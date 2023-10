Walt Disney: Δωρεά 2 εκατ. δολαρίων σε οργανισμούς στο Ισραήλ που παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια Κόσμος 14:10, 13.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

108

bookmark

Your browser does not support the audio element.

«Καταδικάζουμε αυτές τις επιθέσεις και όλες τις τρομοκρατικές ενέργειες», δήλωσε ο Μπομπ Άιγκερ, διευθύνων σύμβουλος της The Walt Disney Company