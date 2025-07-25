Μια ανάρτηση από το Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν αργά το βράδυ στο Χ στην οποία ανακοίνωνε ότι θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος τον Σεπτέμβριο, το πρώτο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και των χωρών της G7 που το κάνει, ήταν αρκετή για να αλλάξει τα πάντα αλλά και ταυτόχρονα τίποτα.

Παρόλο που η αναγνώριση από τη Γαλλία αναμενόταν εδώ και αρκετούς μήνες, η απόφαση του Μακρόν να το κάνει πράξη εξέπληξε πολλούς.

Τι ακριβώς όμως σημαίνει αυτή η απροσδόκητη αναγνώριση από τον Γάλλο πρόεδρο; Σύμφωνα με το CNN, ο Μακρόν πιστεύει ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να δράσει. Οι ηγέτες από τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία πρόκειται να συζητήσουν σήμερα Παρασκευή την ανάγκη για επείγουσα δράση για τα νέα χαμηλά επίπεδα της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα.

Περισσότεροι από χίλιοι κάτοικοι της Γάζας έχουν σκοτωθεί αναζητώντας απεγνωσμένα τροφή από τον Μάιο, δεκάδες ακόμη από την ίδια την πείνα. Εικόνες σκελετωμένων, λιμοκτονούντων κατοίκων της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, έχουν θυμίσει τις πιο σκοτεινές γωνιές του εικοστού αιώνα, προκαλώντας την αποστροφή της Δύσης.

Αν και η απόφαση του Μακρόν θεωρείται τολμηρή, ανοίγει στην ουσία τον δρόμο για να ακολουθήσουν το παράδειγμά του οι μεγάλες διεθνείς δυνάμεις.

«Είχα και άλλους συναδέλφους στο τηλέφωνο και είμαι βέβαιος ότι δεν θα είμαστε οι μόνοι που θα αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη τον Σεπτέμβριο», δήλωσε στο CNN ανώτερος αξιωματούχος της γαλλικής προεδρίας την Πέμπτη μετά την ανακοίνωση του Μακρόν.

Τα βλέμματα πιθανότατα θα στραφούν τώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, ίσως και στη Γερμανία. Η προοπτική των Ηνωμένων Πολιτειών, του στενότερου συμμάχου του Ισραήλ, ακόμη και χωρίς την προεδρία Τραμπ, φαίνεται αδύνατη.

Αλλά για όσους βρίσκονται επί τόπου, η απόφαση αυτή της Γαλλίας πιθανότατα δεν θα αλλάξει πολλά.

Η Χαμάς υποδέχτηκε με ικανοποίηση της απόφαση της Γαλλίας κάνοντας λόγο για ένα «θετικό βήμα» αλλά στους Ισραηλινούς ηγέτες, δεν άρεσε καθόλου με τον Νετανιάχου να υποστηρίζει ότι έτσι «ανταμείβει την τρομοκρατία».

Το συναίσθημα αυτό υιοθετήθηκε γρήγορα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν βρεθεί σε ολοένα και μεγαλύτερη αντίθεση με τους δυτικούς συμμάχους τους στην Ευρώπη σχετικά με τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «απορρίπτουν κατηγορηματικά» το σχέδιο Μακρόν χαρακτηρίζοντας «απερίσκεπτη» την απόφαση.

Ακόμα όμως κι αν η διεθνής αναγνώριση μπορούσε ως δια μαγείας να επιφέρει συγκεκριμένες αλλαγές για τη Γάζα, η προθεσμία του Σεπτεμβρίου θα έρθει πολύ αργά για τους Παλαιστίνιους που λιμοκτονούν.

Ο Φιλίπ Λαζαρινί, επικεφαλής της UNRWA, της κύριας υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, δήλωσε την Πέμπτη ότι οι άνθρωποι στη Γάζα έμοιαζαν με «περιπατητικά πτώματα» καθώς η πείνα εξαπλωνόταν.

Και οι 2,1 εκατομμύρια άνθρωποι στη Γάζα βρίσκονται πλέον σε επισιτιστική ανασφάλεια και την Τρίτη, το υπουργείο Υγείας της Γάζας δήλωσε ότι 900.000 παιδιά πεινούν. Περίπου 70.000 παιδιά εμφανίζουν ήδη σημάδια υποσιτισμού.

