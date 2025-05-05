Σκηνές απείρου κάλους διαδραματίστηκαν σε ναυάγιο πολυτελούς γιοτ ανοιχτά της Φλόριντα, στο Μαϊάμι, πάνω στο οποίο έκαναν πάρτι 30 ημίγυμνες influencers και μοντέλα. Τα κορίτσια έκαναν βόλτα φορώντας τα μπικίνι τους με το πανάκριβο Lamborghini Tecnomar, αξίας 4 εκατομμυρίων δολαρίων, όταν ξαφνικά το σκάφος άρχισε να μπάζει νερά και να βυθίζεται.

Όλα τα κορίτσια διασώθηκαν σώα από το Λιμενικό και ένα παραπλέον σκάφος αλλά συνέχιζαν ανενόχλητα να τραβούν selfies ενώ το σκάφος πίσω τους βούλιαζε και να κάνουν αστεία, χωρίς να δείχνουν καθόλου σοκαρισμένες ή έστω λίγο τρομαγμένες.

Μάλιστα, σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media, οι καλλονές, φορώντας τα σωσίβια τους, διασώζονται από το γιοτ που βυθίζεται γελώντας, ενώ κάποιος ακούγεται να φωνάζει: «Πρώτα τα γυναικόπεδα!»

Μάλιστα, κρατούσαν σφιχτά στην αγκαλιά τους τα πολύτιμα αντικείμενά τους, που έσπευσαν να σώσουν από το ναυάγιο, όπως πολυτελείς, πανάκριβες τσάντες γνωστού οίκου.

Για παράδειγμα, η πρώην υποψήφια για τον τίτλο της Miss America Ρέγκαν Χάρτλεϊ, κρατούσε στην αγκαλιά της ένα πανάκριβο μπουκάλι τεκίλα Clase Azul Gold αξίας 350 δολαρίων, ενώ κάποιος ακούγεται σε βίντεο να φωνάξει ειρωνικά: «Το μωρό είναι ασφαλές!».

Σε άλλο βίντεο που ανέβασε ξεναγός στο Μαϊάμι, μία κοπέλα διασώθηκε σφιχταγκαλιά με το MacBook της.

Τελικά, οι κοπέλες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια (και συνεχίζοντας να πίνουν τα ποτά τους) στη μαρίνα του Μαϊάμι Μπιτς, ενώ οι Αρχές δεν έχουν αποκαλύψει ακόμη ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του υπερπολυτελούς σκάφους, ούτε τι προκάλεσε τη βύθισή του.

