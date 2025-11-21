Η πρώτη διαγωνιζόμενη Μις Παλαιστίνη στον διαγωνισμό ομορφιάς Μις Υφήλιος (Miss Universe) τράβηξε πριν λίγες ημέρες τον διεθνές ενδιαφέρον όταν δέχθηκε ένα θανατηφόρο βλέμμα από τη Μις Ισραήλ πάνω στη σκηνή. Μάλιστα, λίγο νωρίτερα, η Iσραηλινή Μελάνι Σιράζ είχε κατηγορήσει την Ναντίν Αγιούμπ για προπαγάνδα υπέρ της Χαμάς και δέχθηκε μια πρωτοφανή επίθεση μίσους στα social media.

Τότε έγινε ευρέως γνωστό ότι στην πραγματικότητα η Μις Παλαιστίνη δεν είναι καθόλου Παλαιστίνια (πολίτης των ΗΠΑ και του Καναδά, από πατέρα Αμερικανό και μητέρα Ιταλίδα) μεγαλωμένη στο Ισραήλ που ζει στο Ντουμπάι) και η Ισραηλινή μάλλον ήξερε τι έλεγε.

Καθώς περνούσε τους προκριματικούς γύρους πριν από τον επικείμενο διαγωνισμό ομορφιάς, η Αγιούμπ είχε κρατήσει το μεγαλύτερο μέρος της προσωπικής της ζωής μυστικό - μέχρι τώρα.

Όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα The Post, η 27χρονη Ναντίν Αγιούμπ ήταν παντρεμένη με τον γιο του Μαρουάν Μπαργούτι - του διαβόητου ηγέτη της Φατάχ – που το Ισραήλ έχει χαρακτηρίσει τρομοκράτη και αρνείται να τον αποφυλακίσει.

Miss Palestine’s connection to convicted terrorist leader revealed during Miss Universe pageant https://t.co/jvnxsO6E0B pic.twitter.com/91k8zhfHSd — New York Post (@nypost) November 20, 2025

Ο «Μαντέλα» της Παλαιστίνης εκτίει πέντε φορές ισόβια κάθειρξη στο Ισραήλ για την ενορχήστρωση τρομοκρατικών επιθέσεων που σκότωσαν πέντε ανθρώπους το 2001 και το 2002.

Η Αγιούμπ είχε παντρευτεί τον γιο του, Σαράφ Μπαργούτι και μάλιστα έδωσε το όνομά του στο παιδί τους, σύμφωνα με την εφημερίδα The Post.

Αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ότι η Αγιούμπ παντρεύτηκε τον Σαράφ Μπαργούτι το 2016, και τρία χρόνια απέκτησαν έναν γιο ονόματι Μαρουάν, προφανώς προς τιμήν του πεθερού της.

Φωτογραφίες δείχνουν επίσης την Αγιούμπ να ποζάρει με τον σύζυγό της και τη σύζυγο του Μπαργκούτι, Φάντουα - εξέχουσα προσωπικότητα της Φατάχ και η ίδια.

Η ιδιά δηλώνει γυμνάστρια και μια έρευνα της The Post αποκάλυψε ότι δίδασκε στο γυμναστήριο «IQ Fitness» με έδρα τη Ραμάλα, το οποίο ανήκει στον Κασάμ Μπαργούτι, άλλον έναν από τους γιους του καταδικασμένου τρομοκράτη.

Σε παλιότερους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που πλέον έχουν σβηστεί, η Αγιούμπ έκανε αρκετές αναρτήσεις ως Ναντίν Μπαργούτι, οι οποίες πλέον έχουν σβηστεί.

Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν το ζευγάρι παραμένει παντρεμένο.

Ένα μέλος της οικογένειας Μπαργούτι επιβεβαίωσε στην εφημερίδα The Post ότι οι δυο τους ήταν παντρεμένοι, αλλά δεν γνωρίζει την τρέχουσα κατάστασή τους.

Επίσης, δεν είναι σαφές εάν η Αγιούμπ εξακολουθεί να έχει σχέση με το παιδί, καθώς οι περισσότερες από τις επαφές της με την οικογένεια έχουν σβηστεί σχολαστικά από το διαδίκτυο.

Πώς μπήκε στα καλλιστεία;

Η πορεία της Αγιούμπ προς τη σκηνή του Μις Υφήλιος εγείρει τόσα ερωτήματα όσο και οι οικογενειακοί της δεσμοί.

Η αυτοαποκαλούμενη «Μις Παλαιστίνη» προφανώς δεν κέρδισε ποτέ - ή έστω δεν συμμετείχε - σε «εθνικό» διαγωνισμό. Η Post δεν μπόρεσε να βρει κανένα αρχείο για τη διεξαγωγή ενός διαγωνισμού Μις Παλαιστίνη.

Όμως, η Αγιούμπ διευθύνει η ίδια τον «Οργανισμό Μις Παλαιστίνη» με έδρα το Ντουμπάι, και ο οποίος την έστεψε Μις, προκειμένου να συμμετάσχει στα Miss Universe.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.