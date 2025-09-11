Μετά την άκρα δεξιά, και η ριζοσπαστική αριστερά ανακοίνωσε σήμερα με τη σειρά της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την κατάθεση πρότασης μομφής κατά της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αλλά οι πιθανότητες να υπερψηφιστεί είναι σχεδόν μηδενικές.

Η Γαλλίδα επικεφαλής της πολιτικής ομάδας, Μανόν Ομπρί, ανακοίνωσε πως συγκέντρωσε τον απαραίτητο αριθμό υπογραφών (72) για να καταθέσει αυτή την πρόταση μομφής, η οποία αναμένεται να συζητηθεί μέσα σε μερικές εβδομάδες στο Στρασβούργο.

Για να δικαιολογήσει την πρόταση, η Μανόν Ομπρί κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Ένωση για «συνέργεια» στη «γενοκτονία» στη Γάζα και ότι «κλείνει τα μάτια» στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Χθες, Τετάρτη, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ύψωσε τον τόνο κατά της ισραηλινής κυβέρνησης προτείνοντας κυρώσεις σε βάρος «εξτρεμιστών» υπουργών και «μια μερική αναστολή της συμφωνίας σύνδεσης» ΕΕ-Ισραήλ όσον αφορά την εμπορική πτυχή της.

Όμως η Μανόν Ομπρί δεν είδε στην κίνηση αυτή παρά υπερβολικά καθυστερημένα «ημίμετρα», τα οποία θα είναι επίσης πολύ δύσκολο να υιοθετηθούν από τα κράτη μέλη, που είναι βαθιά διχασμένα στο ζήτημα αυτό.

Η ριζοσπαστική αριστερά επικρίνει εξάλλου την εμπορική συμφωνία που συνήφθη στα τέλη Ιουλίου με τον Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για «υποτέλεια» έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών, τονίζει η Μανόν Ομπρί.

Η γαλλίδα ευρωβουλευτής καταγγέλλει τέλος τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με τις λατινοαμερικανικές χώρες του Mercosur και τις «τρομερές συνέπειές» της για το περιβάλλον.

Ωστόσο αυτή η πρόταση μομφής, όπως και εκείνη της άκρας δεξιάς, δύο διαφορετικές πρωτοβουλίες, είναι καταδικασμένη να αποτύχει, διότι η δεξιά, οι κεντρώοι και οι σοσιαλδημοκράτες δεν έχουν την πρόθεση να ρίξουν την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Εξάλλου η ομάδα της Μανόν Ομπρί δεν λογαριάζει να υπερψηφίσει την πρόταση μομφής της άκρας δεξιάς εναντίον της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, «η πρόταση δυσπιστίας, που κατατέθηκε από μια ευρεία συμμαχία 72 ευρωβουλευτών με επικεφαλής την Πολιτική Ομάδα της Αριστεράς, ζητά την παραίτηση του συνόλου του Σώματος των Επιτρόπων, υποστηρίζοντας ότι η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν και η ομάδα της έχουν εγκρίνει σειρά επιζήμιων εμπορικών συμφωνιών χωρίς καμία δημοκρατική εντολή, έχουν αποτύχει να αντιδράσουν στις συστηματικές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από την κυβέρνηση του Ισραήλ στη Γάζα και έχουν επιδείξει κατάφωρες ελλείψεις σε θέματα διαφάνειας και λογοδοσίας.

Ειδικότερα, η πρόταση δυσπιστίας επικρίνει:

- τη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ, στο πλαίσιο της οποίας η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέδωσε σε κάθε απαίτηση του Ντόναλντ Τραμπ,

- την υπογραφή της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur χωρίς τη στήριξη ή τη δημοκρατική εντολή των Ευρωπαίων πολιτών, και

- την αδυναμία της Επιτροπής να αντιμετωπίσει την επιδεινούμενη κοινωνική και κλιματική κρίση, ειδικά μετά την έντονη οπισθοχώρηση που σημειώθηκε υπό το πρόσχημα της λεγόμενης «ατζέντας απλοποίησης».

Σε έκτακτη συνέντευξη Τυπου, νωρίτερα σήμερα η συμπρόεδρος της Αριστεράς, Manon Aubry (La France Insoumise, Γαλλία), δήλωσε, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ: «Η απογοητευτική ομιλία για την Κατάσταση της Ένωσης δεν έκανε τίποτα για να επανορθώσει τη μεγάλη ζημιά που προκάλεσε η φον ντερ Λάιεν μόλις μέσα σε έναν χρόνο θητείας. Αρνήθηκε να λάβει αυστηρές κυρώσεις για τη γενοκτονία στη Γάζα. Επέβαλε καταστροφικές εμπορικές συμφωνίες όπως η Mercosur χωρίς δημοκρατική εντολή. Επέβαλε λιτότητα και κοινωνικές δυσκολίες στους πολλούς, εξυπηρετώντας τους λίγους. Και εγκατέλειψε τη μετάβαση στην οικολογική οικονομία προς όφελος των εταιρικών κερδών. Ο χρόνος της τελείωσε. Πρέπει να φύγει».

Επίσης ο συμπρόεδρος της Αριστεράς, Μάρτιν Σίρντεβαν (Die Linke, Γερμανία), δήλωσε : «Υπό την ηγεσία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η Επιτροπή απέτυχε σε κάθε επίπεδο. Οι αποτυχίες της στις διαπραγματεύσεις ΕΕ-ΗΠΑ κόστισαν ακριβά στην ευρωπαϊκή οικονομία, ενώ η φον ντερ Λάιεν επέλεξε να παρακάμψει τους εκλεγμένους εκπροσώπους για να προωθήσει τις συμφωνίες Mercosur και Μεξικού. Το να πει κανείς ότι υπερέβη την εντολή της είναι επιεικές — κι εμείς θα είμαστε αυτοί που θα την οδηγήσουμε σε λογοδοσία».

