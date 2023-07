Απίστευτη φρίκη στο Σουδάν: Ομαδικός τάφος με δεκάδες πτώματα αμάχων στο Νταρφούρ

Δεν έχει τέλος η φρίκη του εμφυλίου πολέμου στο πολύπαθο Σουδάν

Τουλάχιστον 87 άνθρωποι, ανάμεσά τους και μέλη της φυλής Μασαλίτ, βρέθηκαν θαμμένοι σε έναν ομαδικό τάφο στο Δυτικό Νταρφούρ όπως ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σύμφωνα μάλιστα με την OHCHR , η υπηρεσία διαθέτει αξιόπιστες πληροφορίες πως για το έγκλημα αυτό ευθύνονται οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF).

BREAKING: At least 87 people found buried in mass grave in Sudan's West Darfur, UN says. More: https://t.co/Ov2fCwMttP pic.twitter.com/VVfpm2hBKa

Ντόπιοι κάτοικοι υποχρεώθηκαν να πετάξουν τα πτώματα, μεταξύ των οποίων και γυναικόπαιδα, σε έναν ανοιχτό χώρο κοντά στην δυτική πόλη Ελ-Τζενέινα κατά το διάστημα 20-21 Ιουνίου, ανέφερε ανακοίνωση του ΟΗΕ.

Κάποια από τα θύματα υπέκυψαν στα τραύματά τους στη διάρκεια ενός κύματος βίας από τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης του Σουδάν και τις συμμαχικές παραστρατιωτικές δυνάμεις τις ημέρες που ακολούθησαν την δολοφονία του τοπικού κυβερνήτη Χαμίς Αμπακάρ, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

While there has been a focus on the violence in Sudan’s Khartoum, there has been a significant increase in human rights abuses happening in the country’s troubled Darfur region. Excellent reporting by @paraicobrien pic.twitter.com/4QoN0CjHad