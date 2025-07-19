Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατέθεσε τελικά χθες Παρασκευή μήνυση για δυσφήμηση κατά των Dow Jones, News Corp, του μεγιστάνα των ΜΜΕ Ρούπερτ Μέρντοχ και δύο δημοσιογράφων της εφημερίδας Wall Street Journal (WSJ), σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μαϊάμι, αξιώνοντας αποζημίωση ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η μήνυση αφορά δημοσίευμα της WSJ σχετικά με επιστολή που φέρεται να έστειλε το 2003 ο Τραμπ στον Τζέφρι Έπσταϊν με αφορμή τα 50ά του γενέθλια και περιελάμβανε σκίτσο με σεξουαλικά υπονοούμενα, υποδηλώνοντας μια προσωπική σχέση μεταξύ των δύο ανδρών.

Ο αμερικανός πρόεδρος είχε προαναγγείλει τη μήνυση κατά του Μέρντοχ, αναφέροντας σε ανάρτηση που έκανε την Πέμπτη στην πλατφόρμα Truth Social πως αδημονούσε να δει «τον Ρούπερτ Μέρντοχ να καταθέτει σχετικά με τη μήνυση εναντίον του και της «γεμάτης σκουπίδια» εφημερίδας του, της Wall Street Journal. Αυτή θα είναι μια ενδιαφέρουσα εμπειρία»

Σε νέα ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο αμερικανός πρόεδρος ξιφουλκεί κατά μέσων μαζικής ενημέρωσης που, όπως λέει, επιδίδονται σε εκστρατεία «fake news».

«Καταθέσαμε μόλις μια ηχηρή μήνυση εναντίον όλων όσοι εμπλέκονται στη δημοσίευση του ψευδούς, κακόβουλου, δυσφημιστικού, FAKE NEWS “άρθρου” σε αυτήν την άχρηστη “πατσαβούρα”, την Wall Street Journal. Αυτή η ιστορική νομική ενέργεια ασκείται κατά των αποκαλούμενων συγγραφέων αυτής της δυσφήμησης, της πλήρως ατιμασμένης πλέον WSJ, καθώς και των εταιρικών ιδιοκτητών και συνεργατών της, με τον Ρούπερτ Μέρντοχ και τον Ρόμπερτ Τόμσον (όποιος κι αν είναι ο ρόλος του!) στην κορυφή της λίστας», γράφει ο Τραμπ και συνεχίζει: «Με αίσθημα υπερηφάνειας, έχουμε καταστήσει υπόλογους το ABC και τον Τζορτζ Σλοπαντόπουλος (σ.σ. τον Τζορτζ Στεφανόπουλος), το CBS και την (εκπομπή) 60 Minutes, τα fake βραβεία Πούλιτζερ και τόσους άλλους που ασχολούνται και προωθούν αηδιαστικά ΨΕΜΑΤΑ, ακόμη και ΑΠΑΤΗ, στον αμερικανικό λαό».

«Αυτή η μήνυση δεν κατατέθηκε μόνο εκ μέρους του αγαπημένου σας προέδρου, ΕΜΟΥ, αλλά προκειμένου επίσης να συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε ΟΛΟΥΣ τους Αμερικανούς οι οποίοι δεν θα ανέχονται πλέον τις αυθαίρετες αδικίες των MME με τα Fake News (σ.σ. τις ψευδείς ειδήσεις). Ελπίζω ο Ρούπερτ και οι “φίλοι” του να ανυπομονούν για τις πολύωρες καταθέσεις και μαρτυρίες στις οποίες θα κληθούν σε αυτήν την υπόθεση», αναφέρει ο αμερικανός πρόεδρος.

Παράλληλα, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ζήτησε από ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν την άρση του δικαστικού απορρήτου και τη δημοσιοποίηση καταθέσεων που δόθηκαν σε επιτροπή ενόρκων, στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας σε βάρος του Έπσταϊν.

Ο χρηματιστής Τζέφρι Έπσταϊν συνελήφθη και κατηγορήθηκε τον Ιούλιο του 2019 για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων και σύσταση συμμορίας με σκοπό την σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων. Έναν μήνα αργότερα βρέθηκε απαγχονισμένος στο κελί του και, με βάση το επίσημο πόρισμα, αυτοκτόνησε. Ο θάνατος αυτού του φίλου πολλών σταρ και ισχυρών πολιτικών τροφοδότησε πλήθος συνωμοσιολογικών θεωριών, σύμφωνα με τις οποίες τον δολοφόνησαν για να εμποδίσουν τις αποκαλύψεις που θα έκανε για ιδιαίτερα προβεβλημένα πρόσωπα.

