Ζελένσκι: Είμαστε πιο κοντά στο τέλος του πολέμου από ό,τι στην αρχή

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στο Φόρουμ Ambrosetti στην Ιταλία ότι έχει προετοιμάσει ένα σχέδιο για κατάπαυση του πυρός με τη Ρωσία και θέλει να το συζητήσει με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και τους Αμερικανούς προεδρικούς υποψηφίους Χάρις και Τραμπ.



Το Φόρουμ, το οποίο διοργανώνεται στις αρχές Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο στην πόλη Τσερνόμπιο στις όχθες της λίμνης Κόμο στην Ιταλία για να συζητηθούν οι διεθνείς εξελίξεις, έγινε το σημείο όπου ο Ζελένσκι έκανε αξιολογήσεις για τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας σε Ιταλούς δημοσιογράφους.

Πηγή: skai.gr

«Έχω ετοιμάσει ένα σχέδιο, και θέλω να το μοιραστώ με τον πρόεδρο των ΗΠΑ γιατί υπάρχουν ορισμένα σημείαΕλπίζω ότι θα έχω την ευκαιρία να δείξω αυτό το σχέδιο στον (Τζο) Μπάιντεν και στους υποψηφίους και να λάβω σχόλια». «Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μοιραστεί τίποτα, η πρώτη επαφή θα είναι με τον Μπάιντεν» διευκρίνισε.από ό,τι στην αρχή», δήλωσε δε ο Ουκρανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι το Κίεβο έχει ενισχύσει την οικονομία του με συγκεκριμένες συμφωνίες, και ότι η Ουκρανία πλησιάζει στο τέλος του πολέμου λόγω των βημάτων που πάρθηκαν.Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε πυραύλους κατασκευής της Βόρειας Κορέας για να επιτεθεί στη χώρα του και η Ουκρανία έχει αποδείξεις, όπως θραύσματα και βίντεο. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης πύραυλοι και drones ιρανικής κατασκευής, είπε.

