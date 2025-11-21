Κρεμλίνο: Δεν έχουμε ενημερωθεί ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για διαπραγματεύσεις

Το Κρεμλίνο δεν έχει ακόμη ενημερωθεί ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων που πρότεινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA την Παρασκευή.

Πάντως, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά τη δημοσιοποίηση του σχεδίου, δήλωσε έτοιμος να «συνεργαστεί ειλικρινά» με τις ΗΠΑ, αν και δεν είναι σαφές σε ποιο βαθμό έχει εμπλακεί το Κίεβο στην κατάρτισή του. Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ συνεργάστηκαν «εξίσου και με τις δύο πλευρές».

Σε δήλωση στο X, ο Ζελένσκι έγραψε: «Η αμερικανική πλευρά παρουσίασε τα σημεία ενός σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου -το όραμά τους. Εγώ περιέγραψα τις βασικές μας αρχές. Συμφωνήσαμε ότι οι ομάδες μας θα εργαστούν πάνω στα σημεία αυτά για να διασφαλίσουν ότι όλα είναι αυθεντικά». Η δήλωση αυτή έγινε μετά από συνάντηση την Πέμπτη στο Κίεβο μεταξύ του Ζελένσκι και ανώτερων στρατιωτικών αξιωματούχων των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Πολέμου Νταν Ντρίσκολ, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού Ράντι Τζορτζ και ο ανώτερος διοικητής του αμερικανικού στρατού στην Ευρώπη, Κρις Ντόναχιου.

Χθες, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι αν και υπήρξαν «επαφές» με τις ΗΠΑ, δεν υπήρξε «καμία διαδικασία που θα μπορούσε να ονομαστεί 'διαβουλεύσεις'». Ο Πεσκόφ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία θα πρέπει να αντιμετωπίζει τις «βασικές αιτίες της σύγκρουσης», μια φράση που η Μόσχα έχει χρησιμοποιήσει ως συντομογραφία για μια σειρά από μαξιμαλιστικές απαιτήσεις που, για την Ουκρανία, ισοδυναμούν με παράδοση.

