ΒΒC: O καύσωνας «Kέρβερος» σαρώνει τη νότια Ευρώπη - Έρχεται και ο «Χάροντας»

Ο καύσωνας «Κέρβερος», όπως ονομάστηκε από την ιταλική μετεωρολογική υπηρεσία, σαρώνει περιοχές της νότιας Ευρώπης και της βορειοδυτικής Αφρικής, με μεγάλη πιθανότητα να δούμε θερμοκρασίες ρεκόρ τις επόμενες ημέρες, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι αναμένεται και ο καύσωνας «Χάροντας», όπως μεταδίδει το BBC.

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Κροατίας και της Τουρκίας.

A heatwave will grip Mediterranean region next 2 weeks, says WMO regional center @DWD. Max temps above 35–40 °C, and in Middle East and southeastern Türkiye, up to 45 °C. Extreme heat also in North Africa. #StateOfClimate. Stay tuned for updates. https://t.co/NUYlNuoO7D pic.twitter.com/xhDZgW8iG5