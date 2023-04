Κρυφά νοήματα: Η αλυσίδα Walmart απέσυρε μπλουζάκι γιατί σχηματιζόταν «χυδαία λέξη» - Φωτογραφία

Κρυφά νοήματα… Η αμερικανική αλυσίδα Walmart έσπευσε να αφαιρέσει από τα καταστήματά της ένα μπλουζάκι, αφότου ένας πελάτης παρατήρησε ότι η εταιρεία που το δημιούργησε σχημάτιζε κατά λάθος μια πολύ… χυδαία λέξη.



Η ιστορία ήρθε στο φως μέσω ενός tweet που έχει συγκεντρώσει πάνω από 2,5 εκατομμύρια προβολές.



«Χρειάζομαι αυτή τη μπλούζα πριν καταλάβει η Walmart τι έχει κάνει. Βρείτε την κρυμμένη λέξη» σχολίαζε ειρωνικά η λεζάντα παραθέτοντας φωτογραφία του… ελαττωματικού πράσινου ενδύματος.



Με μια ματιά, το μπλουζάκι φαίνεται «αθώο»: Έχει ένα τυπικό σλόγκαν υπέρ της ανακύκλωσης με τα γράμματα «RE» κεφαλαία, που μαζί με άλλες τέσσερις λέξεις σχηματίζουν τις λέξεις «ανακύκλωσε», «ξαναχρησιμοποίησε», «ανανέωσε», «ξανασκέψου».



Ωστόσο, μετά από πιο προσεκτική εξέταση, γίνεται φανερό ότι τα πρώτα γράμματα κάθε λέξης σχηματίζουν κατά λάθος τη λέξη «c–t», δηλαδή αιδοίο.



Η Walmart έβγαλε άρον - άρον μπλουζάκι από τα ράφια.



«Αυτό δεν έγινε σκόπιμα και το μπλουζάκι αφαιρέθηκε», ανακοίνωσε στο Newsweek εκπρόσωπος του κολοσσού της λιανικής.

I need this shirt before Walmart realizes what they have done.

Find the hidden word. 😏😅 pic.twitter.com/OtiWsFlk3c