφέρεια του Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία.

Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο υποστήριξε ότι η εμβέλεια των drones που χρησιμοποιήθηκαν δεν ξεπερνά τα 700 χιλιόμετρα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν θα μπορούσαν να εισέλθουν στον πολωνικό εναέριο χώρο.

Η Ρωσία δήλωσε ακόμη έτοιμη να ξεκινήσει συνομιλίες με το πολωνικό υπουργείο Άμυνας για να διευκρινιστούν οι συνθήκες του περιστατικού.
 

