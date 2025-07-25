Οι αρχές της Ταϊλάνδης ανακοίνωσαν σήμερα ότι απομάκρυναν εσπευσμένα πάνω από εκατό χιλιάδες αμάχους από περιοχές κατά μήκος των συνόρων με την Καμπότζη, μετά τις ανταλλαγές πυρών και βομβαρδισμών που ξέσπασαν χθες.

Το ταϊλανδικό υπουργείο Εσωτερικών διευκρίνισε πως 100.672 πολίτες, κάτοικοι τεσσάρων επαρχιών που γειτονεύουν με την Καμπότζη, μεταφέρθηκαν σε κέντρα υποδοχής, ενώ από την πλευρά του το υπουργείο Υγείας της χώρας έκανε γνωστό ότι ο απολογισμός των νεκρών εξαιτίας των πυρών του καμποτζιανού πυροβολικού έφθασε πλέον τους 15.

Σύμφωνα με αξιωματόυχο του στρατού της Ταιλάνδης, οι συγκρούσεις μαίνονται σε 12 περιοχές.

Νέες εχθροπραξίες

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ταϊλάνδης διεξήγαγαν χθες Πέμπτη αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον αυτών που περιέγραψαν ως στρατιωτικούς στόχους στο έδαφος στην Καμπότζη, ενώ η Πνομ Πεν εξαπέλυσε πυρά πυροβολικού και ομοβροντίες ρουκετών εναντίον της γειτονικής χώρας προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπων, σύμφωνα με την Μπανγκόκ, καθώς η ένταση ανάμεσα στα δυο βασίλεια για διαφιλονικούμενες περιοχές εκτραχύνθηκε, μεταμορφώθηκε σε εχθροπραξίες σπάνιας σφοδρότητας.

Τα δυο βασίλεια της νοτιοανατολικής Ασίας παραμένουν σε διένεξη επί δεκαετίες για τα σύνορά τους –μήκους 800 χιλιομέτρων και πλέον–, που είχαν χαραχτεί κατά τη διάρκεια της γαλλικής κατοχής της πάλαι ποτέ Ινδοκίνας, όμως είχαν να φθάσουν σε τέτοιο επίπεδο βίας εδώ και περίπου δεκαπέντε χρόνια.

Το ταϊλανδικό υπουργείο Υγείας έκανε λόγο για 15 νεκρούς –περισσότεροι από τους οποίους ήταν άμαχοι– και 35 τραυματίες. Οκτώ άμαχοι σκοτώθηκαν στην επαρχία Σισακές, όπου ρουκέτες έπληξαν μικρό πολυκατάστημα πλάι σε πρατήριο καυσίμων.

«Άκουσα δυνατούς κρότους, τρεις ή τέσσερις, κι όταν γύρισα το κεφάλι είδα πελώριο σύννεφο καπνού», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Πραφάς Χινταντσούν, 53χρονος κηπουρός, που βρισκόταν σε άλλο πρατήριο καυσίμων, περίπου 300 μέτρα μακριά.

Παιδί οκτώ ετών έχασε τη ζωή του στην επαρχία Σουρίν (βορειοανατολικά), κατά τις αρχές.

Επλήγη επίσης από το πυροβολικό δομή υγείας περίπου τριάντα κλινών στην επαρχία Σουρίν, κοντά στα σύνορα, η στέγη της οποίας εν μέρει κατέρρευσε.

Όσοι βρίσκονταν στο κτίριο απομακρύνθηκαν εσπευσμένα προληπτικά. «Δεν γνωρίζουμε πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν οι ασθενείς με ασφάλεια», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο στρατιώτης που φρουρούσε την είσοδο, που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Εκτυλίχτηκαν μάχες γύρω από έξι τοποθεσίες, ανέφερε ο στρατός της Ταϊλάνδης, που ανέπτυξε χθες το πρωί έξι μαχητικά αεροσκάφη F-16 για να πλήξουν «δυο χερσαίους καμποτζιανούς στρατιωτικούς στόχους», σύμφωνα με αναπληρωτή εκπρόσωπο του γενικού επιτελείου, τον Ριτσά Σουκσουουανόν.

Από την πλευρά της Καμπότζης,σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο, τουλάχιστον ένας άμαχος σκοτώθηκε και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν στις εχθροπραξίες στα σύνορα της Καμπότζης με την Ταϊλάνδη, σήμερα, καθώς οι ανταλλαγές σφοδρών πυρών συνεχίζονται.

Τουλάχιστον 1.500 οικογένειες απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους στην επαρχία Οτά Μεντσέι.

Παράλληλα δημόσια αρχή αρμόδια για τις μάστιγα των ναρκών στην Καμπότζη κατηγόρησε τον στρατό της Ταϊλάνδης πως έκανε εκτεταμένη χρήση πυρομαχικών διασποράς, καταγγέλλοντας σοβαρή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Κατά την πηγή αυτή, έγινε χρήση πυρομαχικών διασποράς δυο φορές μέσα σε 90 λεπτά στην Πρα Βιχάν, επαρχία στα σύνορα, θέτοντας σε κίνδυνο πολλές κοινότητες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα –η τελευταία διατηρεί παραδοσιακά καλές σχέσεις και με τα δυο κράτη– δήλωσαν πως τους προκαλεί «βαθιά ανησυχία» η στρατιωτική κλιμάκωση και κάλεσαν σε διάλογο.

