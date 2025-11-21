Το ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Τραμπ για την Ουκρανία περιλαμβάνει εγγυήσεις ασφαλείας βασισμένες στο Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, οι οποίες θα δεσμεύουν τις ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους συμμάχους να αντιμετωπίσουν μία ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας ως επίθεση κατά ολόκληρης της διατλαντικής συμμαχίας, σύμφωνα με ένα προσχέδιο που έλαβε το Axios.

Το σχέδιο του Τραμπ απαιτεί οδυνηρές παραχωρήσεις από την Ουκρανία, αλλά περιλαμβάνει και μια άνευ προηγουμένου υπόσχεση. Ο πρωταρχικός στόχος του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις ειρηνευτικές συνομιλίες είναι να εξασφαλίσει μια ισχυρή εγγύηση ασφάλειας από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, και αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ είναι διατεθειμένος να τη θέσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Το σχέδιο 28 σημείων που ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Νταν Ντρίσκολ παρουσίασε στον Ζελένσκι την Πέμπτη αναφέρει απλά ότι «η Ουκρανία θα λάβει αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας».

Εγγυήσεις ασφαλείας

Παράλληλα όμως, οι ΗΠΑ παρουσίασαν στους Ουκρανούς και ένα δεύτερο σχέδιο συμφωνίας.

Αναφέρει ότι οποιαδήποτε μελλοντική «σημαντική, σκόπιμη και παρατεταμένη ένοπλη επίθεση» της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας «θα θεωρείται ως επίθεση που απειλεί την ειρήνη και την ασφάλεια της διατλαντικής συμμαχίας» και ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους θα ανταποκριθούν αναλόγως, μεταξύ άλλων και με τη χρήση στρατιωτικής δύναμης.

Το σχέδιο κάνει λόγο για υπογραφές από την Ουκρανία, τις ΗΠΑ, την ΕΕ, το ΝΑΤΟ και τη Ρωσία. Ένας ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι η Ρωσία ενημερώθηκε για το σχέδιο, αλλά δεν είναι σαφές εάν τελικά θα απαιτηθεί η υπογραφή του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η εγγύηση ασφαλείας θα ισχύει αρχικά για 10 χρόνια και θα μπορεί να ανανεωθεί με αμοιβαία συναίνεση.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου και μια άλλη πηγή με άμεση γνώση επιβεβαίωσαν τη νομιμότητα του εγγράφου. Ο ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε ότι η πρόταση θα πρέπει να συζητηθεί με τους Ευρωπαίους εταίρους και ότι μπορεί να αλλάξει. Στοιχεία της πρότασης αναφέρθηκαν από την εφημερίδα Wall Street Journal.

«Μεγάλη νίκη για τον Ζελένσκι»

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ θεωρεί την προτεινόμενη εγγύηση ασφαλείας ως «μεγάλη νίκη» για τον Ζελένσκι και τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια της Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι έχει τώρα στην κατοχή του μια πρόταση που θα τον υποχρεώσει να παραχωρήσει ακόμη περισσότερο ουκρανικό έδαφος από αυτό που ελέγχει σήμερα η Ρωσία και να την δει να επανεντάσσεται στην κοινότητα των εθνών με άρση των κυρώσεων και αμνηστία για τα εγκλήματα πολέμου.

Αλλά θα του δώσει επίσης μια ισχυρότερη εγγύηση έναντι περαιτέρω ρωσικής επιθετικότητας από ό,τι φαινόταν πιθανό προηγουμένως..

Ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος ηγήθηκε της σύνταξης του 28 σημείων σχεδίου, συζήτησε την προτεινόμενη εγγύηση ασφάλειας με τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του Ζελένσκι, Ρουστέμ Ουμέροφ, το Σαββατοκύριακο, και αυτή κοινοποιήθηκε γραπτώς στον Ζελένσκι την Πέμπτη, σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο.

Το σχέδιο θα μπορούσε να προκαλέσει την αντίδραση των συμμάχων του Τραμπ στο κίνημα «America First», καθώς θα δεσμεύει ουσιαστικά τον αμερικανικό στρατό να υπερασπιστεί την Ουκρανία σε περίπτωση νέου πολέμου.

Το σχέδιο κειμένου

«Το παρόν πλαίσιο καθορίζει τους όρους για μια εκεχειρία μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας και παρέχει εγγυήσεις ασφάλειας με βάση τις αρχές του άρθρου 5 της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού, προσαρμοσμένες στις συνθήκες της παρούσας σύγκρουσης και στα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και των Ευρωπαίων εταίρων τους.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαιώνουν ότι μια σημαντική, σκόπιμη και παρατεταμένη ένοπλη επίθεση της Ρωσικής Ομοσπονδίας πέραν της συμφωνηθείσας γραμμής εκεχειρίας στο ουκρανικό έδαφος θα θεωρηθεί ως επίθεση που απειλεί την ειρήνη και την ασφάλεια της διατλαντικής κοινότητας.

Σε μια τέτοια περίπτωση, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ασκώντας τη συνταγματική του εξουσία και μετά από άμεσες διαβουλεύσεις με την Ουκρανία, το ΝΑΤΟ και τους ευρωπαίους εταίρους, θα καθορίσει τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την αποκατάσταση της ασφάλειας. Τα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν ένοπλη δύναμη, βοήθεια στον τομέα των πληροφοριών και της υλικοτεχνικής υποστήριξης, οικονομικές και διπλωματικές ενέργειες, καθώς και άλλα μέτρα που κρίνονται κατάλληλα. Ένας μηχανισμός με το ΝΑΤΟ και την Ουκρανία θα αξιολογεί κάθε ισχυρισμό περί παραβίασης.

Τα μέλη του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας, της Πολωνίας και της Φινλανδίας, επιβεβαιώνουν ότι η ασφάλεια της Ουκρανίας είναι αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής σταθερότητας και δεσμεύονται να ενεργήσουν από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε παραβίασης, εξασφαλίζοντας μια ενιαία και αξιόπιστη αποτρεπτική στάση.

Το παρόν πλαίσιο τίθεται σε εφαρμογή με την υπογραφή του και θα παραμείνει σε ισχύ για δέκα έτη, με δυνατότητα ανανέωσης κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας. Μια κοινή επιτροπή παρακολούθησης υπό την ηγεσία των ευρωπαίων εταίρων και με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών θα εποπτεύει τη συμμόρφωση.

Υπογράφουν:

Ουκρανία

Ρωσική Ομοσπονδία

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Ευρωπαϊκή Ένωση

ΝΑΤΟ

Ουκρανικές παραχωρήσεις

Εκτός από τις εγγυήσεις ασφαλείας, το σχέδιο απαιτεί μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη μεταξύ του ουκρανικού και του ρωσικού εδάφους στα ανατολικά.

Η Ρωσία θα αναλάβει τον έλεγχο ολόκληρης της περιοχής του Ντονμπάς, ενώ οι γραμμές ελέγχου στη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια θα παραμείνουν ως επί το πλείστον παγωμένες.

Δεν θα υπάρχουν στρατεύματα του ΝΑΤΟ σε ουκρανικό έδαφος και ο στρατός της Ουκρανίας θα περιοριστεί σε 600.000 άτομα -λιγότερα από ό,τι σήμερα (800.000-850.000 στρατιώτες), αλλά πολύ περισσότερα από ό,τι ήταν προηγουμένως σε καιρό ειρήνης (250.000).

