27 ζωές ανά χιλιόμετρο: Οι τεράστιες ρωσικές απώλειες στην Ουκρανία το 2024 - Η 20ή Φεβρουαρίου η πιο θανατηφόρα ημέρα

Το περασμένο έτος ήταν το πιο θανατηφόρο για τις ρωσικές δυνάμεις από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία: Τουλάχιστον 45.287 άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με το BBC.

Ο αριθμός αυτός είναι σχεδόν τριπλάσιος σε σχέση με τον πρώτο χρόνο της εισβολής και ξεπερνά σημαντικά τις απώλειες του 2023, όταν στο Μπαχμούτ διεξαγόταν η μεγαλύτερη και φονικότερη μάχη του πολέμου.

«Στην αρχή του πολέμου, οι απώλειες καταγράφονταν κατά κύματα κατά τη διάρκεια των μαχών για θέσεις-κλειδιά, αλλά το 2024 ο αριθμός των νεκρών αυξανόταν από μήνα σε μήνα, καθώς η γραμμή του μετώπου προχωρούσε σιγά-σιγά προς τα εμπρός, επιτρέποντάς μας να διαπιστώσουμε ότι η Ρωσία έχασε τουλάχιστον 27 ζωές για κάθε χιλιόμετρο ουκρανικού εδάφους που κατέλαβε», σημειώνει το BBC σε ανάλυσή του.

Η ρωσική υπηρεσία του BBC, σε συνεργασία με το ανεξάρτητο μέσο ενημέρωσης Mediazona και μια ομάδα εθελοντών, επεξεργάστηκε δεδομένα ανοικτού κώδικα από ρωσικά νεκροταφεία, στρατιωτικά μνημεία και αναγγελίες θανάτου.

Μέχρι στιγμής, έχουν εντοπίσει τα ονόματα 106.745 Ρώσων στρατιωτών που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της πλήρους εισβολής στην Ουκρανία. Ο πραγματικός αριθμός είναι σαφώς πολύ υψηλότερος. «Οι στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες εκτιμούν ότι ο αριθμός μας μπορεί να καλύπτει μεταξύ 45% και 65% των θανάτων, που σημαίνει 164.223 έως 237.211 άτομα», προσθέτει το BBC.

Η 20η Φεβρουαρίου 2024 ήταν η πιο θανατηφόρα ημέρα για τις ρωσικές δυνάμεις το 2024. Μεταξύ των θυμάτων ήταν οι Aldar Bairov, Igor Babych και Okhunjon Rustamov, οι οποίοι ανήκαν στην 36η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία Τυφεκιοφόρων όταν τέσσερις ουκρανικοί πύραυλοι HIMARS έπληξαν ένα πεδίο εκπαίδευσης κοντά στην πόλη Βολνοβάκα στο κατεχόμενο Ντονέτσκ.

Είχαν διαταχθεί να παραταχθούν για μια τελετή απονομής μεταλλίων. Εξήντα πέντε στρατιώτες σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένου του διοικητή τους συνταγματάρχη Musaev. Δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν.

Ο Bairov, 22 ετών και από την Μπουριατίγια της ανατολικής Σιβηρίας, είχε σπουδάσει για να γίνει ειδικός υγιεινής τροφίμων, αλλά επιστρατεύτηκε για υποχρεωτική στρατιωτική θητεία και στη συνέχεια υπέγραψε συμβόλαιο για να γίνει επαγγελματίας στρατιώτης.

Τον Φεβρουάριο του 2022 πήγε να πολεμήσει στην Ουκρανία και συμμετείχε στη μάχη για την Μποροντιάνκα κατά την προέλαση της ταξιαρχίας του προς το Κίεβο τον Μάρτιο του 2022. Η πόλη καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς. Ουκρανικές πηγές αναφέρουν ότι Ρώσοι στρατιώτες συμμετείχαν στην εκτέλεση αμάχων.

