Οι Take That – το διάσημο boy band της δεκαετίας του ’90, από όπου ξεκίνησε την καριέρα του ο υπερστάρ Ρόμπι Γουίλιαμς (Robbie Williams) - γίνονται ντοκιμαντέρ στο Netflix και το τρέιλερ μόλις κυκλοφόρησε.

Η μπάντα σχηματίστηκε το 1989 στο Μάντσεστερ και αποτελούνταν αρχικά από τους Γκάρι Μπάρλοου, Χάουαρντ Ντόναλντ, Μαρκ Όουεν, Τζέισον Όραντζ και Ρόμπι Γουίλιαμς.

Το συγκρότημα έκανε παγκόσμιες επιτυχίες που έφτασαν στην κορυφή των charts, όπως το "Never Forget", "Back For Good" και "Babe" και τα πιο πρόσφατα singles "Shine" και "Greatest Day".

Η σειρά "Take That" αφηγείται την ιστορία του συγκροτήματος από τα πρώτα του βήματα μέχρι τη δραματική διάλυσή του και την επακόλουθη επιστροφή του, με σπάνια πλάνα από τα παρασκήνια.

Το ντοκιμαντέρ περιγράφεται ως μια «βαθιά προσωπική και έγκυρη ιστορία των Take That» και το τρέιλερ που κυκλοφόρησε δείχνει τα μέλη του συγκροτήματος να συζητούν για την εμπειρία τους ως ποπ σταρ «με τα δικά τους λόγια», μαζί με από αρχειακό, αδημοσίευτο και προσωπικό υλικό.

Το τρέιλερ περιλαμβάνει μια σειρά από στιγμιότυπα του συγκροτήματος στο απόγειο της φήμης του τη δεκαετία του 1990, συνοδευόμενα από ηχογραφήσεις από νέες συνεντεύξεις των Μπάρλοου, Όουεν και Ντόναλντ. «Όσο πιο επιτυχημένοι γινόμασταν, τόσο μεγαλύτερο ήταν το κοινό» αναφέρει ο Χάουαρντ Ντόναλντ.

Στη συνέχεια, το τρέιλερ δείχνει εικόνες από το πλήθος στις συναυλίες του συγκροτήματος και πλάνα από την κατάκτηση βραβείου Brit το 1994.

«Αλλά ήταν επίσης η αρχή του τέλους για εμάς ως συγκρότημα» τονίζει ο Μαρκ Όουεν.

Ο Γκάρι Μπάρλοου μιλάει για το βάρος του να είσαι ο τραγουδιστής-τραγουδοποιός του συγκροτήματος και κάνει λόγο για «απίστευτη πίεση». «Είμαστε πλέον μια επιχείρηση. Μια μηχανή που βγάζει χρήματα για πολλούς ανθρώπους» προσθέτει.

Κεντρική φωτογραφία αρχείου: Οι Take That, συμπεριλαμβανομένου του Ρόμπι Ουίλιαμς (δεξιά), στη σκηνή των Brit Awards 2011, στην O2 Arena του Λονδίνου

Πηγή: skai.gr

