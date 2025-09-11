Ο 61χρονος Μάρτιν Γιέγκερ, έως τώρα πρέσβης της Γερμανίας στο Κίεβο, αναλαμβάνει σήμερα την ηγεσία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (BND).

Στις 6 Σεπτεμβρίου ο Γιέγκερ αποχαιρέτησε την καριέρα του ως διπλωμάτης με μία ανάρτηση στο Χ γράφοντας: «Είμαι ευγνώμων σε όλους τους Ουκρανούς εταίρους και φίλους, στην υπέροχη ομάδα της γερμανικής πρεσβείας, ομοσπονδιακή αστυνομία και στους διεθνείς συναδέλφους μου. Ήταν προνόμιο να συνεργαστώ με όλους σας».

Mein Dank gilt allen ukrainischen Partnern und Freunden, dem wunderbaren Team der deutschen Botschaft, der Bundespolizei und meinen internationalen Kolleginnen und Kollegen. Es war ein Privileg, mit Ihnen allen zu kooperieren. #StandWithUkraine pic.twitter.com/AKz3DrFMTf — Martin Jaeger (@MJaegerT) September 6, 2025



Ο Γιέγκερ διαδέχεται τον Μπρούνο Καλ, ο οποίος, έπειτα από εννέα χρόνια στο τιμόνι της υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών, μετακομίζει στη Ρώμη κατόπιν δικού του αιτήματος για να υπηρετήσει ως πρέσβης της Γερμανίας στην Αγία Έδρα.

Βασική αποστολή του νέου επικεφαλής θα είναι η αποκατάσταση της φήμης των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών, στις οποίες καταλογίζεται, μεταξύ άλλων, η αποτυχία να προειδοποιήσουν εγκαίρως σχετικά με την πρόθεση της Ρωσίας να εισβάλει στην Ουκρανία.

Στο νέο του ρόλο, ο Μάρτιν Γιέγκερ θα ηγηθεί περίπου 6.500 υπαλλήλων.

Το πλούσιο βιογραφικό του

Ως διπλωμάτης καριέρας, ο κ. Γιέγκερ υπηρέτησε ως εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών την περίοδο 2005-2008 υπό τον Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ. Αμέσως μετά αποχώρησε από το υπουργείο για να εργαστεί ως επικεφαλής του τμήματος εξωτερικών σχέσεων της Daimler, από όπου επέστρεψε για να οριστεί πρέσβης στην Καμπούλ για την περίοδο 2013-14.

Έως το 2016 ήταν στενός συνεργάτης του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε στο υπουργείο Οικονομικών και διετέλεσε εκπρόσωπός του κατά την περίοδο της ελληνικής κρίσης, με συνεχείς παρεμβάσεις - συχνά σε έντονο ύφος.

Αμέσως μετά υπηρέτησε ως υφυπουργός Εσωτερικών και Ανάπτυξης στην κρατιδιακή κυβέρνηση της Βάδης-Βυρτεμβέργης, για να επιστρέψει ως πρέσβης, πρώτα στην Βαγδάτη το διάστημα 2021-23 και από το 2023 στο Κίεβο.