Ο Okhunjon Rustamov, 31 ετών και από την Τσιτά της Σιβηρίας, εργαζόταν ως ηλεκτροσυγκολλητής μετά την υποχρεωτική θητεία του στις ειδικές δυνάμεις. Επιστρατεύτηκε κατά τη διάρκεια της «μερικής» επιστράτευσης τον Οκτώβριο του 2022.

Σε αντίθεση με τον Rustamov, ο Igor Babych, 32 ετών, είχε πάει εθελοντικά στον πόλεμο. Είχε εργαστεί με ενήλικες και παιδιά που είχαν διαγνωστεί με εγκεφαλική παράλυση, βοηθώντας τους με φυσικοθεραπεία μέχρι τον Απρίλιο του 2023.

Συνολικά, 201 Ρώσοι στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους εκείνη την ημέρα, σύμφωνα με τα στοιχεία του BBC.

Λίγες ώρες μετά το χτύπημα στο πεδίο ασκήσεων, ο τότε Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για να του μεταφέρει τα νέα της στρατιωτικής επιτυχίας από τη γραμμή του μετώπου. Δεν είχε υπάρξει καμία αναφορά για την επίθεση στο πεδίο ασκήσεων, ενώ δεν υπήρξε και καμία αναφορά από το Υπουργείο Άμυνας στις καθημερινές του ενημερώσεις.

Μια συγγενής του Okhunjon Rustamov δήλωσε ότι έχει ήδη θάψει τρία στενά μέλη της οικογένειάς της κατά τη διάρκεια του πολέμου. «Τον Δεκέμβριο του 2022 πέθανε ο σύζυγός μου. Στις 10 Φεβρουαρίου 2024, ο νονός μου. Και στις 20 Φεβρουαρίου ο ετεροθαλής αδελφός μου. Από τη μια κηδεία στην άλλη».

Κατά τα δύο πρώτα χρόνια του πολέμου, το 2022 και το 2023, οι ρωσικές απώλειες ακολούθησαν ένα κυματοειδές μοτίβο: σκληρές μάχες με υψηλές απώλειες εναλλάσσονταν με περιόδους σχετικής ηρεμίας.

Το 2023, για παράδειγμα, οι περισσότερες απώλειες σημειώθηκαν μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου, όταν οι ρωσικές δυνάμεις προσπάθησαν να καταλάβουν τις πόλεις Βουλεντάρ και Μπαχμούτ στην περιφέρεια του Ντονέτσκ.

Τον πρώτο χρόνο της ρωσικής εισβολής, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ΒΒΨ, η Ρωσία έχασε τουλάχιστον 17.890 στρατιώτες. Ο αριθμός αυτός δεν περιλαμβάνει τις απώλειες από τις δύο δυνάμεις πληρεξουσίων της Ρωσίας στην κατεχόμενη ανατολική Ουκρανία.

Το 2023, ο αριθμός αυτός ανήλθε σε 37.633.

Το 2024, δεν υπήρξε καμία περίοδος που να παρουσιάζει σημαντική μείωση των θυμάτων. Τις αιματηρές μάχες για την Αβντίιβκα και το Ρομπότινε ακολούθησαν εντατικές επιθέσεις προς το Ποκρόφσκ και το Τορέτσκ.

Τον Αύγουστο του 2024, Ρώσοι στρατιώτες σκοτώθηκαν όταν οι ουκρανικές δυνάμεις εισέβαλαν από τα σύνορα στην περιοχή του Κουρσκ. Μόνο από τις 6 έως τις 13 Αυγούστου υπολογίζεται ότι έχασαν τη ζωή τους 1.226 Ρώσοι στρατιώτες.

Ωστόσο, οι μεγαλύτερες συνολικές απώλειες σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια μιας αργής ρωσικής προέλασης στα ανατολικά μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου 2024, σύμφωνα με τον κορυφαίο Αμερικανό στρατιωτικό αναλυτή Michael Kofman. «Η τακτική έδωσε έμφαση σε επαναλαμβανόμενες επιθέσεις με διασκορπισμένες ομάδες εφόδου, χρησιμοποιώντας μικρές ομάδες πεζικού, αυξάνοντας τις συνολικές απώλειες σε σχέση με το κερδισμένο έδαφος», εξήγησε.

Έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια έντονων μαχών, οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν το Βουλεντάρ στο Ντονέτσκ την 1η Οκτωβρίου 2024. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Αμερικανικού Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW), από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο του 2024, οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν 2.356 τετραγωνικά χιλιόμετρα της Ουκρανίας. Ακόμη και τότε, οι ουκρανικές δυνάμεις στο μέτωπο δεν κατέρρευσαν. Το κόστος αυτής της προέλασης ήταν τουλάχιστον 11.678 θάνατοι Ρώσων στρατιωτικών. Οι πραγματικές απώλειες είναι πιθανότατα υψηλότερες.

Συνολικά το 2024, σύμφωνα με το ISW, η Ρωσία κατέλαβε 4.168 τετραγωνικά χιλιόμετρα γης. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε τετραγωνικό χιλιόμετρο που κατέλαβε η Μόσχα, σκοτώθηκαν 27 Ρώσοι στρατιώτες, χωρίς να περιλαμβάνονται οι τραυματίες.

Πώς οι απώλειες επηρεάζουν τη στρατολόγηση

Η Ρωσία έχει βρει τρόπους αναπλήρωσης των δυνάμεών της.

«Οι ρωσικές στρατολογήσεις αυξήθηκαν το δεύτερο εξάμηνο του 2024 και ξεπέρασαν τις ρωσικές απώλειες, επιτρέποντας στη Μόσχα να δημιουργήσει πρόσθετους σχηματισμούς», σημείωσε ο Michael Kofman.

Οι εφάπαξ πληρωμές σε στρατιώτες που υπογράφουν νέα συμβόλαια αυξήθηκαν σε τρεις ρωσικές περιφέρειες. Οι μισθοί για τους εθελοντές στρατιώτες είναι πέντε έως επτά φορές υψηλότεροι από τον μέσο μισθό στις περισσότερες περιοχές.

Το BBC κατέταξε επίσης στους εθελοντές όσους υπέγραψαν για να αποφύγουν την ποινική δίωξη, κάτι που επιτράπηκε από το νόμο το 2024. Οι εθελοντές έχουν γίνει η ταχύτερα αναπτυσσόμενη κατηγορία θυμάτων στους υπολογισμούς του πρακτορείου, αποτελώντας το ένα τέταρτο αυτών που έχει εντοπίσει.

Το 2023-2024, χιλιάδες εθελοντές που υπέγραψαν συμβόλαια με το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας στάλθηκαν στην πρώτη γραμμή του μετώπου μόλις 10-14 ημέρες αργότερα. Μια τέτοια ελάχιστη εκπαίδευση μειώνει δραματικά τις πιθανότητες επιβίωσής τους, λένε οι ειδικοί.

Η περιοχή Μπασκορτοστάν, έχει τον υψηλότερο αριθμό θυμάτων, με 4.836 επιβεβαιωμένους θανάτους. Οι περισσότεροι προέρχονταν από αγροτικές περιοχές και το 38% πήγε να πολεμήσει χωρίς στρατιωτική εμπειρία.

Η εφάπαξ πληρωμή για την υπογραφή ενός συμβολαίου του ρωσικού στρατού στην πόλη Ούφα είναι 34 φορές ο μέσος μισθός της περιοχής που είναι 67.575 ρούβλια.

Ο πραγματικός απολογισμός των νεκρών των ρωσικών δυνάμεων αυξάνεται σημαντικά, αν συμπεριληφθούν και όσοι πολέμησαν κατά της Ουκρανίας στο πλαίσιο των αυτοανακηρυγμένων Λαϊκών Δημοκρατιών του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ.

Μια αξιολόγηση των αναγγελιών θανάτου και των αναφορών για την αναζήτηση μαχητών που έχουν χάσει την επαφή τους δείχνει ότι από 21.000 έως 23.500 άνθρωποι μπορεί να σκοτώθηκαν μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2024. Αυτό θα ανέβαζε τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε 185.000 έως 260.700 στρατιωτικούς.

Πηγή: skai.gr

