Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν άφησε να εννοηθεί σε χθεσινό του σχόλιο ότι η Ουάσιγκτον θα άρει τους περιορισμούς προς την Ουκρανία λέγοντας ότι η κυβέρνησή του «εργάζεται» προκειμένου η Ουκρανία να αποκτήσει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί πυραύλους πιο μακράς εμβέλειας εναντίον ρωσικών στόχων.

Εάν τελικά η δήλωση του Μπάιντεν γίνει πράξη τότε θα ικανοποιεί τα επανειλημμένα αιτήματα της Ουκρανίας για χαλάρωση των όρων στη χρήση όπλων που προμηθεύονται από τις ΗΠΑ, κάτι για το οποίο οι αξιωματούχοι διαμαρτύρονται ότι τους άφηνε τόσο καιρό να πολεμούν με δεμένα τα χέρια απέναντι στην εισβολή της Ρωσίας.

Η Ρωσία δεν έχει σχολιάσει ακόμη το σχόλιο Μπάιντεν, αλλά ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είχε προηγουμένως πει ότι μια τέτοια ενέργεια θα μπορούσε να οδηγήσει σε «πολύ σοβαρά προβλήματα».

Την ίδια ώρα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν κατηγόρησε το Ιράν ότι προμήθευε βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς στη Ρωσία.

Σημειώνεται ότι από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, οι ΗΠΑ ήταν απρόθυμες να προμηθεύσουν ή να επιβάλουν κυρώσεις για τη χρήση όπλων που θα μπορούσαν να χτυπήσουν στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία, φοβούμενοι ότι με αυτόν τον τρόπο θα κλιμάκωναν τη σύγκρουση. Ωστόσο, πλέον έχει χαλαρώσει ορισμένους από τους περιορισμούς, επιτρέποντας στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς για να χτυπήσει περιοχές κατά μήκος των συνόρων της Ρωσίας από όπου πυροβολούν τα στρατεύματα.

Οι υπόλοιποι σύμμαχοι του Κιέβου προμήθευαν επίσης μερικά όπλα μεγάλης εμβέλειας - με περιορισμούς για το πώς και πότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς τη Ρωσία, λόγω ανησυχίας ότι τέτοια πλήγματα θα μπορούσαν να προκαλέσουν αντίποινα που θα σύρουν τις χώρες του ΝΑΤΟ στον πόλεμο ή θα προκαλέσουν πυρηνική σύγκρουση.

Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επικρίνει τον ρυθμό των παραδόσεων όπλων και απευθύνει επανειλημμένα εκκλήσεις ώστε να του δοθεί άδεια να χτυπήσει στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία με πυραύλους που προμηθεύονται από τη Δύση. Ο Ρώσος πρόεδρος έχει κάνει σαφές ωστόσο ότι οι επιθέσεις της Ουκρανίας στη Ρωσία με δυτικούς πυραύλους κινδυνεύουν να πυροδοτήσουν έναν ευρύτερο πόλεμο.

Ξεχωριστά χθες, Τρίτη, οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Γερμανία επέβαλαν νέες κυρώσεις στο Ιράν επειδή προμήθευσε τη Ρωσία με βαλλιστικούς πυραύλους για χρήση στην Ουκρανία. Οι πύραυλοι αυτοί είναι πιθανό να ενισχύσουν το οπλοστάσιο της Ρωσίας, επιτρέποντάς της να χτυπήσει ουκρανικές πόλεις κοντά στα σύνορα της Ρωσίας ή περιοχές που ήδη ελέγχει την ίδια στιγμή που αναπτύσσει τους πυραύλους μεγαλύτερου βεληνεκούς της βαθύτερα στο ουκρανικό έδαφος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.