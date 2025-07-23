Ο Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε από αξιωματούχους του υπουργείου Δικαιοσύνης ότι το όνομά του εμφανίζεται επανειλημμένα σε έγγραφα που σχετίζονται με τον Τζέφρι Επστάιν, σύμφωνα με υψηλόβαθμες πηγές της κυβέρνησης που επικαλείται σε δημοσίευμα η Wall Street Journal.

Τον Μάιο, η Μπόντι και ο αναπληρωτής της ενημέρωσαν τον Αμερικανό πρόεδρο σε συνάντηση στον Λευκό Οίκο ότι το όνομά του περιλαμβανόταν στους φακέλους του Επστάιν, είπαν οι αξιωματούχοι. Του ανέφεραν επίσης ότι και πολλά άλλα υψηλόβαθμα πρόσωπα κατονομάζονταν. Η αναφορά σε κάποιον στα αρχεία δεν αποτελεί απόδειξη παρατυπίας, επισημαίνει η Wall Street Journal.

Οι αξιωματούχοι τόνισαν ότι επρόκειτο για μια τυπική ενημέρωση που κάλυπτε διάφορα ζητήματα και ότι η αναφορά του Τραμπ στα έγγραφα δεν ήταν το επίκεντρο της συνάντησης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, εξήγησαν στον Αμερικανό πρόεδρο ότι τα αρχεία περιείχαν, κατά την κρίση τους, ανεπιβεβαίωτες φήμες για πολλά άτομα, συμπεριλαμβανομένου του Τραμπ, τα οποία είχαν κοινωνικές επαφές με τον Επστάιν στο παρελθόν. Ένας από τους αξιωματούχους που γνωρίζουν το περιεχόμενο των εγγράφων δήλωσε ότι αυτά περιλαμβάνουν εκατοντάδες άλλα ονόματα.

Πρόσθεσαν ότι οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης δεν σκόπευαν να δημοσιοποιήσουν άλλα έγγραφα σχετικά με την έρευνα για τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, Έπσταϊν, καθώς το υλικό περιείχε παιδική πορνογραφία και προσωπικά δεδομένα των θυμάτων. Ο Τραμπ, σύμφωνα με τους ίδιους, είπε στη συνάντηση ότι θα σεβαστεί την απόφαση του Υπουργείου να μην δημοσιεύσει άλλα αρχεία.

Η συνάντηση αυτή άνοιξε τον δρόμο για το κλείσιμο της πολυσυζητημένης επανεξέτασης. Η Μπόντι είχε δηλώσει τον Φεβρουάριο ότι η «λίστα πελατών» του Επστάιν «βρίσκεται αυτή τη στιγμή πάνω στο γραφείο μου προς εξέταση». Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους ότι η Μπόντι δεν του είχε πει πως το όνομά του ήταν στα αρχεία.

Η κυβέρνηση δεν ανακοίνωσε δημόσια την απόφαση παρά εβδομάδες αργότερα, στις 7 Ιουλίου, όταν το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανάρτησε σχετικό υπόμνημα στην ιστοσελίδα του. Η ανακοίνωση, η οποία ήταν ανυπόγραφη, ανέφερε ότι η ενδελεχής επανεξέταση δεν αποκάλυψε κάποια λίστα πελατών του Επστάιν, ούτε αποδείξεις που να δικαιολογούν την έναρξη έρευνας κατά τρίτων προσώπων, ούτε επιπλέον έγγραφα που να αξίζουν δημοσιοποίησης. Τόνιζε επίσης ότι μεγάλο μέρος του υλικού θα είχε σφραγιστεί σε ενδεχόμενη δίκη, για την προστασία των θυμάτων και την αποτροπή διάδοσης παιδικής πορνογραφίας.

Κατά κανόνα, το FBI δεν δημοσιοποιεί υλικό που δεν σχετίζεται με ποινικά διωκόμενα αδικήματα.

«Πρόκειται για άλλη μια ψευδή είδηση, όπως και το προηγούμενο δημοσίευμα της Wall Street Journal», δήλωσε ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσέουνγκ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.