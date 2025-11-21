Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Μια εικόνα αποτυχίας στη διαχείριση της πανδημίας του κορωνοϊού από την πολιτική ηγεσία του Ηνωμένου Βασιλείου σκιαγραφεί το πολυαναμενόμενο πόρισμα της επίσημης εξεταστικής επιτροπής, σύμφωνα με το οποίο θα μπορούσαν να είχαν σωθεί πάνω από 20.000 ζωές εάν η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον είχε δράσει έγκαιρα.

Η σχετική έκθεση χαρακτηρίζει τον Φεβρουάριο του 2020 ως «χαμένο μήνα», καθώς η κυβέρνηση χρειάστηκε πολύ χρόνο για να πάρει στα σοβαρά τον ιό. Επισημαίνεται μάλιστα ότι, εάν είχε υπάρξει καλύτερη προετοιμασία, ίσως να μην υπήρχε καν ανάγκη για lockdown.

Η Βαρώνη Χάλετ, επικεφαλής της έρευνας, δήλωσε ότι εάν είχαν τεθεί σε ισχύ «αυστηροί περιορισμοί» όπως η ιχνηλάτηση επαφών, η αυτοαπομόνωση και η χρήση μάσκας πριν από τις 16 Μαρτίου 2020 και αν είχε δοθεί έμφαση στην αναπνευστική υγιεινή τότε πιθανώς θα μπορούσε να είχε αποτραπεί η ανάγκη για lockdown.

Ωστόσο, μια «τοξική και χαοτική κουλτούρα» στην καρδιά της κυβέρνησης σήμαινε ότι η αντίδραση στην πανδημία ήταν ανεπαρκής. Έγιναν «πολύ λίγα, πολύ αργά», πράγμα που σημαίνει ότι το lockdown έγινε αναπόφευκτο. Όταν έφτασε η χώρα σε αυτό το σημείο, υποστηρίζει η έκθεση, έως και 23.000 ζωές θα μπορούσαν να είχαν σωθεί εάν το πρώτο lockdown είχε επιβληθεί μια εβδομάδα νωρίτερα δηλαδή στις 16 και όχι στις 23 Μαρτίου 2020.

Όπως εξήγησε η Χάλετ, «η έρευνα δεν υποστηρίζει τα lockdowns - κάθε άλλο. Ο περιορισμός της ελευθερίας των ανθρώπων με τόσο δρακόντειο τρόπο, με όλες τις καταστροφικές συνέπειες, θα πρέπει να αποφεύγεται, αν είναι δυνατόν. Αλλά για να τα αποφύγουν, οι κυβερνήσεις πρέπει να λάβουν έγκαιρα και αποφασιστικά μέτρα για τον έλεγχο ενός ιού που εξαπλώνεται. Οι κυβερνήσεις των τεσσάρων εθνών του Ηνωμένου Βασιλείου δεν το έκαναν. Πολλές από τις ίδιες αποτυχίες επαναλήφθηκαν αργότερα το 2020. Αυτό ήταν αδικαιολόγητο. Το δεύτερο κύμα είχε προβλεφθεί από την αρχή της πανδημίας».

Η έκθεση είναι ιδιαίτερα καυστική για το κλίμα που επικρατούσε στο κέντρο λήψης αποφάσεων. Κάνει λόγο για μια «τοξική και χαοτική κουλτούρα» στην καρδιά της βρετανικής κυβέρνησης, βάζοντας στο στόχαστρο τον πρώην πρωθυπουργό, Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος κατηγορείται ότι όχι μόνο απέτυχε να αντιμετωπίσει αυτό το χάος, αλλά «κατά καιρούς το ενθάρρυνε ενεργά».

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, ο Τζόνσον «ενίσχυσε μια κουλτούρα όπου επικρατούσαν όσοι φώναζαν πιο δυνατά, ενώ οι απόψεις άλλων, ιδιαίτερα των γυναικών, συχνά αγνοούνταν, εις βάρος της ορθής λήψης αποφάσεων».

Ειδική αναφορά γίνεται και στον πρώην σύμβουλο της Ντάουνινγκ Στριτ, Ντόμινικ Κάμινγκς, η συμπεριφορά του οποίου περιγράφεται ως «αποσταθεροποιητική», συμβάλλοντας στη δυσλειτουργία του κυβερνητικού μηχανισμού την ώρα της κρίσης.

Μάλιστα, οι καταγγελίες για παραβίαση των κανόνων από υπουργούς και συμβούλους (σκάνδαλα τύπου Partygate) προκάλεσαν «τεράστια θλίψη» στους πολίτες και υπονόμευσαν την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τις κυβερνήσεις τους, δυσχεραίνοντας τη συμμόρφωση στα μέτρα.

Το πόρισμα καταλήγει σε 19 βασικές συστάσεις. Σύμφωνα με την πρόεδρο της επιτροπής, η εφαρμογή τους είναι επιβεβλημένη ώστε το Ηνωμένο Βασίλειο να προστατευθεί καλύτερα σε μελλοντικές πανδημίες και να βελτιώσει τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε περιόδους κρίσης.

Μεταξύ άλλων είναι η βελτίωση του τρόπου αξιολόγησης των επιπτώσεων των μέτρων έκτακτης ανάγκης, η διεύρυνση της συμμετοχής στην επιστημονική συμβουλευτική ομάδα έκτακτων αναγκών και η ενίσχυση του κοινοβουλευτικού ελέγχου στη χρήση των έκτακτων εξουσιών.

Η έρευνα για την πανδημία έχει κοστίσει έως τώρα 192 εκατ. λίρες, γεγονός που την καθιστά τη δαπανηρότερη δημόσια έρευνα στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.