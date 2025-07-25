WSJ: Και ο Μπιλ Κλίντον είχε στείλει επιστολή για τα γενέθλια του Έπσταϊν

Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να μην είναι ο μόνος πρόεδρος των ΗΠΑ που έστειλε επιστολή με ευχές στον Τζέφρι Επστάιν, στα 50ά γενέθλιά του το 2003, με την Wall Street Journal σε αποκαλυπτικό της δημοσίευμα να αναφέρει πως «το μεγαλύτερο όνομα στο άλμπουμ (με τις ευχές)» ήταν αυτό του Μπιλ Κλίντον.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο πρώην πρόεδρος Κλίντον είχε στείλει μια επιστολή, που περιλαμβάνονταν στο άλμπουμ που έδωσε ως δώρο η σύντροφος τότε του Επστάιν, Γκισλέιν Μάξγουελ, στον ίδιο, για τα 50ά του γενέθλια. Στο άλμπουμ αυτό, φέρεται να υπάρχουν επιστολές από 50 σημαντικές προσωπικότητες.

Σύμφωνα με την WSJ, στο δερματόδετο λεύκωμα, υπάρχει μια σελίδα που έχει γραμμένη μια παράγραφο, με τον χαρακτηριστικό γραφικό χαρακτήρα του Κλίντον.

Σε αυτή, φέρεται να γράφει ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ:

«Είναι καθησυχαστικό, έτσι δεν είναι, να έχεις αντέξει τόσο πολύ, σε όλα τα χρόνια της μάθησης και της γνώσης, των περιπετειών και της… (δυσανάγνωστη λέξη). Και να έχεις την παιδική περιέργεια, την ώθηση να κάνεις τη διαφορά και (να έχεις) την παρηγοριά των φίλων σου».

Όπως υπενθυμίζει το αμερικανικό μέσο, ο Κλίντον φωτογραφήθηκε με τον Έπσταϊν και την Μάξγουελ σε μια εκδήλωση του Λευκού Οίκου το 1993 και συναναστρεφόταν με τον χρηματιστή και καταδικασμένο για σοβαρά σεξουαλικά εγκλήματα από τις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Μάλιστα, υπήρχαν μαρτυρίες πως στο αρχοντικό του στο Μανχάταν, ο Έπσταϊν είχε κρεμασμένο έναν πίνακα που απεικόνιζε τον Κλίντον με μπλε φόρεμα και κόκκινα τακούνια.

Μεταξύ άλλων που έστειλαν ευχετήρια επιστολή στον Έπσταϊν, ήταν εκτός του Κλίντον και του Τραμπ (που το αρνείται σθεναρά), ο δισεκατομμυριούχος της Wall Street Λέον Μπλακ, η σχεδιάστρια μόδας Βέρα Γουάνγκ, ο ιδιοκτήτης μέσων ενημέρωσης Μορτ Ζούκερμαν, ο δισεκατομμυριούχος πρώην ιδιοκτήτης της Victoria's Secret Λες Γουέξνερ, ο δικηγόρος Άλαν Ντέρσοβιτς, ο κυνηγός μοντέλων Ζαν-Λουκ Μπρούνελ και ο δισεκατομμυριούχος και πρώην στέλεχος της Microsoft Νέιθαν Μάρβολντ.

Εκπρόσωπος του Κλίντον αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο για το δημοσίευμα και παρέπεμψε σε προηγούμενη δήλωση του, πως ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ είχε κόψει τους δεσμούς του με τον Έσπταïν περισσότερο από μια δεκαετία πριν από τη σύλληψη του το 2019 και δεν γνώριζε για τα φερόμενα εγκλήματα του.

Υπενθυμίζεται ότι η Wall Street Journal αποκάλυψε ένα μήνυμα γενεθλίων που είχε σταλεί με το όνομα του Τραμπ στον Έπσταϊν με αφορμή τα 50ά γενέθλια του το 2003. Σύμφωνα με την Journal, περιείχε ένα περίγραμμα μιας γυμνής γυναίκας και ένα δακτυλογραφημένο σημείωμα που τελείωνε με τη φράση: «Χρόνια πολλά - και είθε κάθε μέρα να είναι ένα ακόμη υπέροχο μυστικό».

Ο Τραμπ απάντησε υποβάλλοντας μήνυση για δυσφήμηση κατά του ισχυρού παράγοντα των ΜΜΕ, Ρούπερτ Μέρντοχ, δύο δημοσιογράφων της Wall Street Journal καθώς και των εκδοτικών ομίλων Dow Jones και News Corp, ενώ ζητά αποζημίωση ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Πηγή: skai.gr