Επίλυση μέσω διπλωματίας;

Η μεμονωμένη ανακοίνωση της Γαλλίας υποδηλώνει επίσης μια ένδειξη απελπισίας από την πλευρά του Μακρόν. Σύμφωνα με το CNN, ο Μακρόν είναι ένας άνθρωπος που πιστεύει ότι όσο περισσότεροι τόσο το καλύτερο. Πριν από ένα μήνα, όλα φαινόντουσαν έτοιμα για την αναγνώριση της Παλαιστίνης από τη Γαλλία – μια σύνοδος κορυφής που θα συνδιοργανωνόταν με τη Σαουδική Αραβία είχε προγραμματιστεί στο Ριάντ από τις 17 έως τις 20 Ιουνίου. Αλλά όταν ξέσπασε ανοιχτή σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν στις 13 Ιουνίου, το σχέδιο αυτό ναυάγησε.

Η προσδοκία μεταξύ των ειδικών ήταν ότι η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία θα κινητοποιούσαν άλλους συμμάχους σε μια κοινή αναγνώριση - ένα ισχυρό μήνυμα προς την Ιερουσαλήμ και την Ουάσινγκτον σχετικά με τη σημασία της λύσης των δύο κρατών και της ειρήνης.

Ο Μακρόν μπορεί βέβαια μέχρι τον Σεπτέμβριο να έχει βγει νικητής αν οι σύμμαχοι συμφωνήσουν στην αναγνώριση της Γαλλίας, αλλά αυτό δεν θα γίνει χωρίς να διακινδυνεύσει το διπλωματικό κεφάλαιο της Γαλλίας και να πείσει πιο απρόθυμους εταίρους.

«Η ιδέα είναι να ασκηθεί κάποια πίεση σε άλλες χώρες», δήλωσε ο ανώτερος Γάλλος αξιωματούχος στο CNN.

Τα ευρωπαϊκά έθνη έχουν αποδειχθεί πεισματικά απρόθυμα να ενεργήσουν επίσημα για μια λύση δύο κρατών και να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος. Ο σεβασμός για τον σύμμαχο της Δύσης, το Ισραήλ, η αποστροφή για την ισλαμιστική κυβέρνηση στη Γάζα και τις αδυναμίες της Παλαιστινιακής Αρχής της Δυτικής Όχθης, και ένα φαινομενικά αποδεκτό status quo δεκαετιών, οδήγησαν σε συγκρατημένη οργή για τους ισραηλινούς οικισμούς και τις επιθέσεις εναντίον Παλαιστινίων, με μικρή μεταβολή στη διεθνή δράση.

Η Γαλλία όμως τώρα έρχεται να τα ανατρέψει όλα και εντός της χώρας η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους δεν θα είναι μια αμφιλεγόμενη κίνηση. Η χώρα υποστηρίζει εδώ και καιρό μια λύση δύο κρατών για το Ισραήλ και την Παλαιστίνη με βάση τα σύνορα του 1967, αν και η πηγή του Ελιζέ ανέφερε ότι η γαλλική αναγνώριση δεν θα καθορίσει τα σύνορα.

Ο Μακρόν υποστήριξε σθεναρά τα αντίποινα του Ισραήλ για τις σφαγές της 7ης Οκτωβρίου, αλλά με την πάροδο του χρόνου έχει σκληρύνει την κριτική του για τον Νετανιάχου και τον τρόπο με τον οποίο το Ισραήλ διεξήγαγε τον πόλεμο.

Δημόσια, ανησυχούσε για την «εισαγωγή» της σύγκρουσης στη Γαλλία, όπου ζει η μεγαλύτερη κοινότητα Εβραίων και Μουσουλμάνων στην Ευρώπη. Αλλά καθώς τα θύματα στη Γάζα αυξάνονταν, η Γαλλία απαγόρευσε τις εξαγωγές όπλων στο Ισραήλ, ενορχήστρωσε ρίψεις βοήθειας στην περιοχή και επανειλημμένα ζήτησε κατάπαυση του πυρός και πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια και δημοσιογράφους.

Κάνοντας αυτό το άλμα, το Μέγαρο των Ηλυσίων σίγουρα ελπίζει σε ένα φαινόμενο ντόμινο αναγνώρισης σε ολόκληρη τη Δύση.

Πηγή: skai.gr

