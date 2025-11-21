Οι Ευρωπαίοι ηγέτες επεξεργάζονται τη δική τους αντιπρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και προσπαθούν να πείσουν την Ουκρανία να υποστηρίξει το σχέδιό της, το οποίο έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι πιο ευνοϊκό για το Κίεβο, αναφέρει σήμερα η Wall Street Journal, στην απόηχο του αμερικανικού σχεδίου 28 σημείων που κρίνεται πολύ ευνοϊκό για τη Ρωσία.

Η Ευρώπη ελπίζει να έχει έτοιμο το σχέδιο εντός ημερών, αλλά το Κίεβο μέχρι στιγμής δεν έχει δεσμευτεί να συμμετάσχει σε αυτό, σημειώνεται στο ίδιο δημοσίευμα.

Σε σημερινές δηλώσεις της η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποστηρίξει οποιοδήποτε ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία, εφόσον αυτό φέρνει μια διαρκή και δίκαιη ειρήνη και εφόσον περιλαμβάνει την Ουκρανία και την ΕΕ.

«Όσο για το ειρηνευτικό σχέδιο που, όπως καταλαβαίνουμε, έχει παρουσιαστεί στον πρόεδρο Ζελένσκι, πάντα λέγαμε ότι για να λειτουργήσει οποιοδήποτε σχέδιο, πρέπει να έχει τη συμμετοχή της Ουκρανίας και των Ευρωπαίων» δήλωσε στις Βρυξέλλες.

Βάντεφουλ: Δεν είναι ένα τελικό σχέδιο

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε την Παρασκευή ότι τα σημεία που προβλέπει το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία πρέπει να συζητηθούν επειγόντως μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, αλλά υπογράμμισε ότι δεν είναι ένα τελικό σχέδιο.

«Η γερμανική θέση είναι η ευρωπαϊκή θέση και αυτό σημαίνει ότι υποστηρίζουμε την Ουκρανία. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η Ουκρανία μπορεί να συζητήσει αυτά τα σημεία από θέση ισχύος» δήλωσε ο Βάντεφουλ στις Βρυξέλλες.

Μετά τη δημοσιοποίηση του αμερικανικού σχεδίου, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε έτοιμος να συνεργαστεί ειλικρινά με τις ΗΠΑ, ενώ το Κρεμλίνο ανακοίνωσε πως δεν έχει ενδείξεις ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για διαπραγματεύσεις.

Το σχέδιο που είδε το φως της δημοσιότητας περιλαμβάνει σειρά από στρατηγικές και εδαφικές συμφωνίες για την αποκατάσταση της ειρήνης στην περιοχή, με βασικότερες την de facto αναγνώριση της Κριμαίας και του Ντονμπάς ως ρωσικά εδάφη και τη δέσμευση ότι το ΝΑΤΟ δεν θα αναπτύξει στρατεύματα στην Ουκρανία. Το σχέδιο εισάγει οικονομικά μέτρα, που στοχεύουν στην ανασυγκρότηση της Ουκρανίας και στην αποκατάσταση της διεθνούς θέσης της Ρωσίας.

Εδαφικά Ζητήματα

Η Κριμαία, το Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ αναγνωρίζονται de facto ως ρωσικά εδάφη.

Η Χερσώνα και η Ζαπορίζια παραμένουν σε «παγωμένο» καθεστώς, χωρίς αλλαγή των συνόρων.

Δημιουργούνται αποστρατικοποιημένες ζώνες υπό ρωσικό έλεγχο.

Oι δύο πλευρές δεσμεύονται να μην αλλάξουν τα σύνορα με τη χρήση βίας.

Στρατιωτικές Ρυθμίσεις

Το ΝΑΤΟ δε θα αναπτύξει στρατεύματα στην Ουκρανία, ενώ μαχητικά αεροσκάφη θα σταθμεύουν στην Πολωνία.

Ιδρύεται διάλογος ασφάλειας ΗΠΑ–ΝΑΤΟ–Ρωσίας με ειδική ομάδα εργασίας.

Η Ρωσία κατοχυρώνει νομικά μία πολιτική μη επίθεσης προς την Ουκρανία και την Ευρώπη.

Οικονομική Στήριξη και Ανάπτυξη

Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη λανσάρουν μεγάλο πακέτο επενδύσεων για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας.

Πακέτο 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Ευρώπη για ανασυγκρότηση της Ουκρανίας και 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων από «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, με τις ΗΠΑ να λαμβάνουν το 50% των κερδών.

Δημιουργείται Ταμείο Ανάπτυξης της Ουκρανίας, το οποίο θα υποστηρίζει επενδύσεις σε υποδομές, πόρους και τεχνολογία.

Η λειτουργία του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια θα εποπτεύεται από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, με διαμοιρασμό ηλεκτρικής ενέργειας 50-50 μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Οι ΗΠΑ βοηθούν στην αποκατάσταση της υποδομής φυσικού αερίου της Ουκρανίας.

Εφαρμογή και εποπτεία

Η συμφωνία είναι νομικά δεσμευτική και θα εποπτεύεται από το «Συμβούλιο Ειρήνης» υπό την ηγεσία του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Τίθεται σε εφαρμογή άμεση εκεχειρία με υποχώρηση των στρατιωτικών δυνάμεων των δύο πλευρών στις συμφωνημένες θέσεις.

Οι παραβιάσεις επιφέρουν κυρώσεις.

Κερδισμένοι και χαμένοι της Συμφωνίας

Ουκρανία

Χάνει

Μένει μόνιμα εκτός ΝΑΤΟ, με την πρόβλεψη αυτή να κατοχυρώνεται νομοθετικά στο Σύνταγμα της χώρας.

Περιορισμένες ένοπλες δυνάμεις, χωρίς πυρηνικό καθεστώς.

Εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ -αλλά υπό όρους.

Κριμαία, Ντονέτσκ, Λουχάνσκ αναγνωρίζονται de facto ως ρωσικά.

Χερσώνα και Ζαπορίζια παραμένουν «παγωμένες» κατά μήκος των γραμμών στο μέτωπο του πολέμου, όπως έχει διαμορφωθεί το status quo έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου.

Δημιουργία αποστρατικοποιημένης ζώνης ασφαλείας υπό ρωσικό έλεγχο de facto.

Κερδίζει

200 δισεκατομμύρια δολάρια για ανασυγκρότηση

Επαναλειτουργία του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια υπό την επίβλεψη του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, με διαμοιρασμό ηλεκτρικής ενέργειας 50-50 μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Σημαντικές επενδύσεις από ΗΠΑ και ΕΕ.

Δημιουργία Ταμείου Ανάπτυξης.

Ρωσία

Χάνει

Κάποια «παγωμένα» περιουσιακά στοιχεία.

Υποσχέσεις για «μη επίθεση» και νομική δέσμευση ως προς αυτό.

Κερδίζει

Σταδιακή επιστροφή στην G8.

Εδραιώνεται μακροπρόθεσμη οικονομική συνεργασία με τις ΗΠΑ.

Οι κυρώσεις αίρονται βήμα προς βήμα.

Προβλέπονται επίσης

Ανταλλαγή κρατουμένων και επιστροφή των απαχθέντων παιδιών.

Εκλογές στην Ουκρανία 100 ημέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας.

Πλήρης αμνηστία για όλους τους συμμετέχοντες στον πόλεμο.

