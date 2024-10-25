Στη δημοσιότητα έδωσε η παλαιστινιακή εφημερίδα Al-Quds έγγραφα τα οποία όπως υποστηρίζει γράφτηκαν από τον πρώην αρχηγό της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ ο οποίος «εξοντώθηκε» από τους ισραηλινούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα έγγραφα περιέχουν οδηγίες προς στελέχη της Χαμάς σχετικά με τους ομήρους που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τρία έγγραφα

Σύμφωνα με την εφημερίδα, το πρώτο έγγραφο καλεί τους τρομοκράτες της Χαμάς να «φροντίσουν τις ζωές» των ομήρων, τους οποίους θεωρεί ο αρχηγός της Χαμάς ως «διαπραγματευτικό χαρτί».

Το δεύτερο έγγραφο φέρεται να περιλαμβάνει λίστες με τους ομήρους, με λεπτομέρειες για το φύλο, την ηλικία τους, αν ήταν στρατιώτες και πού κρατήθηκαν στη Γάζα.

Το τελικό έγγραφο καταγράφει τα ονόματα 11 γυναικών ομήρων, ηλικίας 41 ετών και άνω, και περιέχει λεπτομέρειες για το εάν κατείχαν ξένες υπηκοότητες. Πρόκειται για τους:

1- Nili Eliyahu Margalit, 41 ετών, νοσοκόμα

2- Tamar Shalom Metzger, 78 ετών

3- Raymond Nahum Kirscht, 36 ετών, ασθενής

4- Elena Julian Turbanov, 50 ετών, Ρωσίδα

5- Noraline Babdella, 60 ετών, Φιλιππινέζα/Ισραηλινή

6 – Irina Tatem, 73 ετών, Ρωσίδα

7 – Bethlehem Yehuda, 49 ετών, Αμερικανίδα

8- Merav Ben Yamin Tal, 53 ετών

9 - Ο εχθρός του Μορντεκάι είναι γυναίκα κρατούμενη ηλικίας 75 ετών

10 – Ophelia Rothman, 77 ετών

11 – Detiza Hyman, 84 ετών

Και οι 11 όμηροι απελευθερώθηκαν.

