Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δηλώνει έτοιμος για «ειλικρινή συνεργασία» με τις ΗΠΑ, μετά την παραλαβή ενός σχεδίου ειρηνευτικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Αρκετά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι, σύμφωνα με το σχέδιο, το Κίεβο θα παραχωρήσει περιοχές του Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία που εξακολουθεί να ελέγχει, θα μειώσει το μέγεθος του στρατού του και θα δεσμευτεί να μην ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ.

Δεν είναι σαφές σε ποιο βαθμό η Ουκρανία συμμετείχε στη σύνταξη του σχεδίου, αλλά η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ συνεργάστηκαν «εξίσου και με τις δύο πλευρές», σημειώνει το BBC.

Σε ξεχωριστή δήλωση, το γραφείο του Ζελένσκι ανέφερε ότι η Ουκρανία «συμφώνησε να εργαστεί πάνω στις διατάξεις του σχεδίου με τρόπο που θα οδηγήσει σε ένα δίκαιο τέλος του πολέμου».

Το σχέδιο ευνοεί τα ρωσικά συμφέροντα

Εάν επιβεβαιωθούν, οι απαιτήσεις του σχεδίου φαίνεται να ευνοούν τα συμφέροντα της Μόσχας.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι αναμένεται να συζητήσει με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τις επόμενες ημέρες σχετικά με τις προτάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν επίσης την απαίτηση η Ουκρανία να μειώσει την στρατιωτική της ισχύ.

Ωστόσο, σε συνέντευξη τύπου στο Λευκό Οίκο, η Λέιβιτ απέρριψε τις υποδείξεις ότι το σχέδιο απαιτεί σημαντικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία και δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ το «υποστηρίζει».

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, εργάζονταν διακριτικά για περίπου ένα μήνα πάνω στην πρόταση «ώστε τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία, να κατανοήσουν τι θα δεσμευόταν να κάνουν προκειμένου να επιτευχθεί μια διαρκής και βιώσιμη ειρήνη», ανέφερε η Λέβιτ.

«Είναι ένα καλό σχέδιο τόσο για τη Ρωσία όσο και για την Ουκρανία», πρόσθεσε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. «Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να γίνει αποδεκτό και από τις δύο πλευρές. Και εργαζόμαστε πολύ σκληρά για να το πετύχουμε», επεσήμανε.

Ένας ανώνυμος ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε στο CBS News ότι το σχέδιο «συντάχθηκε αμέσως μετά από συζητήσεις με ένα από τα ανώτερα μέλη της κυβέρνησης Ζελένσκι, τον Ρουστέμ Ουμέροφ, ο οποίος συμφώνησε με το μεγαλύτερο μέρος του, μετά από αρκετές τροποποιήσεις, και το παρουσίασε στον Ουκρανό πρόεδρο».

Σε δήλωση στο X, ο Ζελένσκι έγραψε: «Η αμερικανική πλευρά παρουσίασε τα σημεία ενός σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου -το όραμά τους. Εγώ περιέγραψα τις βασικές μας αρχές. Συμφωνήσαμε ότι οι ομάδες μας θα εργαστούν πάνω στα σημεία αυτά για να διασφαλίσουν ότι όλα είναι αυθεντικά».

Η δήλωση αυτή έγινε μετά από μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στο Κίεβο μεταξύ του Ζελένσκι και ανώτερων στρατιωτικών αξιωματούχων των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Άμυνας Νταν Ντρίσκολ, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού Ράντι Τζορτζ και ο ανώτερος διοικητής του αμερικανικού στρατού στην Ευρώπη, Κρις Ντόναχιου.

Παρά την χλιαρή αντίδραση του Κιέβου στο σχέδιο, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι «εκτιμά τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ και της ομάδας του να επαναφέρουν την ασφάλεια στην Ευρώπη» –ίσως ένας τρόπος να κρατήσει τον Αμερικανό πρόεδρο στο πλευρό του, παρά την προφανή ήπια προσέγγιση της κυβέρνησής του προς τη Ρωσία.

Στην απογευματινή ομιλία του την Πέμπτη, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία χρειάζεται μια «ειρήνη που να αξίζει» και ότι πρέπει να γίνεται σεβαστή η «αξιοπρέπεια του ουκρανικού λαού».

Χωρίς τη συμμετοχή της ΕΕ η σύνταξη του σχεδίου

Όταν ρωτήθηκε αν η Ευρώπη συμμετείχε στη διαδικασία σύνταξης του σχεδίου, η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, απάντησε: «Όχι, από όσο γνωρίζω».

«Για να λειτουργήσει οποιοδήποτε σχέδιο, χρειάζεται τη συμμετοχή των Ουκρανών και των Ευρωπαίων», πρόσθεσε.

Η Μόσχα υποβάθμισε τη σημασία του σχεδίου, το οποίο σύμφωνα με φήμες περιλαμβάνει 28 σημεία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι, αν και υπήρξαν «επαφές» με τις ΗΠΑ, δεν υπήρξε «καμία διαδικασία που θα μπορούσε να ονομαστεί 'διαβουλεύσεις'».

Ο Πεσκόφ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις «βασικές αιτίες της σύγκρουσης» –μια φράση που η Μόσχα έχει χρησιμοποιήσει ως συντομογραφία για μια σειρά από μαξιμαλιστικές απαιτήσεις που, για την Ουκρανία, ισοδυναμούν με παράδοση.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κίρ Σταρμερ, δήλωσε: «Το μέλλον της Ουκρανίας πρέπει να καθοριστεί από την ίδια και δεν πρέπει ποτέ να χάσουμε από τα μάτια μας αυτή την αρχή που αποτελεί τη βάση για τη δίκαιη και διαρκή ειρήνη που όλοι επιθυμούμε».

Από την έναρξη της δεύτερης θητείας του νωρίτερα φέτος, ο Τραμπ έχει ξεκινήσει διάφορες πρωτοβουλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης μιας διμερούς συνόδου κορυφής με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, αρκετών επισκέψεων του απεσταλμένου του Γουίτκοφ στη Μόσχα και σειρών συνομιλιών με τον Ζελένσκι και άλλους δυτικούς ηγέτες.

Οι συγκρούσεις εντείνονται

Ωστόσο, καθώς πλησιάζει η τέταρτη επέτειος της πλήρους εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι δύο πλευρές παραμένουν σε βαθιά διαφωνία σχετικά με τον τρόπο τερματισμού της σύγκρουσης.

Ενώ η Ουκρανία έχει καταστεί ικανή να στοχεύει τις ρωσικές στρατιωτικές υποδομές και ενεργειακές εγκαταστάσεις με drones μεγάλου βεληνεκούς, οι επιθέσεις της Μόσχας εναντίον ουκρανικών στόχων συνεχίζονται αμείωτες.

Αργά το βράδυ της Πέμπτης, τουλάχιστον πέντε άτομα σκοτώθηκαν μετά μια ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, τουλάχιστον 26 άτομα σκοτώθηκαν μετά από ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones σε πολυκατοικίες στο Τερνόπιλ. Άλλα 17 άτομα εξακολουθούσαν να αγνοούνται στον τόπο του συμβάντος την Πέμπτη, δήλωσε ο Ζελένσκι, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του.

Πηγή: skai.gr

