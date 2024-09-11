Από την αρχή της εισβολής της Ρωσίας, η Ουκρανία παραμένει αμετακίνητη στον όρο της για αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από όλη την ουκρανική επικράτεια πριν ξεκινήσουν ειρηνευτικές συνομιλίες.

Τώρα, με τη Ρωσία να συνεχίζει να σημειώνει αργά κέρδη στο πεδίο της μάχης και τη δυτική υποστήριξη προς την Ουκρανία να δείχνει σημάδια κόπωσης, η Ουκρανία μπορεί να χρειαστεί να καταστρώσει ένα πιο ρεαλιστικό σχέδιο, τουλάχιστον για τον επόμενο χρόνο του πολέμου, αναφέρει η Wall Street Journal που επικαλείται Ευρωπαίους διπλωμάτες.

Η Δύση εξακολουθεί να υποστηρίζει τον μακροπρόθεσμο στόχο του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι να κερδίσει ξανά τα υπό κατοχή εδάφη, σημειώνει το άρθρο. Ωστόσο, ορισμένοι Ευρωπαίοι διπλωμάτες λένε ότι η Ουκρανία πρέπει να είναι πιο ρεαλιστική όσον αφορά τους στόχους και τη στρατηγική της εν καιρώ πολέμου. Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει Δυτικούς αξιωματούχους να υποστηρίξουν απέναντι στους ψηφοφόρους τους την ανάγκη διοχέτευσης όπλων και βοήθειας στη χώρα.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν και ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Ντέιβιντ Λάμι επισκέπτονται την Τετάρτη την Ουκρανία για να συναντηθούν με Ουκρανούς αξιωματούχους για να συζητήσουν τι επιδιώκει το Κίεβο και τη βοήθεια που θα χρειαστεί για να επιτευχθεί αυτό, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Η στρατιωτική πραγματικότητα στο έδαφος

Οι συνομιλίες δείχνουν μια επαναλαμβανόμενη πηγή έντασης μεταξύ του Κιέβου και της Δύσης που συνιστά η επιδίωξη να εκδιωχθούν οι δυνάμεις του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν από την Ουκρανία σε συνδυασμό με τη στρατιωτική πραγματικότητα στο έδαφος . Ανώτεροι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι λένε ότι το Κίεβο έχει ενημερωθεί ότι μια πλήρης ουκρανική νίκη θα απαιτούσε από τη Δύση να παράσχει υποστήριξη αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, κάτι που ούτε η Ουάσιγκτον ούτε η Ευρώπη μπορούν.

Ο Μπλίνκεν είπε την Τρίτη ότι το ταξίδι του ήταν εν μέρει για να δει «πώς ακριβώς βλέπουν οι Ουκρανοί τις ανάγκες τους αυτή τη στιγμή, τους στόχους τους και τι μπορούμε να κάνουμε για να υποστηρίξουμε αυτές τις ανάγκες». Ο Μπλίνκεν είπε ότι αυτός και ο Λάμι θα αναφέρουν τα αποτελέσματα της επίσκεψης στον Πρόεδρο Μπάιντεν και στον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ , οι οποίοι στη συνέχεια θα συζητήσουν το θέμα όταν συναντηθούν την Παρασκευή. Η συνάντηση ενδεχομένως να αποτελεί προοίμιο για την έγκριση των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου για τη χρήση από την Ουκρανία πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς προκειμένου να χτυπήσει στόχους εντός της Ρωσίας, αλλά οι αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση.

Στην Ουάσιγκτον, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι, είπε ότι το ταξίδι στο Κίεβο δεν είχε σκοπό να κατευθύνει την Ουκρανία σε συνομιλίες. «Σίγουρα το πιο πιθανό αποτέλεσμα εδώ είναι ένα τέλος μέσω διαπραγματεύσεων, αλλά όταν συμβεί αυτό και υπό ποιες συνθήκες, θα εξαρτηθεί από τον Πρόεδρο Ζελένσκι».

Τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία έχουν δηλώσει ότι είναι ανοιχτές σε κατάπαυση του πυρός ή ειρηνευτικές συνομιλίες, αν και οι δύο πλευρές φαίνονται πολύ μακριά από οποιαδήποτε τέτοια συνάντηση. Η Ουκρανία επέμεινε ότι τα ρωσικά στρατεύματα πρέπει να αποχωρήσουν από την Ουκρανία πριν πάνε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Τον Ιούνιο, το Κρεμλίνο ζήτησε από την Ουκρανία να παραχωρήσει τα εδάφη που είχε χάσει και να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες της να ενταχθεί στον Οργανισμό του Βορειοατλαντικού Συμφώνου.

Η ειρηνευτική πρόταση Ζελένσκι

Η διπλωματική ώθηση έρχεται ενόψει του κρίσιμου ταξιδιού του Ζελένσκι στις ΗΠΑ. Έχει δεσμευτεί να παρουσιάσει σχέδιο νίκης κατά την επίσκεψή του στις ΗΠΑ για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών αυτόν τον μήνα. Ο Ζελένσκι είπε ότι θέλει να συναντηθεί με τους υποψηφίους για την προεδρία Ντόναλντ Τραμπ και Κάμαλα Χάρις για να κερδίσει την υποστήριξή τους.

«Ελπίζω ότι θα έχω την ευκαιρία να δείξω αυτό το σχέδιο στον Μπάιντεν και στους προεδρικούς υποψηφίους των ΗΠΑ Χάρις και Τραμπ και να λάβω τα σχόλιά τους», δήλωσε πρόσφατα ο Ζελένσκι στην Ιταλία.

Η σχεδιαζόμενη νέα ειρηνευτική πρόταση του Ζελένσκι αποτελεί σημάδι ότι έχει αρχίσει να προσαρμόζει τη δημόσια στάση του, η οποία μέχρι τώρα επικεντρωνόταν στην ανάκτηση όλου του εδάφους της Ουκρανίας πριν από την έναρξη οποιασδήποτε ειρηνευτικής συνομιλίας. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η Ουκρανία εξέτασε το ενδεχόμενο να διεξάγει συνομιλίες με τη Ρωσία για τον περιορισμό των επιθέσεων στην ενεργειακή υποδομή της άλλης, δήλωσαν Ουκρανοί, Ρώσοι και δυτικοί αξιωματούχοι.

Πρόσφατες δημοσκοπήσεις έδειξαν μια σταδιακή αύξηση στον αριθμό των Ουκρανών που είναι έτοιμοι για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, αλλά λίγο περισσότερο από το ήμισυ του πληθυσμού παραμένει υπέρ της μάχης έως ότου η Ουκρανία πάρει πίσω όλα τα εδάφη.

Η επίσκεψη του Μπλίνκεν στο Κίεβο έρχεται σε μια ευαίσθητη στιγμή για την Ουκρανία, καθώς έχει χαλαρώσει η υποστήριξη για τη συνέχιση της χρηματοδότησης. Έρχεται επίσης καθώς οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να σημειώνουν αργά κέρδη σε όλο το μέτωπο.

Παρόλο που η αιφνιδιαστική κίνηση της Ουκρανίας να εισέλθει σε ρωσικό έδαφος στην περιοχή του Κουρσκ έχει ερμηνευτεί στην Ουκρανία ως ταπείνωση για τον Πούτιν, στη Δύση αυξάνονται οι ανησυχίες ότι θα μπορούσε να αποδυναμώσει την ικανότητα του Κιέβου να αμυνθεί μακροπρόθεσμα.

Ουκρανοί αξιωματούχοι ήλπιζαν ότι η επίθεση θα ανάγκαζε τη Ρωσία να αποσύρει τα στρατεύματα που είναι κρίσιμα για την επίθεση εντός της Ουκρανίας. Ωστόσο, αυξάνονται οι ενδείξεις ότι η Μόσχα συνεχίζει τη ρωσική επίθεση και να καταλαμβάνει στρατηγικά εδάφη εντός της ανατολικής Ουκρανίας.



