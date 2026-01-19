«Όλα σείστηκαν»: Συγκλονιστικές μαρτυρίες από τη σύγκρουση τρένων στην Ισπανία

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο δήμαρχος της Αδαμούθ ήταν ο πρώτος που έφτασε στον τόπο του δυστυχήματος και περιέγραψε πως είδε ένα διαμελισμένο σώμα αρκετά μέτρα από το σημείο της σύγκρουσης

Επιβάτες περιγράφουν στα ισπανικά μέσα τις τραγικές ώρες μετά τη σύγκρουση

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η πρόσβαση στο πρώτο βαγόνι ήταν πολύ δύσκολη, ενώ επιβάτες προσπαθούσαν να βοηθήσουν τους εγκλωβισμένους

Σε 39 ανέρχονται επισήμως οι νεκροί από το σιδηροδρομικό δυστύχημα χθες στη νύχτα στην Κόρδοβα της Ισπανίας, ενώ πάνω από 150 είναι οι τραυματίες, εκ των οποίων πολλοί είναι σε σοβαρή ή πολύ σοβαρή κατάσταση.

Το δυστύχημα συνέβη όταν ένα τρένο υψηλής ταχύτητας της ιδιωτικής εταιρείας Iryo εκτροχιάστηκε και προσέκρουσε σε έναν άλλο συρμό της κρατικής ισπανικής εταιρείας Renfe. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, σύμφωνα με τον Ισπανό υπουργό Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε, που τα δύο πρώτα βαγόνια του δεύτερου τρένου «εκτοξεύθηκαν από τις ράγες».

#AccidenteFerroviario | Más de 220 guardias civiles, pertenecientes a unidades de Seguridad Ciudadana, Agrupación de Tráfico, GRS y del Servicio Aéreo, continúan trabajando en el dispositivo tras el accidente ferroviario ocurrido en #Adamuz #Córdoba.



El equipo Central de… pic.twitter.com/8ZiiXL8eHW — Guardia Civil (@guardiacivil) January 19, 2026

Η σύγκρουση σημειώθηκε κοντά στην Αδαμούθ, στην επαρχία της Κόρδοβα, περίπου 360 χιλιόμετρα νότια της Μαδρίτης, περίπου στις 19:45 (τοπική ώρα, 20:45 ώρα Ελλάδας).

Συνολικά στα δύο τρένα επέβαιναν περίπου 400 άνθρωποι, κυρίως Ισπανοί.

Ο δήμαρχος της Αδαμούθ, Ραφαέλ Μορένο, ήταν ο πρώτος που έφτασε στον τόπο του συστυχήματος και μπόρεσε να δει τουλάχιστον ένα διαμελισμένο σώμα αρκετά μέτρα από το σημείο της συντριβής. «Είδα έναν επιβάτη κομματιασμένο. (...) Υπήρχε ένα σώμα κομμένο στη μέση. Αλλά δεν υπήρχε φως, ήταν νύχτα. Το θέαμα είναι φρικτό», περιέγραψε στην El Pais.

Ο απολογισμός των θυμάτων από τη σύγκρουση δύο τρένων στην Ανδαλουσία της Ισπανίας «δεν είναι οριστικός», δήλωσε σήμερα ο Ισπανός υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε ενώ ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε ότι μεταβαίνει στο σημείο του δυστυχήματος.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Επιβάτες των μοιραίων τρένων περιγράφουν στα ισπανικά μέσα τις δραματικές στιγμές της σύγκρουσης και την κόλαση που ακολούθησε.

«Νιώσαμε ένα ξαφνικό τράνταγμα. Το τρένο άρχισε να ταλαντεύεται από τη μία πλευρά στην άλλη μέχρι που σταμάτησε. Όταν κατέβηκα από το τρένο, είδα έναν νεκρό. Προσπαθήσαμε να πάμε στο βαγόνι νούμερο ένα, αλλά ήταν ένα διαλυμένο συντρίμμι. Οι άνθρωποι ζητούσαν βοήθεια και προσπαθήσαμε να τους βγάλουμε, αλλά ήταν πολύ δύσκολο» δήλωσε στην El Pais o 44χρονος Σαντιάγο, επιβάτης στο εκτροχιασμένο τρένο της Iryo.

«Όλα πετούσαν γύρω μας, δεν προλάβαμε να καταλάβουμε τι είχε συμβεί. Υπήρξαν άνθρωποι που πέθαναν ακαριαία, ο συνάδελφός μου δίπλα μου δεν ήξερε πού βρισκόταν», λέει μια άλλη επιβάτης.

📹 Vídeo | "Todo volaba, no te da tiempo a saber lo que había pasado. Hubo gente que falleció en el momento, mi compañero de al lado mía no sabía dónde estaba", dice una pasajera afectada por el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz (Córdoba) https://t.co/4BSYHAB4E0 pic.twitter.com/jDZsFu25CI — EL PAÍS (@el_pais) January 19, 2026

«Υπάρχουν πολλοί τραυματίες, ακόμα τρέμω», είπε η MSJ, 33 ετών, επιβάτης στο βαγόνι 6 του τρένου Iryo που ταξίδευε από τη Μάλαγα στη Μαδρίτη. Τα βαγόνια 7 και 8 συγκρούστηκαν με το μπροστινό μέρος του τρένου Alvia, το οποίο είχε αναχωρήσει από τη Μαδρίτη με προορισμό την Ουέλβα.

Η 33χρονη γυναίκα περιέγραψε την στιγμή της σύγκρουσης: «Πολλά χτυπήματα, βαλίτσες άρχισαν να πέφτουν έξω και χτυπήματα μέχρι που σταμάτησε το τρένο», εξήγησε. «Νομίζαμε ότι είχε εκτροχιαστεί, αλλά όταν βγήκαμε είδαμε τα βαγόνια να έχουν στριφογυρίσει και δύο βαγόνια από το άλλο τρένο να έχουν ανατραπεί», πρόσθεσε.

Η 32χρονη María Vidal βρισκόταν στο βαγόνι τέσσερα: «Ήταν σαν σεισμός», αφηγείται τηλεφωνικά. «Όλα σείστηκαν. Ξαφνικά, φρέναρε απότομα και σκοτείνιασε. Το προσωπικό του Iryo είπε ότι αν υπήρχαν γιατροί, έπρεπε να πάνε στα βαγόνια 6, 7 και 8. Ήμουν στο βαγόνι τέσσερα. Μετά μας είπαν ότι τα βαγόνια είχαν εκτροχιαστεί. Μας είπαν να μην κινηθούμε. Μείναμε μέσα για περίπου 40 λεπτά, νομίζω. Μετά βγήκαμε έξω ενώ έφτασαν ασθενοφόρα με τους τραυματίες και τους νεκρούς. Είμαι σοκαρισμένη. Έχω ξαναγεννηθεί. Είδα ανθρώπους σε τρομερή κατάσταση. Φρικτές κραυγές. Τρέμω».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.