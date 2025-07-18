Η περιβόητη επιστολή – ευχητήρια κάρτα που φέρεται να έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ στον τότε ισχυρό Αμερικανό χρηματομεσίτη Τζέφρι Έπσταϊν το 2003, για τα 50ά γενέθλιά του, βγήκε στη δημοσιότητα, μετά την αρχική αποκάλυψη από τη Wall Street Journal, η οποία προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Αμερικανού προέδρου, που ανακοίνωσε την πρόθεσή του να μηνύσει την εφημερίδα.

Την ύπαρξη της επιστολής που υποδηλώνει την προσωπική σχέση των δύο αντρών πρώτη ανέφερε σε άρθρο της η εφημερίδα και τώρα δημοσίευσε το ακριβές περιεχόμενό της.

Trump's salacious birthday letter to Jeffrey Epstein revealed https://t.co/2dRrt6XMDF — Daily Mail (@DailyMail) July 18, 2025

Το σκίτσο με τη γυμνή γυναίκα και η «συνομιλία» τους

Στην επιστολή – ευχητήρια, το σκίτσο μία γυμνής γυναίκας πλαισιώνει ένα δακτυλογραφημένο κείμενο που αναφέρει: «Χρόνια πολλά - και είθε κάθε μέρα να είναι ένα ακόμα υπέροχο μυστικό».

Η γυμνή γυναίκα φαίνεται να έχει σχεδιαστεί στο χέρι με μαρκαδόρο. Επίσης, δύο τόξα «σημαδεύουν» το στήθος της γυναίκας και μια στριφτή υπογραφή που έγραφε «Ντόναλντ» να εμφανίζεται στο εφηβαίο της, μιμούμενη το τριχωτό της περιοχής.

Η επιστολή φέρεται να περιέχει και μια φανταστική συνομιλία μεταξύ του Έπσταϊν και του Τραμπ, γραμμένη σε τρίτο πρόσωπο.

Στη φανταστική συνομιλία, ο «Ντόναλντ» γράφει: «Έχουμε ορισμένα κοινά πράγματα, Τζέφρι», στην οποία ο «Τζέφρι» απαντά: «Ναι, έχουμε, αν το καλοσκεφτείς».

Ο «Ντόναλντ» απαντά στη συνέχεια: «Τα αινίγματα δεν γερνούν ποτέ, το έχεις παρατηρήσει αυτό», και ο φανταστικός «Τζέφρι» λέει «στην πραγματικότητα, μου ήταν ξεκάθαρο την τελευταία φορά που σε είδα».

Big WSJ story appears to have dropped. Trump allegedly wrote a bawdy letter to Epstein for the latter’s 50th birthday, featuring a hand-drawn picture of a naked woman and Donald’s signature as pubic hair. Then this: pic.twitter.com/Ilszi8bnqZ — Michael Weiss (@michaeldweiss) July 17, 2025

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε έξαλλος το άρθρο της Wall Street Journal «ψευδές, κακόβουλο και δυσφημιστικό» λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν είμαι εγώ. Δεν ζωγράφισα ποτέ στη ζωή μου. Δεν ζωγραφίζω γυναίκες. Δεν είναι η γλώσσα μου. Δεν είναι τα λόγια μου.»

Ωστόσο, αν και ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι «δεν έχει ζωγραφίσει ποτέ ούτε μια σχέδιο στη ζωή του», αρκετά σκίτσα που έκανε με αξιοθέατα της Νέας Υόρκης ήδη από το 2004, είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο.