Η Γαλλία, άλλοτε αποικιακή επικυρίαρχη δύναμη στην Καμπότζη, επίσης παρότρυνε να σταματήσουν αμέσως οι μάχες και να αρχίσουν συνομιλίες. Ακόμη, εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία προς τους πολίτες της, καλώντας τους να αποφεύγουν περιοχές στα σύνορα των δυο κρατών.

Η διπλωματία των ΗΠΑ κάλεσε να υπάρχει «άμεσος τερματισμός των εχθροπραξιών, προστασία των αμάχων και ειρηνική διευθέτηση» της διένεξης.

Ο πρωθυπουργός της Μαλαισίας Ανουάρ Ιμπραχίμ, που ασκεί την εναλλασσόμενη προεδρία του συνδέσμου κρατών της νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), έπειτα από επαφές του με ηγέτες στις δυο χώρες παρότρυνε να ασκηθεί «αυτοσυγκράτηση».

Η Μπανγκόκ και η Πνομ Πεν βρίσκονται στα μαχαίρια μετά τον θάνατο στρατιώτη σε ανταλλαγή πυρών κατά τη διάρκεια της νύχτας τον Μάιο σε διεκδικούμενη περιοχή, γνωστή με την ονομασία «Σμαραγδένιο Τρίγωνο».

Μέτρα και αντίποινα από τις δυο χώρες, παρά τις εκκλήσεις από διάφορες πλευρές να υπάρξει κατευνασμός, έχουν ήδη πλήξει τις οικονομίες τους και πολλούς κατοίκους των παραμεθόριων περιοχών.

Νέες ανταλλαγές πυρών κοντά σε προαιώνιους διεκδικούμενους χώρους λατρείας μετά τις 08:00 χθες (τοπική ώρα· 04:00 ώρα Ελλάδας) έβαλαν φωτιά στο μπαρούτι.

Οι ένοπλες δυνάμεις των δυο χωρών αλληλοκατηγορήθηκαν πως άνοιξαν πυρ πρώτες.

Συνεδρίασε εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Κατόπιν αιτήματος του πρωθυπουργού της Καμπότζης Χουν Μανέτ, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συγκλήθηκε να συνεδριάσει σήμερα εκτάκτως και κεκλεισμένων των θυρών για να συζητήσει για τις εχθροπραξίες, στις 15:00 (ώρα Νέας Υόρκης· 22:00 ώρα Ελλάδας), ενημέρωσαν το Γαλλικό Πρακτορείο διπλωματικές πηγές.

Ο εκπρόσωπος της ταϊλανδικής κυβέρνησης Σιράγιου Χουνγκσάπ καταδίκασε τις ενέργειες της «πολεμοχαρούς» Καμπότζης, ιδίως ότι στοχοποίησε αμάχους.

Η πρεσβεία της χώρας στην Καμπότζη κάλεσε όσους υπηκόους Ταϊλάνδης βρίσκονται εκεί να φύγουν «το συντομότερο δυνατόν».

Προχθές Τετάρτη, η Μπανγκόκ ανακάλεσε τον πρεσβευτή της στην Πνομ Πεν και διεμήνυσε πως θα απελάσει πρεσβευτή της Καμπότζης στην Ταϊλάνδη αφού ταϊλανδός στρατιωτικός έχασε το ένα του πόδι όταν πάτησε νάρκη κατά προσωπικού στα σύνορα.

Οι ταϊλανδικές αρχές ανέφεραν πως έρευνά τους κατέληξε στο συμπέρασμα πως τοποθετήθηκαν νέες νάρκες στην περιοχή πρόσφατα, κάτι που η καμποτζιανή πλευρά απέρριψε, κάνοντας λόγο για υπόλειμμα «πολέμων του παρελθόντος».

Εν τω μεταξύ, μια αρχή για τις νάρκες που υπάγεται στην κυβέρνηση της Καμπότζης κατηγόρησε τον στρατό της Ταϊλάνδης ότι χρησιμοποιεί μεγάλο αριθμό πυρομαχικών διασποράς, εκφράζοντας την Παρασκευή ανησυχία για αυτό που αποκάλεσε σοβαρή παραβίαση των ανθρωπιστικών κανόνων, σύμφωνα με το Reuters.

Σε ανακοίνωση της Αρχής της Καμπότζης για τη δράση κατά των ναρκών και την παροχή βοήθειας στα θύματα αναφέρεται μια επιτόπια έκθεση του στρατού της Καμπότζης από τις αρχές της Παρασκευής, σύμφωνα με την οποία ένας μεγάλος αριθμός πυρομαχικών διασποράς χρησιμοποιήθηκε δύο φορές σε διάστημα 90 λεπτών στην Πρέα Βιχάρ, μια επαρχία στα σύνορα με την Ταϊλάνδη, θέτοντας σε κίνδυνο τις γύρω κοινότητες.

Η κλιμάκωση των στρατιωτικών ανταλλαγών μεταξύ της Ταϊλάνδης και της Καμπότζης θα μπορούσε να οδηγήσει σε πόλεμο, δήλωσε την Παρασκευή στους δημοσιογράφους ο εκτελών χρέη πρωθυπουργού της Ταϊλάνδης Phumtham Wechayachai.

Προς το παρόν στις συγκρούσεις έχουν εμπλακεί βαρέα όπλα, είπε.

Οι πιο πρόσφατες συγκρούσεις στα σύνορα είχαν ξεσπάσει την περίοδο από το 2008 ως το 2011, γύρω από τον χώρο λατρείας Πρα Βιχάν, με απολογισμό 28 νεκρούς και δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.