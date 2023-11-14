«Τρέμει» η γη στην παγωμένη Ισλανδία, ενώ το ηφαίστειο συνεχίζει να βρυχάται

Σε μια αγωνιώδη αναμονή έχει μπει η Ισλανδία περιμένοντας την έκρηξη του ηφαιστείου, ενώ οι σεισμοί συνεχίζουν να ταρακουνούν την παγωμένη γη της.

Από τα μεσάνυχτα της Κυριακής έχουν καταγραφεί 900 σεισμοί, αλλά σε σχέση με τις τελευταίες ημέρες το μέγεθός τους είναι κατά μέσο όρο μικρότερο.

Πάντως ένα υπόγειο «ποτάμι» μάγματος με μήκος 15 χιλιόμετρα παραμένει ενεργό. Υπολογίζεται ότι το μάγμα είναι μόλις 800 μέτρα από την επιφάνεια της γης. Άμεσος παραμένει ο κίνδυνος για την πόλη Γκρίνταβικ, με 4.000 κατοίκους, η οποία έχει εκκενωθεί για λόγους ασφαλείας.

Στους δρόμους της πόλης και στον ύπαιθρο έχουν εμφανιστεί βαθιές ρωγμές, αναφέρει το BBC.

JUST IN - Video shows massive crack emanating steam in the center of Grindavik town of Iceland as the Island nation braces for a potential volcanic eruption pic.twitter.com/C6pK2NkGmW — Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 13, 2023

Cracks appeared on roads near Grindavik in Iceland as authorities there prepare for a volcanic eruption after a series of earthquakes and evidence of magma spreading rapidly underground https://t.co/26kg1u4IIT pic.twitter.com/EeVkP2O2Br — Reuters (@Reuters) November 13, 2023

Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν καταγραφεί χιλιάδες δονήσεις στη χερσόνησο Ρεϊκιάνες, η οποία «ξύπνησε» ηφαιστειακά έπειτα από οκτώ αιώνες. Η περιοχή έχει κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, λόγω του κινδύνου ηφαιστειακής έκρηξης. Η πόλη Γκρίνταβικ απέχει μόλις 15 χιλιόμετρα από το διεθνές αεροδρόμιο Κέφλαβικ, το οποίο λειτουργεί κανονικά. Το 2010 η έκρηξη του ηφαιστείου Eyjafjallajokull είχε εκτοξεύσει τεράστιες ποσότητες τέφρας οι οποίες είχαν προκαλέσει χάος στις αερομεταφορές σε όλη την Ευρώπη. Για την ώρα, όμως, δεν υπάρχει παρόμοιος κίνδυνος.

