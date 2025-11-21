Επείγουσα τηλεδιάσκεψη με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα έχουν σήμερα Ευρωπαίοι ηγέτες σχετικά με το σχέδιο ΗΠΑ-Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, το οποίο προβλέπει επώδυνες παραχωρήσεις από το Κίεβο.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μετρς ακύρωσε το σημερινό πρόγραμμά του προκειμένου να συμμετάσχει στην τηλεδιάσκεψη με τον Ουκρανό πρόεδρο, στην οποία θα μετέχουν επίσης ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, όπως δήλωσαν στο Reuters δύο αξιωματούχοι της γερμανικής κυβέρνησης.

Παρότι οι ΗΠΑ και η Ρωσία έχουν εν πολλοίς παραγκωνίσει τις χώρες της Ευρώπης από τις διεργασίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, η ευρωπαϊκή «απάντηση» στην αμερικανο-ρωσική πρόταση, όπως σημειώνει το Bloomberg, θα είναι κρίσιμη για τη διαμόρφωση των επόμενων κινήσεων της Ουκρανίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, εν τω μεταξύ, παλεύει να καταλήξει σε συμφωνία για τη δημιουργία ενός μηχανισμού που θα επιτρέψει την αποδέσμευση κεφαλαίων ύψους περίπου 140 δισ. ευρώ με στόχο την υποστήριξη της ουκρανικής άμυνας, καθώς οι ΗΠΑ αποσύρουν τη στήριξή τους προς το Κίεβο.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, σύμφωνα με άλλη πηγή που επικαλείται το Bloomberg, θα συγκαλέσουν συνάντηση στο περιθώριο της συνόδου των χωρών της G 20 στη Νότια Αφρική το Σάββατο για να σχεδιάσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Στη συνάντηση αναμένεται να συμμετάσχει και ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, που φέρεται να έχει καλή σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με πηγή με γνώση του θέματος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Σύμφωνα με έτερη πηγή που επικαλείται το Bloomberg, οι Ευρωπαίοι ηγέτες προσπαθούν επίσης να κανονίσουν μια τηλεφωνική επικοινωνία με τις ΗΠΑ προκειμένου να συζητήσουν την πρόταση ειρηνευτικού σχεδίου.

Νωρίτερα η Wall Street Journal ανέφερε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες επεξεργάζονται τη δική τους αντιπρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και προσπαθούν να πείσουν την Ουκρανία να υποστηρίξει το σχέδιό τους, το οποίο προβλέπεται να είναι πιο ευνοϊκό για το Κίεβο, στην απόηχο του αμερικανικού σχεδίου 28 σημείων που κρίνεται πολύ ευνοϊκό για τη Ρωσία.

Η Ευρώπη ελπίζει να έχει έτοιμο το σχέδιο εντός ημερών, αλλά το Κίεβο μέχρι στιγμής δεν έχει δεσμευτεί να συμμετάσχει σε αυτό, σημειώνεται στο δημοσίευμα της WSJ.

Σε σημερινές δηλώσεις της η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποστηρίξει οποιοδήποτε ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία, εφόσον αυτό φέρνει μια διαρκή και δίκαιη ειρήνη και εφόσον περιλαμβάνει την Ουκρανία και την ΕΕ.

«Όσο για το ειρηνευτικό σχέδιο που, όπως καταλαβαίνουμε, έχει παρουσιαστεί στον πρόεδρο Ζελένσκι, πάντα λέγαμε ότι για να λειτουργήσει οποιοδήποτε σχέδιο, πρέπει να έχει τη συμμετοχή της Ουκρανίας και των Ευρωπαίων» δήλωσε στις Βρυξέλλες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.