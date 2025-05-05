Το κίνημα των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη έκανε λόγο σήμερα για τουλάχιστον δεκατέσσερις τραυματίες σε πάνω από δέκα αμερικανικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στην πρωτεύουσα Σανάα και τα περίχωρά της, καθώς η Ουάσιγκτον συνεχίζει την εκστρατεία σχεδόν καθημερινών αεροπορικών επιδρομών εναντίον των ανταρτών, που πρόσκεινται στο Ιράν, από τα μέσα του Μαρτίου.

Οι νέοι βομβαρδισμοί αναφέρθηκαν μερικές ώρες μετά τον τραυματισμό οκτώ ανθρώπων στο Ισραήλ εξαιτίας της εκτόξευσης βαλλιστικού πυραύλου από τους Χούθι εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν κοντά στο Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων SABA, που πρόσκειται στο κίνημα των Χούθι, «δυο πλήγματα του αμερικανού εχθρού στοχοποίησαν την οδό Αρμπάιν» στη Σανάα και τρίτο «τον δρόμο προς το αεροδρόμιο». Το πρακτορείο έκανε επίσης λόγο για δυο πλήγματα νωρίτερα στο πλαίσιο «αμερικανικής επίθεσης», καθώς και ακόμη επτά βομβαρδισμούς στα περίχωρα της πρωτεύουσας.

«Δεκατέσσερις πολίτες τραυματίστηκαν στην αμερικανική επίθεση στην οδό Αρμπάιν» πρόσθεσε το SABA, επικαλούμενο το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης των Χούθι.

Βομβαρδισμοί έγιναν επίσης στις επαρχίες Μαρίμπ (κεντρικά), Σαάντα, το λίκνο και προπύργιο των Χούθι (βόρεια), και Τζαούφ (βόρεια), πάντα κατά το πρακτορείο.

Στα τέλη Απριλίου, βομβαρδισμοί της αεροπορίας των ΗΠΑ στη Σανάα είχαν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους και τραυμάτισαν πολλούς άλλους, σύμφωνα με το κίνημα των ανταρτών.

Οι Χούθι, μέρος του λεγόμενου «άξονα της αντίστασης» κατά του Ισραήλ και των ΗΠΑ, οργανωτικά χαλαρής συμμαχίας κινημάτων προσκείμενων στο Ιράν, λένε πως επιτίθενται στο Ισραήλ και σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα σε ένδειξη αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας όπου μαίνεται πόλεμος από τον Οκτώβριο του 2023.

Από τον Ιανουάριο του 2024, ο αμερικανικός στρατός επιτίθεται σε θέσεις των Χούθι στην Υεμένη στο πλαίσιο προσπάθειας να τους αναγκάσει να τερματίσουν τις επιθέσεις τους με πυραύλους και drones εναντίον του Ισραήλ και εμπορικών πλοίων κινούμενων προς τη Διώρυγα του Σουέζ μέσω Ερυθράς Θάλασσας.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

